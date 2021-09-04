Евгения Добровольская: «Ради здоровья мне пришлось сбросить 10 килограммов»

Актриса Евгения Добровольская похудела на 10 кг Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сборе труппы МХТ им.Чехова 3 сентября многие обратили внимание, как хорошо выглядит актриса Евгения Добровольская. Лето она провела скромно (это ее слова) в Подмосковье. Сильно похудела. И выглядит хорошо. Настроение перед началом сезона прекрасное.

- Я люблю этот театр, люблю те спектакли, которые есть у меня, - призналась Евгения. - Театр – дом, где все (или почти все) близкие, родные люди.

- Какие ожидания связаны с новым сезоном?

- Здравые. Не знаю, будут мне предложены какие-то новые роли или нет. Я понимаю, что в мировом репертуаре не так много больших, интересных женских ролей. Если ты надеешься на новую работу, это надо, чтобы на тебя что-то специально поставили.

- Может быть, самой предложить, найти пьесу…

- Я бы не хотела навязывать себя. Считаю, что у художественного руководителя есть свои планы. Театр – огромный организм. Выпячивать свое "я", наверное, неправильно. Тем более, что с худруком (Сергеем Женовачом – Ред.) знакома с детства. Он все знает про меня. Как он решит с новыми спектаклями, так и будет. У меня много других дел и другой работы: съемки, антреприза и в театре много разных вечеров, чтецких, поэтических. Работа всегда есть. Я посмотрела на свой график на ближайшее время и поняла, остается совсем мало времени на семью.

На сборе труппы МХТ им.Чехова 3 сентября многие обратили внимание, как хорошо выглядит актриса Евгения Добровольская. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Евгения Добровольская – многодетная мать. Она рассказала, как растут её дети. Младший сын Ян прошлой осенью пошел в армию. По словам Евгении, служба пошла ему на пользу. Какие планы у сына на потом? Сдать ЕГЭ по тем предметам, по которым экзамены он не сдал.

1 сентября дочка Настя пошла в 6-й класс. В этом году Евгения уже не провожала дочь в школу - Настя взрослая.

Подрастает очаровательная внучка Алла (это дочь среднего сына - Николая Ефремова - и его жены Влады Киселевой).

- Когда внучка меня видит, она с моих рук не слезает, в этот момент родители ей не нужны. Я ее балую. Она - такой маленький бесёнок. Папу-маму уматывает. А я, глядя на них, думаю: какое же счастье, что у меня всё это позади. Мои дети, слава Богу, выросли.

Ходили слухи, что Добровольская вновь стала свободной женщиной. Нет, актриса говорит, что она по-прежнему замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым, разводиться не думает. Дмитрий ее радует подарками.

- Муж подарил мне беговую дорожку. Далеко ездить в спортзал, а заниматься спортом надо.

Евгений призналась, что за последние несколько месяцев похудела на 10 кг и даже больше.

- Худела ради здоровья. Это не бзик, не мода, а именно необходимость из-за состояния здоровья. Худела под наблюдением врачей. На беговую дорожку по утрам время есть всегда. Что было нужно еще? Всегда должно быть достаточное количество жидкости. Это самое важное, когда худеешь.

- Есть какие-то новости от Михаила Ефремова (экс-супруга Добровольской - Ред.)?

- Он трудится (в колонии). Связь с ним поддерживаем через письма.