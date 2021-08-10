Час расплаты для Михаила Ефремова: в суде над актером выступит отверженная женщина

Самому осужденному присутствовать на заседании нет нужды, а значит, публика так и не узнает, как выглядит артист спустя год тюремных тягот Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Суд над Михаилом Ефремовым стартует 15 сентября: это будет уже третий, кассационный процесс по смертельному ДТП, в котором по вине знаменитого лихача погиб курьер Сергей Захаров. Самому осужденному присутствовать на заседании нет нужды, а значит, публика так и не узнает, как выглядит артист спустя год тюремных тягот. Главная задача адвокатов Михаила Олеговича - скостить суровый срок в 7,5 лет или добиться перевода заключенного в колонию-поселение.

Между тем, противостоять этому будут сразу несколько участников дела, например, гособвинение, которое представляет молодая красавица-прокурор Диана Галиуллина. С самого начала она просила для актера 11 лет заключения, поэтому в пух и прах разнесла доводы кассационной жалобы, где защита Ефремова указала на слишком суровое наказание. Кроме того, неприятный сюрприз могут подкинуть артисту-сидельцу и потерпевшие - семья Захаровых, которых защищает юрист Добровинский. Уж как ни задабривал их Михаил Олегович покаянными письмами и миллионными компенсациями, в апелляционном суде Захаровы отбрили актера, выступив против снижения срока.

А теперь у Ефремова может появиться еще один оппонент: гражданская жена погибшего курьера Ирина Стерхова, которую после 20 лет совместной жизни суды так и не признали потерпевший из-за наличия официальной супруги. После внезапной смерти адвоката Вадима Никулина, который защищал ее интересы, Ирина Михайловна могла опустить руки и прекратить добиваться справедливости в громком деле. Однако, вдова нашла нового юриста: с сегодняшнего дня ее представляет адвокат Антон Жаров.

- За этот год на долю Ирины Михайловны выпали страшные испытания - гибель мужа, публичные унижения и клевета, безразличие судов, смерть адвоката... Но она все еще готова бороться: мы вновь подадим ходатайство о признании Стерховой потерпевшей, ведь она достойна уважения и, безусловно, справедливой компенсации за все пережитое, - рассказал Жаров kp.ru. - Если мою доверительницу наконец признают потерпевшей, думаю, она не поддержит смягчение наказания Михаилу Ефремову. Сейчас для этого нет никаких оснований.

Для Антона Жарова это уже не первое громкое дело. До этого адвокат защищал девушку, избитую в прямом эфире блогером Мелстроем. Изверга приговорили к шести месяцам исправительных работ и выплате 50 тысяч рублей пострадавшей, хотя она требовала 10 миллионов. Жаров с приговором суда не согласился и сегодня подал апелляционную жалобу. Кроме того, несколько месяцев назад адвокат представлял интересы своего коллеги Андрея Алешкина, который взялся защищать Ефремова и нажил себе массу проблем.

- Очень хорошо, что у Стерховой появился адвокат, и дело по защите ее интересов и признании ее иждивенкой Сергея Захарова будет продолжено, - поделился Алешкин с kp.ru. - Я всегда говорил, что Стерхова заслуживает компенсации, ведь она 20 лет жила с Захаровым и потеряла любимого человека. Эту судебную ошибку, в результате которой Ирину Михайловну так и не признали потерпевшей, надо исправить. Могу только порадоваться и пожелать коллеге Жарову удачи в этом нелегком деле.

Напомним, в деле Ефремова сложился парадокс - у погибшего оказалось сразу две жены. Одна, "паспортная", Маргарита Захарова разошлась с супругом еще в 1994 году, а за неделю до роковой аварии наконец подала на развод. Другая, Ирина Стерхова более 20 лет жила с Сергеем Захаровым одной семьей, но штамп в паспорте им был не нужен. Выбирая между двух жен, актер отдал предпочтение официальной супруге, ведь она могла повлиять на приговор суда. А настоящей пострадавшей Стерховой никаких извинений Михаил Олегович так и не принес, и несмотря на обещания, моральный ущерб не возместил.

Рассчитывая на смягчение приговора, артист в апелляционном суде выступил с проникновенной речью: мол признаю Ирину Стерхову потерпевшей, даже если суд скажет иначе. Но дальше красивых разговоров дело не пошло: поняв, что гражданская жена вновь изгнана из процесса, Михаил Олегович так ничего и не сделал. Сейчас Стерхова может взять реванш. По крайней мере, ей придется выступить на суде и напомнить присутствующим о невыполненных обещаниях знаменитого сидельца.

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