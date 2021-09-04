«Так жить нельзя» по-американски

Все больше жителей США из ура-патриотов превращаются в диссидентов. Знакомый синдром? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько раз уже сказано: все империи когда-то обязательно умирают. И признаки этого - почти универсальны. Во всяком случае проигранная (или не выигранная) война в Афганистане за последние сто лет таким признаком стала дважды - сначала для Британии, потом для Советского Союза. И вот - третье «пришествие». Как положено, одно цепляет другое.

Многие помнят, как афганскую кампанию и последовавший за ней всеобщий упадок в нашей стране воспринимала «перестроечная» советская общественность. В 1990-м замечательный режиссер Станислав Говорухин снял документальный фильм «Так жить нельзя». Потом он от него практически отказался - осознав, какую разрушительную роль фильм сыграл для «возбуждения умов» в России и чем все это закончилось.

В Соединенных Штатов, похоже, тоже уже началось. Там по соцсетям ходят письма-памфлеты, которые можно вполне сравнить (с учетом разницы в технических средствах коммуникации) с нашим саморазоблачительным угаром поздней перестройки.

Знакомые из Штатов переслали два таких письма, причем с предложением репоста. Но при этом авторы писем просят, чтобы их имена не указывались. После того, что стало с «внутренними террористами», без спроса побывавшими 6 января в Капитолии, предосторожность не лишняя.

И еще одно обстоятельство. Самобичевание - давняя неотъемлемая часть российской (советской) политической культуры. Диссидентство - ее яркое выражение. В Соединенных Штатах не так. Гордиться страной и прославлять ее не по принуждению - всегда считалось неотъемлемой частью американского патриотизма. Звездно-полосатый флаг над каждым домом в глухой провинции, пение гимна учениками по утрам в школах. И непоколебимая вера, что лучшей страны в мире нет. А тут - судите сами…

Письмо №1

«Солнце заходит?

Люди, как и нации, думают, что они вечны. Какой человек в свои 20-30 лет не верит, по крайней мере подсознательно, что он будет жить вечно? В весеннюю пору юности манит бесконечное лето. Когда тебе переваливает за 70, становится все труднее прятаться от реальности.

У наций также есть времена года: представьте себе римлянина II века, созерцающего империю, простиравшуюся от Британии до Ближнего Востока, и верившего: так будет вечно... Эта вечность длилась около 500 лет. (…)

В 19-м и начале 20-го веков солнце никогда не заходило над Британской империей; теперь Альбион существует в вечных сумерках. Его 95-летняя королева - вполне подходящий символ для нации, находящейся в состоянии окончательного упадка (…)

Я родился в 1937 году, почти в середине XX века- Американского века. Престиж и влияние Америки никогда не были более великими…

Мы остановили распространение коммунизма в Европе и Азии, и боролись с международным терроризмом…

Мы строили небоскребы и запускали ракеты на Луну…

Мы победили полиомиелит, а теперь и КОВИД…

Но где же сейчас слава прошлого Рима? Америка перешла от относительно свободной экономики к социализму, который хорошо не работал НИГДЕ в мире. (…)

Убогое существо в Белом доме - пустой сосуд, наполненный его подручными… В 1961 году, когда мы были молоды и энергичны, наш лидер был таким, как мы. Теперь слабую нацию технически возглавляет самый старый человек, когда - либо занимавший пост президента. (…)

Наша культура определенно безумна. Мужчины, которые думают, что они женщины. Люди, которые борются с расизмом, пытаясь убедить представителей одной расы в том, что они по рождению являются злом, а другие - в том, что они вечные жертвы. (…)

Патриотизм называется восстанием, празднуется измена и освящается извращение. (…)

Как нации скатываются от величия к безвестности?

- Сражаются в бесконечных войнах, которые они не могут или не хотят выиграть.

- Копят огромные долги, которые они не в состоянии погасить.

- Отказываются охранять свои границы, позволяя нации быть наводненной чужеродной ордой.

- Отказываются от веры и семьи – оплотов социального порядка.

В Америке каждый из этих симптомов ярко выражен, что указывает на запущенную стадию заболевания. (…)

Это нация, которая приняла моих бабушку и дедушку-иммигрантов… Я не хочу представлять себе мир без Америки, хотя это становится все более вероятным.

…Только Богу известно, закончилось ли время Америки под солнцем».

Понятно, что 83-летнему автору письма-прокламации, который на пять лет старше Байдена, не кажется, что проблемы с ним, а не с Америкой. Потому что второе более очевидно, чем первое. Академическая основательность, имперская гордость и - возрастная мудрость. Все когда-то заканчивается….

Другое послание писал явно человек помоложе, возможно, служивший в армии. Никаких исторических аллюзий, логика бизнес-планов. И та же констатация: клиент скорее болен, чем здоров.

Письмо №2

«Среда, 25 августа 2021 года

Доброе утро всем:

Тема: Афганистан

Мы – то есть США – служили там – в армии – последние 20 лет. Их (военных) задача состояла в том, чтобы обучить армию и убедиться, что у них есть «правильные» люди, чтобы управлять страной. (…)

США были там при 4 или 5 президентах… и посмотрите, что произошло. Я знаю, что там есть ИГИЛ, Аль-Каида и Талибан*, и что они - животные.

Я также понимаю, что это другая страна, другой менталитет и т. д., но через 20 лет, «ЕСЛИ бы» они были хорошо обучены, они должны были бы стоять на своих собственных ногах и управлять.

Этот выход из Афганистана идиотом-дебилом СТАРЫМ Байденом вообще не планировался.

Вы видели, сколько тяжелого вооружения они оставляют после себя - на 85 миллиардов долларов?(…)

Наблюдайте за ростом терроризма повсюду и в США.

Довольно страшно.

P.S.: Если вы отправите это электронное письмо, пожалуйста, удалите мое имя и адрес электронной почты, чтобы помочь сократить количество спама и кражи персональных данных компьютера».

Даже если предположить, что эти письма - искусная пропаганда сторонников Трампа, то поспорить по существу с ее аргументами - весьма проблематично.

*Организации, запрещенные в РФ.