«Почему вы это делаете? Зачем?»: Ольга Бузова обратилась к подписчицам, думающим об аборте

Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У певицы, актрисы и ведущей Ольги Бузовой — больше 23 миллионов подписчиков. И довольно часто она общается с ними напрямую: спрашивает совета, устраивает голосование или розыгрыши. Но в этот раз она удивила всех пламенным обращением, связанным с абортами.

Фото: Instagram.com

Бузова назвала тему больной для себя (в конце прошлого года ходили слухи, что ей пришлось сделать аборт от Давида Манукяна) и призвала девушек отказаться от этой практики. Тем, кто все же размышляет о том, чтоб отказаться от ребенка из-за отсутствия финансовой базы, Ольга предложила прямую денежную помощь.

— Если вам сейчас действительно необходима поддержка, финансовая, эмоциональная, то напишите мне в директ, расскажите свою историю, — призвала в сторис ведущая. — Всем, конечно, помочь я не смогу, но так мне подсказывает мое сердце. Очень хочется вас поддержать в трудный момент.

Не до конца понятно, это действительно благородный жест, эмоциональный порыв или популистская пиар-акция, но заявление выглядит очень трепетным.

— Я вообще не понимаю, как можно лишить ребенка жизни, — призналась она. —И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?

Чуть позже Ольга написала, что пытается отговорить подругу от этого серьезного шага, поэтому все моральные силы бросила на борьбу за ребенка. И сообщения по поводу аборта прислали ей миллионы девушек.

Фото: Instagram.com

- Надеюсь, что моя и ваша поддержка помогут ей принять правильное решение! - указала Ольга. - Я решила поддержать ее на этапе беременности! Все будет хорошо!