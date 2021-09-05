Эксперт рассказала, как помочь подростку не стать «козлом отпущения» в новом классе

Травля соучеников – частая проблема в подростковых классах. Фото: Shutterstock

«КП» продолжает рассказывать о том, как в школе формируются отношения между учениками и на что стоит обращать внимание родителям, чтобы ребенку было проще выстраивать отношения со сверстниками и успешно развиваться. Рассмотрев в прошлый раз ситуацию в начальной школе, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ Ольга Крушельницкая рассказывает про особенности формирования иерархии в средней школе и старших классах.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА: СМЕНА РОЛЕЙ В КЛАССЕ

В среднем звене школы, когда дети входят в ранний подростковый возраст, сложившаяся в классе иерархия может измениться настолько, что прежние лидеры порой оказываются аутсайдерами. Причина такой перестройки не только в повышенной тревожности у детей из-за кардинальных физиологических изменений, но и в возросшей учебной нагрузке и перестройке учебного процесса.

У подростков общение со сверстниками становится более важным для развития по сравнению с младшими классами. К тому же, давно научившиеся быть школьниками, то есть – похожими на других учеников, дети теперь стремятся проявить свою индивидуальность. Кто-то лучше других учится, кто-то умеет гасить конфликты и хорошо разбирается во взаимоотношениях, кто-то быстрее бегает, чаще дерется, смело сквернословит. Если в классе одобряется проявление индивидуальности кого-то из сверстников, он занимает среднее или высокое статусное положение. Если не одобряется, ученик оказывается в незавидном положении. И еще: подростки не любят сверстников, которых считают любимчиками учителей.

В одном классе приветствуются учебные достижения и эстетические способности, в другом считается немодным выполнять домашние задания, а лидерами считают самых агрессивных. В зависимости от ценностных ориентаций группы, высокий статус в ней могут приобрести и хулиганы, и отличники.

ПРОБЛЕМА. КОГДА СВЕРСТНИКИ ИЩУТ, НА КОМ ОТОРВАТЬСЯ

Травля соучеников – наиболее частая проблема именно в подростковых классах. Ее инициаторами могут стать те, кто по разным причинам стремится к самоутверждению и доминированию, хочет быть в центре внимания.

Помимо инициаторов всегда есть и подпевалы - последователи и молчаливые свидетели, – все они вольно или невольно ухудшают положение того, кто ими назначен на роль жертвы.

- Зачастую подростки травят одноклассника из-за незначимых, казалось бы, причин: у него проблемы с речью, он хуже других соображает, не так одет, - говорит Ольга Крушельницкая. - И травят просто потому, что это «весело», не сознавая, что человеку больно, обидно… На вопрос: «А если бы ты был на его месте?» могут ответить, что это невозможно, ведь только он такой, и поэтому его можно троллить. В подростковом возрасте недостаточно развиты способность к осмыслению происходящего и эмпатия, сочувствие. Поэтому взрослые, и родители, и учителя должны обучать детей осознавать собственные действия и то, как они отражаются на других людях.

ПОДРОСТОК В ШКОЛЕ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЮ

1. Для родителей подростков важно чутко реагировать на изменение настроения ребенка и строить с ним дружеские отношения. Даже если вы уверены, что отпрыск «распустился», а его поведение «испортилось», или он плохо относится к старшим.

2. В этом возрасте особенно часто возникают серьезные проблемы взаимоотношений между школьниками. Вовремя заметить угрозы и предотвратить их последствия могут те папы и мамы, которые постоянно проявляют интерес к разным аспектам школьной жизни детей, а не только к их учебным обязанностям.

- К сожалению, многие родители привычно продолжают общаться с подростками как с детьми, что для взрослеющих людей неприемлемо и только укрепляет барьер во взаимоотношениях, - объясняет психолог. - Подростки остро нуждаются в психологической поддержке родителей, и при уважительно-дружеской форме общения прислушиваются к мнению старших в решении собственных проблем.

Многие родители привычно продолжают общаться с подростками как с детьми, что для взрослеющих людей неприемлемо и только укрепляет барьер во взаимоотношениях. Фото: Shutterstock

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Наибольшим уважением в группе старшеклассников пользуются те, кто больше ориентирован во «взрослой» жизни: выбрал будущую профессию и готовится к ней, много знает о взаимоотношениях между людьми, эрудирован, умеет размышлять и выстраивать свою позицию, те, кто активно и систематически готовится к тому, чтобы стать взрослым.

10 ПРАВИЛ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНКА ТРАВЯТ В ШКОЛЕ?

1. Родителям надо, во-первых, не ждать, что проблема сама по себе разрешится. Как правило, этого не происходит. Необходимо проявить полное внимание к рассказу ребенка о школьных событиях, особенно если обидели его не в первый раз. Расспросите, что именно происходит. Но не стоит бежать в школу «разбираться» прежде, чем вы уясните, что происходит.

2. Постарайтесь разобраться в проблеме, проанализировать ситуацию с помощью ребенка без осуждения и скоропалительных выводов. Что именно происходит? Его оскорбляют словесно? Его не принимают в компанию? Бьют? Портят его вещи? Что-то еще? Кто это делает? Как реагируют остальные? Только изучив проблему, можно принимать решения.

3. Окажите своему ребенку поддержку: скажите, что любите его и всегда будете на его стороне, что бы ни случилось. Объясните, что такие ситуации – не редкость. Это, например, показано в фильме «Чучело». Можно посмотреть его вместе с ребенком и обсудить, что с такими ситуациями можно и нужно бороться.

4. Скажите ребенку, что вы обязательно вместе решите сложившуюся проблему. Даже если подросток действительно сделал что-то неправильное, нельзя обвинять его.

5. Если травля ограничивается словесными нападками, объясните, что часто бывает достаточно продемонстрировать спокойствие и как бы не заметить оскорбления, игнорировать, не реагировать. Например, если обидчик нарочно коверкает имя или фамилию ребенка, не откликаться на кличку. Ведь агрессор как раз добивается бурной эмоциональной реакции и будет больше нападать, если ее получит. Если реакции нет, ему становится неинтересно.

6. Действенное средство – юмор. Можно ответить шуткой, чтобы окружающие посмеялись над обидчиком. То, что становится смешным, теряет силу.

7. Для профилактики оскорблений родителям стоит позаботиться и о том, чтобы ребенок не выглядел намного хуже одноклассников: отсутствие хоть какого-то мобильника, когда у остальных он есть, подчеркнуто немодная одежда увеличивают риск травли. Нет необходимости покупать все самое дорогое и крутое – в классе всегда есть дети разного достатка. Но если ребенок выпадает из коллектива по всем статьям, ему будет сложно занять достойное место в иерархии класса.

8. Стоит подумать о занятиях спортом или чем-то еще интересующим вне школы. Это повысит авторитет подростка в классе. Запишите ребенка в спортивную секцию – это повысит его самооценку, сделает его более уверенным. То есть таким, к кому обычно не пристают.

9. Но главное, проблему лучше предупредить, чем решать. И задача родителей - способствовать высокой самооценке и уверенности в себе ребенка, развивать у него самоуважение. Это возможно при выстраивании равноправных отношений, когда в семье нет более важных и менее важных людей, когда независимо от возраста, статуса на работе, чего-то еще – все уважают всех. Тогда ребенок будет сильным, уверенным, доброжелательным и дружелюбным. Вероятность, что такой человек станет жертвой травли, очень мала.

10. И, наконец, если ситуация угрожает психическому или физическому здоровью ребенка (ребенок стал изгоем в классе, его травят), значит надо идти в школу. Разговаривать с классным руководителем, со школьным психологом, с директором. В конце концов – перевести ребенка в другую школу, если с администрацией этой каши не сварить. Перевод в другую школу не всегда решает проблему, и это нужно делать только в крайнем случае, когда школьные профессионалы не могут помочь в разрешении ситуации. По сути, когда травят одного, - это проблема всего класса, вопрос моральных ценностей и норм поведения. И взрослые в школе обязаны работать со всем классом, иначе в нем постоянно будут появляться все новые жертвы и агрессоры.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: СТАРШАЯ ШКОЛА

Старшеклассники, уже полностью интегрированные в пространство школы и во многом нацеленные на послешкольную жизнь, тоже, случается, испытывают трудности в отношениях с одноклассниками. Тем более, что к 10 классу состав учеников может сильно обновиться, и получится практически новая группа, в которой снова предстоит адаптироваться.

Однако старшеклассники уже хорошо разбираются в личностных особенностях, легко распознают и не терпят лицемерия взрослых. А значит, родители должны реально относиться к детям как к равным, и быть для них старшими товарищами, у которых есть полезный социальный опыт. Только тогда родительские советы будут услышаны.