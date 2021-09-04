Кого Михаил Ефремов спонсирует из колонии: это не жена

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельное ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

С того момента, как Михаила Ефремова заключили под стражу за смертельное ДТП на Садовом кольце, прошел ровно год. Пока актер находится в заточении, его жена Софья Кругликова совсем перестала появляться на публике: последний раз ее видели в Мосгорсуде на апелляционном процессе, где супруга трогательно общалась с мужем жестами через весь зал. Соцсети Кругликова не ведет, светские тусовки не посещает - встретить ее где-либо, кроме маршрута дом-работа, практически невозможно. Тем не менее, на днях журналистам удалось заснять жену артиста вместе с тремя детьми-подростками на публичном мероприятии.

Софья Кругликова, хоть и считает себя верующим человеком, от православного смирения далека. На вопросы журналистов программы "Ты не поверишь!" на НТВ она отвечала провокационно и порой нельзя было разобрать, в шутку это или всерьез.

- Дети все лето отдыхали, никуда не ездили, потому что нет денег, - вызывающе заявила телевизионщикам супруга Ефремова. - У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!

Михаил Ефремов и Софья Кругликова Фото: Евгения ГУСЕВА

Однако, о буднях мужа в колонии и предстоящем кассационном суде, где адвокаты надеются скостить срок знаменитому сидельцу, Кругликова не сказала ни слова.

- Закрыли тему, даже не подходите ко мне с этим, - обрубила она репортеров. - Я уже настолько наелась этого г***на! Меня это не волнует, у меня свои заботы.

Пока Михаил Ефремов "мечет молнии" в колонии, его жене и многодетной матери не до сантиментов: она одна тянет на себе двух дочерей и младшего сына. 49-летняя Кругликова работает сутки напролет. Она звукорежиссер - преподает в ВУЗе и сотрудничает с известными музыкантами. У богатых друзей актера его супруга помощи не просит: "Я гордая. Меня обвиняют в излишней гордости, но я не напрашиваюсь на жалость".

- По словам Дмитрия Диброва, я - "золотые уши России", - рассказала Софья о своих профессиональных талантах и не без горечи добавила: - Так что жить со мной весело и разговаривать весело. Но, к сожалению, некому...

Близкий друг Ефремова Иван Охлобыстин, который поддерживал актера на суде, очень сочувствует его семье. Но взять на себя финансовый вопрос не может: у самого шестеро детей.

- Софья горбатится на двух работах, - пожалел актер Кругликову в эфире "Ты не поверишь!". - Наша помощь эпизодична, и с учетом длинного срока Миши все это очень нестабильно. Женщине, которая содержит семью, приходится рассчитывать только на себя...

При этом Охлобыстин не исключает, что Михаил Олегович помогает близким. Ведь находит же он возможность спонсировать прямо из колонии свою бывшую жену Ксению Качалину, которая много лет не может победить алкоголизм. Экс-супруга живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, не работает, но при этом пьет по-черному.

- Даже оттуда он оказывает ей помощь, не бросает. Потому что там, к сожалению, очень грустная история, - признался Иван Охлобыстин.

Между тем, всего через несколько дней судьба Михаила Ефремова может круто измениться. Кассационный процесс по делу актера состоится 15 сентября, и защита актера намерена просить о смягчении наказания вплоть до условного срока.

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