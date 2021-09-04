«Не пил, не курил и умер от рака»: что важнее - наследственность или образ жизни, объяснил врач-генетик

Человек сможет заранее взять под контроль риски развития заболеваний, если сдаст специальный генетический тест. Фото: Shutterstock

Очень часто мы слышим, что в лишнем весе, пристрастии к алкоголю и тяжелых болезнях, в первую очередь онкологических, виновата «плохая наследственность». Однако зачастую роль первой скрипки играет все-таки образ жизни. С его помощью можно, в том числе, избежать многих заболеваний, которые «на роду написаны». Об этом рассказал kp.ru врач-генетик, биоинформатик, руководитель аналитического отдела биомедицинского холдинга «Атлас» Дмитрий Никогосов.

Публикация вызвала бурные обсуждения, мы получили немало откликов в комментариях к тексту. Эксперт разобрал самые типичные и яркие вопросы и мнения читателей.

«ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЕРУНДА»

Канада, Онтарио:

Все ерунда. Куча жизненных примеров были: один родственник не пил, не курил, следил за своим весом, ел правильную еду… Онкология, не было 70 лет. Еще два родственника - один особо ни в чем себе не отказывал, ел все, что душа просила, пил регулярно, курил как паровоз. За 80 (лет. - Ред.), скачет, как олень. Второй такой же - не дурак выпить, только что курил мало, сейчас поутих немного, глаза, видите ли стали, плохо видеть. Ну иии?

Дмитрий Никогосов:

- Исключения из правил случаются как в худшую сторону, так и в лучшую. Вы привели несколько примеров таких исключений. Но правило остается: если у человека есть генетическая предрасположенность к какому-то заболеванию, то оно с высокой вероятностью разовьется, если никак не поменять образ жизни.

В процессе жизни или при рождении случаются также случайные мутации в генах, которых не было у родителей. Это могут быть и безобидные изменения в ДНК, не приводящие ни к чему серьезному, и поломки в генах, из-за которых могут развиться злокачественные новообразования. Если изменение в гене врожденное, то генетический тест это выявит. Человек сможет заранее взять под контроль риски развития заболеваний, если сдаст такой тест.

НАСЛЕДУЕТСЯ ЛИ АЛКОГОЛИЗМ

Элен, Россия, Саратовская область:

Про алкоголизм: 100%, что он наследуется. Примеров много.

Дмитрий Никогосов:

- Если быть точным, то наследуемость алкоголизма колеблется по разным оценкам от 45% до 79% согласно исследованию, опубликованному в авторитетном научном журнале Alcohol research & health. Остальное — образ жизни, окружающая среда, привычки близких и традиции в обществе, доступность алкоголя, в том числе, его цена.

Если у человека в семье родственники регулярно выпивали и друзья тоже пьющие, то здесь с большой долей вероятности не генетика виновата. Это как раз образ жизни и окружение. Если же у человека врожденная генетическая непереносимость алкоголя, то он не будет пить даже в самом неблагоприятном окружении — не сможет.

Если у человека в семье родственники регулярно выпивали и друзья тоже пьющие, то здесь с большой долей вероятности не генетика виновата. Фото: Shutterstock

СЛАБОУМИЕ НА РОДУ НАПИСАНО?

Инесса, Россия, Москва:

А синдром Дауна по наследству передается? И еще у моей бабушки было слабоумие в старости. Мы с ней намучались. Очень боюсь, что сама на старости лет стану беспомощным ребенком.

Дмитрий Никогосов:

- Синдром Дауна по наследству передаться может, если один из родителей с таким синдромом. Еще есть очень редкая ситуация, когда человек может быть здоровым носителем синдрома Дауна и передать своему ребенку по наследству это заболевание. Но так бывает крайне редко. В подавляющем большинстве случаев это врожденное, но не наследуемое от кого-то из родителей заболевание.

Слабоумие (деменция) - это многофакторное заболевание. То есть влияет и генетика, и негенетические факторы — образ жизни, экология, определенные виды спорта, еда, курение. Например, в статье я говорил про пестициды, бокс и их влияние на болезнь Паркинсона. С болезнью Альцгеймера немного другие факторы образа жизни связаны — в первую очередь, сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, сахарный диабет и атеросклероз. И генетика у обоих заболеваний разная.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МЫ ВСЕ-ТАКИ ТОЛСТЕЕМ

Пенсионэр, Россия, Карелия:

У всех одна и та же генетика. Цитата: «Жрать меньше надо и больше двигаться» - я это понимаю. Молодым был, чем только ни занимался: и музыкой, и спортом, и по дворам бегали, и по крышам скакали. Всё, что ни ели - всё «сгорало»! Я считаю, что обмен веществ у мужчин ломается и нарушается в период службы в армии. Это я понял по своему организму. Теперь служит сын младший. Дают есть жирное, мало овощей, а фруктов вообще не дают. За месяц он уже приобрел ~ 10 кг!

Дмитрий Никогосов:

- Люди очень похожи генетически между собой, но все же все отличаются друг от друга несколькими миллионами изменений в ДНК. Кто-то быстрее будет толстеть на однообразном питании без фруктов и овощей, а кто-то медленнее. Или вообще не наберет вес. За эти различия как раз и ответственна генетика. А про физическую нагрузку вы правы — обязательно надо нагружаться, если нет к тому противопоказаний. Важно не уходить в крайности и заниматься безопасным спортом умеренно.

Басманов, Россия, Московская область:

А состав рациона, который могут себе позволить граждане, и качество продуктов роли не играет, да? Вот, допустим, человек любит поесть от души (или, пожрать, если по-честному), если он будет обжираться качественными продуктами или, напротив, суррогатом с трансжирами пальмового масла, разница будет какая-то или нет?

Дмитрий Никогосов:

- И качество, и количество еды связано с рисками развития заболеваний в будущем. К слову, в пальмовом масле нет ничего страшного. А вот по-настоящему вредны трансжиры из жареной пищи, переработанное мясо — сосиски, колбасы, ветчина, большое количество красного мяса, алкоголя, недостаток в рационе фруктов, овощей и орехов. Вредные продукты надо избегать и сводить к минимуму, ведь здоровье — один из главных жизненных приоритетов.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ

Россия, Санкт-Петербург

Мы с женой планируем детей. И я не очень понял, можно детей здоровых родить, если сдать генетический тест? Как и где его сдать?

Дмитрий Никогосов:

- Результаты генетического исследования можно использовать вместе с врачом-генетиком при планировании беременности. Если будущие родители являются здоровыми носителями одного и того же наследственного заболевания, то есть такая медицинская опция как ПГД — преимплантационная генетическая диагностика. Делается экстракорпоральное оплодотворение, после которого каждый эмбрион проверяется на наличие заболевания, носителями которого являются супруги. Будущей матери подсаживается эмбрион без искомой мутации. Это сильно повышает шансы родить ребенка без наследственного заболевания. Если же действовать на авось, то риск рождения ребенка с наследственным заболеванием у пары здоровых носителей составляет аж 25%.

Правильный анализ назначит врач-генетик на консультации с будущими родителями, где предварительно опросит будущих папу и маму о заболеваниях в семье и при необходимости назначит дополнительные обследования.

Россия, Ленинградская область:

Ну скажут вам про вероятность заболевания в будущем у вас или у жены - вам легче станет? С женой разведётесь, или она с вами?

Дмитрий Никогосов:

- Большинство людей чем-то заболеют, кто-то раньше, кто-то позже. Результаты оценки генетических рисков для здоровья позволяют «соломку подстелить» в нужных местах. Если заранее знаешь риски, можно начать наблюдение за собственным организмом заранее. Даже если развитие заболевания неизбежно, раннее начало лечения дает больше лет качественной жизни, чем попытка обуздать запущенное заболевание. То есть генетический тест — это инструмент для управления своим здоровьем, который при правильном использовании помогает увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество.

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