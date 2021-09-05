За время пандемии количество писем, адресованных Богу, выросло на треть

Письма Богу пишут люди самых разных взглядов и верований по всему миру. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главный раввин иерусалимской Стены плача Шмуэль Бен-Цион Рабинович и гендиректор почтовой службы Израиля Дани Гольдштейн произвели закладку писем, полученных за последний год на имя Господа.

Письма традиционно вкладывают между камнями Стены плача накануне празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана), который отмечается два дня и в этом году приходится на 7-8 сентября.

Письма Богу пишут люди самых разных взглядов и верований по всему миру. Такие послания весь год хранятся в специальном отделе, а незадолго до праздника помещаются в саму Стену плача, представляющую собой величайшую святыню иудаизма.

По сообщению Почты Израиля, количество писем на имя Бога в текущем году выросло на 30%. Специалисты считают, что во всем виновата пандемия, которая сделала невозможным личный приезд многих верующих и заставила их обратиться к Господу с помощью бумаги и ручки.

Кроме того, рост писем связывают и с тем, что во многих посланиях содержатся просьбы защитить семью от коронавируса, даровать здоровье, а то и вовсе – прекратить пандемию. Впрочем, отметили израильские почтальоны, не обошлось и без традиционных просьб, например, помочь получить в подарок новый айфон, передать приветы умершим родственникам или ниспослать победу любимой спортивной команде.