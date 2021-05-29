Охота на ведьм: Кого американские власти накажут за «штурм» Капитолия

6 января 2021 года протестующие прорвались в здание Сената США Фото: REUTERS

2021 год начался в США с громкого события, которое в прессе быстро окрестили «штурмом Капитолия». 6 января обе палаты американского парламента собрались, чтобы окончательно утвердить итоги президентских выборов. А у них под окнами – тысячи человек с результатами не согласные. В итоге часть протестующих прорвались в здание Сената, заседание пришлось прервать, а народных избранников эвакуировать.

Замене республиканца Дональда Трампа на демократа Джо Байдена в Белом доме это никак не помешало. Зато закрутились жернова американской правоохранительной системы. Число обвиняемых в «штурме» уверенно подбирается к 500, 430 человек уже арестованы по обвинению во внутреннем терроризме.

И хотя на кадрах из брошенного своими постоянными обитателями Капитолия в первую очередь мелькают экстравагантно одетые (и раздетые по пояс) мужчины с раскрашенными лицами и оленьими рогами на головах, далеко не все участники пресловутого «штурма» фрики, которым лишь бы побузить.

Несогласные с победой Байдена штурмом взяли Капитолий. Фото: REUTERS

Среди задержанных преобладают идейные противники нынешней администрации. Например, Деррик Эванс до недавнего времени входил в законодательное собрание родной Западной Вирджинии от Республиканской партии. Свой пост он вынужден был оставить после предъявленных обвинений. Хорхе Райли из Калифорнии, несмотря на задержание, получил награду от Республиканской ассамблеи Сакраменто за 11 лет безупречной работы. Джозеф Биггс отстаивал свои взгляды иначе: он стал одним из основателей ультраправой организации Proud Boys («Гордые парни»). Она поддерживает многие «неудобные» тезисы из программы Трампа, например, выступает за серьезные ограничения миграции в США. А известный блогер Сью Янни посмела открыто критиковать агрессивную пропаганду сексуальных меньшинств. Разумеется, Байдену с его обещаниями принять чуть ли не всех желающих вкусить американской мечты мигрантов и стремлению к разнообразию (в правительстве нашлось место и национальным, и сексуальным меньшинствам, будто по квотам набирали) с такими людьми не по пути.

Всем этим людям грозят реальные – и немаленькие – тюремные сроки: вплоть до 20 лет за решеткой.

К охране Капитолия, которая фактически пропустила людей внутрь, у властей вопросов нет. Разве что они готовы дать полиции Капитолия еще больше денег, ведь им нужно укрепляться. Как нет претензий и к полицейскому, застрелившему 35-летнюю Эшли Бэббит. Есть несколько записей случившегося с разных точек, судмедэксперты написали в заключении про «умышленном причинении вреда здоровью с применением огнестрельного оружия». Но всего этого оказалось недостаточно: Министерство юстиции США отказалось выдвигать обвинения против офицера.

Договариваться с «инакомыслящими» дорвавшиеся до власти демократы, похоже, не собираются. Вместо этого Федеральное бюро расследований составляет список «внутренних террористов», куда, уже известно, войдут и Proud Boys, и другие объединения, выступающие за традиционные ценности. Напрямую их не запрещают, но за активистами будут пристально следить.

Мемориал в память об офицере полиции, погибшем при штурме Капитолия. Фото: REUTERS

Закручивают гайки и военные. 37 действующих или бывших военнослужащих оказались арестованы из-за «штурма» Капитолия. Министр обороны США Джордж Флойд поручил учредить в Пентагоне специальную рабочую группу, которая должна будет бороться с такими «внутренними экстремистами». Ей предстоит прошерстить армию на предмет сторонников идей Трампа и выдавить их на гражданку. Таким образом фактически в открытую военное ведомство берется карать несогласных. Пока только в собственных рядах.

В американском парламенте собрались учреждать «Комиссию 1/6» - прямая аналогия с «Комиссией 9/11», которая расследовала теракты 11 сентября, крупнейшей национальной катастрофы в современной истории Соединенных Штатов. Уже одно то, что конгрессмены ставят гибель 3 тысяч человек в один ряд с бородатым мужиком, усевшимся на кресло спикера Палаты представителей, говорит о многом.

К каким выводам придет эта комиссия, пока можно только гадать. Но уже сейчас конгрессмены решили, видимо, главный для себя вопрос – личной безопасности. Нижнюю палату парламента прошел закон, щедро увеличивающий финансирование охраны Капитолия, а некоторые народные избранники уже закидывают удочки, чтобы из бюджета им оплатили телохранителей. В принципе, понять их можно: с начала года количество посягательство на их жизнь и здоровье увеличилось на 107%. Это не значит, что кто-то отстреливает сенаторов, в эту статистику входят любые полученные политиками угрозы. Но, конечно, приятного мало.

Другой вопрос, что тут первично: анонимки с обещаниями жестокой расправы, или политики, которые все больше отрываются от своего народа, но люди не могут уволить их привычным путем – через выборы. Некоторые в начале января попытались отстоять свое право на голос – и вот, что получилось.

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