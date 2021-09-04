Они возвращаются: лауреат Нобелевской премии опасается пробуждения спящих вирусов

Вирусы, обнаруженные в вечной мерзлоте.

Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года выразил опасение, что глобальное потепление может разбудить древние вирусы, спящие пока в вечной мерзлоте и прочих льдах. А это грозит непредсказуемыми последствиями для человечества – заражением неизвестными науке болезнями.

- Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались, - приводит слова ученого РИА Новости.

Заявление Рае Квон Чунга, советника генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, почетного профессора Государственного университета Инчхона, безусловно впечатлило – оно стремительно разошлось по интернету. Но считать его большой научной новостью было бы неверно. Об угрозе, что называется, снизу – со стороны таящей вечной мерзлоты в тундре – в свое время говорил Геннадий Онищенко, еще когда руководил Роспотребнадзором. Рассказывал о спорах возбудителя сибирской язвы, которые были обнаружены в туше мамонтенка, найденного 15 мая 2009 года в Якутии в пойме реки Хрома. Их выявил и опознал в пробах палеонтологического материала Иркутский противочумный институт.

По словам Онищенко, от сибирской язвы мамонтенок и умер примерно 32 тысячи лет назад.

- Вечная мерзлота отлично сохраняет микробы и вирусы, потому что она холодная, темная и в ней нет кислорода, говорил четыре года назад Жан-Мишель Клавери (Jean-Michel Claverie), профессор из Университета Экс-Марсель (Aix-Marseille University in France), ожививший несколько вирусов, извлеченных из замерзшей сибирской почвы. – Вечная мерзлота вполне может скрывать инфекцию, которая вызывала пандемии в прошлом.

Мамонтенок, умерший от сибирской язвы.

Вирусы, которые извлек профессор проспали в вечной мерзлоте примерно столько же, сколько и споры сибирской язвы, погубившие мамонтенка, - 30 тысяч лет.

О том, что льды таят в себе и нечто совсем уж неведомое недавно сообщили китайские и американские ученые, которые обнаружили в леднике на Тибете 28 неизвестных науке вирусов. Большинство из них - 18 видов, как выяснилось, для человека не опасны – заражают бактерии. Но на кого могут напасть оставшиеся 10, пока неизвестно. Не исключено, что и на нас.

Кстати, ожившие древние вирусы – будь то из ледников или вечной мерзлоты - страшны не только сами по себе, как инфекционные агенты. Угрозу представляет и их способность встраивать свой генетический материал в другие патогены, вызывая мутации. Последствия подобных трансформаций и в самом деле могут привести к появлению вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались.

Рае Квон Чунг порекомендовал человечеству быть готовым к таким вызовам и быстро реагировать на них.

В России уже вняли предостережению. Президент Владимир Путин, выступая 3 сентября на Восточном экономическом форуме, отметил, что процессы, происходящие с вечной мерзлотой в российской Арктике, нужно понимать и прогнозировать. И призвал ускорить создание национальной системы мониторинга за многолетними льдами, чтобы все необходимое для ее запуска было готово уже до конца 2021 года.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Нобелевская премия мира 2007 года была разделена между Альбертом Гором и Межправительственной группой экспертов по изменению климата. В ее составе Рае Квон Чунг получил свою долю и считается лауреатом Нобелевской премии. Награда была присуждена за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека и создание основ для мер, необходимых для противодействия им.