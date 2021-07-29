Ксения Бородина сцепилась с Ольгой Бузовой из-за гнусной лжи

Ольга Бузова снова попала в скандал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кто бы мог подумать, что откровения Ольги Орловой об уходе Ольги Бузовой из "Дома-2" обернутся грандиозным скандалом. Бывшая солистка «Блестящих» заявила, что поющая ведущая некрасиво покинула шоу за несколько часов до эфира, поставив всех в крайне сложное положение. При этом Орлова заверила, что ничего не знала о назначении на место певицы ее бывшего жениха Давида Манукяна. Однако Бузова назвала слова Орловой ложью. Но здесь уже не смогли молчать Ксения Бородина и Влад Кадони.

В апреле 2021 года Ольга Бузова неожиданно покинула "Дом-2", которому отдала много лет. А через некоторое время стало известно, что артистка внезапно отписалась от своих бывших коллег, назвав их предателями. Мол, ей воткнули нож в спину. Бузова решила, что другие ведущие реалити специально скрыли от нее новость о назначении ее бывшего жениха Давида Манукяна на ее место и сильно обиделась.

Ольга Орлова на днях дала интервью, в котором заверила, что до последнего не была в курсе кадровых перестановок на скандальной телестройке. "Я увидела пост о том, что Дава - новый ведущий шоу. В то время я вообще была в отпуске... Мы все оказались в неудобной ситуации. Думаю, что Даву привели на проект, так как что сочли, что Оля некрасиво ушла", - поделилась 43-летняя артистка.

По ее словам, у нее были хорошие отношения с Бузовой. "Она назвала нас кучей предателей, которые вонзили ей нож в спину. Категорически не согласна с этим. Ничего плохого не сделала для нее. Обида Ольги не должна быть направлена на ведущих. Они в последнюю очередь узнают о переменах на шоу", - заверила Орлова.

В ответ Бузова утверждает, что все было совсем не так, а Орлова самым гнусным образом обманывает публику. Свое возмущение певица выразила в комментарии, написав кратко "ложь" и в свежем посте, опубликовав басню Сергея Михалкова "Ложь и клевета".

Фото: Instagram.com

Прочитав это, Ксения Бородина публично сцепилась с бывшей подругой и заявила, что врет как раз Бузова. "Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13:00, а в 20:00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь!" - написала 38-летняя Бородина.

После чего Ксения обнародовала переписку с Бузовой, в которой та лично написала, что уходит с проекта. Случилось это действительно за несколько часов до эфира. Тем самым Бородина подтвердила правдивость слов Орловой.

Бородину поддержал Влад Кадони. Ко всему прочему он еще и обвинил Бузову в хайпе на жалости. "Все были в курсе, что Бузова кинула и нас, и проект. И никто ничего не говорил из жалости к ней. Вот она как годами на ней ехала, та и будет всю жизнь ехать", - сказал, как отрезал, Влад. В подтверждении своих слов Кадони привел аргумент, что Ольга до последнего записывала подводки к новому сезону и готовилась к съемкам. Но за несколько часов до эфира решила уйти из шоу.

Ранее сама Ольга Бузова сначала говорила, что ушла из "Дома-2" 30 декабря 2020 года, когда прошел последний эфир. Затем сама же написала: "12.04.2021 моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу, официально закончилась. Я покидаю его и как участница, и как ведущая".