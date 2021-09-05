Толерантный Талибан*: Как живут шииты-хазарейцы при новой власти в Афганистане

Уже 22 дня в Кабуле хозяйничают талибы. Фото: Александр КОЦ

Солнечное (в Кабуле, похоже, других не бывает) утро в шиитском районе «Сахи». Переводится как «щедрый» - эпитет самого почитаемого среди шиитов имама Али, зятя и сподвижника пророка Мухаммеда. Мужчины и женщины с характерным азиатским разрезом глаз поднимаются по ступеням к одной и главных шиитских святынь – мечети, носящей имя Али. В основном – это хазарейцы, народность, населяющая центральный Афганистан. Прихода талибов* они ждали с ужасом.

Мужчины и женщины с характерным азиатским разрезом глаз поднимаются по ступеням к одной и главных шиитских святынь – мечети, носящей имя Али. Фото: Александр КОЦ

В 1998 году, когда Талибан вошел в Мазари-Шариф, он устроил настоящую резню хазарейцам. Этнические и религиозные различия, подозрения в лояльности Ирану – для суда не было времени. Боевики просто ездили по городу и расстреливали всех, кто попадался в прицел. При этом в течение шести дней запрещали хоронить тела. Погибло по разным данным до 20 000 человек, преимущественно – хазарейцев. Ужас перед этими событиями здесь заложен на генетическом уровне.

Хазарейцы с опаской относятся к новой власти. Фото: Александр КОЦ

А ведь были еще четырехдневная казнь в Бамиане, в ходе которой были убиты почти две сотни человек, массовое убийство на перевале Робатак. В общем, сложно себе представить, с каким настроением хазарейцы ждали «второго пришествия» Талибана. Сегодня его боевики дежурят у ворот мечети с пулеметом Калашникова, всячески подчеркивая, что не имеют никаких претензий в шиитам.

- Конечно, поначалу было тревожно, - говорят лавочники напротив центрального входа. – Но пока мы не столкнулись ни с какой дискриминацией.

Хазарейцы, народность, населяющая центральный Афганистан. Фото: Александр КОЦ

- Если нам дадут работать и зарабатывать, то никаких проблем мы не видим, - уверяет мороженщик рядом.

И проверить искренность его слов невозможно. За моей спиной маячат два бородача: один - с пулеметом, другой – с автоматом. Они же неотступно сопровождают меня и на территории святыни. По преданиям, бухарский эмир, чтобы замириться с афганским ханом, отправил из Бухары в Кандагар посланников с хиркой (одежда, похожая на халат) пророка Мухаммеда. Те заночевали на месте будущей мечети, а пока они спали, явился имам Али и разрубил своим мечом огромный камень. Шах распорядился построить здесь мечеть. Говорят, если пролезть через щель в этом камне, сбудется любое желание. Мне помешал надетый бронежилет.

- Уже 22 дня, как талибы заняли Кабул и уровень безопасности серьезно вырос, -говорит местный распорядитель Саид Юсуф. – Надеемся, что и дальше проблем не будет.

В 1998 году, когда Талибан вошел в Мазари-Шариф, он устроил настоящую резню хазарейцам. Фото: Александр КОЦ

- Нет опасений преследования по национальному признаку, как это было в 90-х? – задаю вопрос, пока бородач отвлекся на попрошаек.

- Афганский народ всегда немного обеспокоен этим вопросом, - поглядывает на пулеметчика вполоборота Саид Юсуф. – Но у нас разные народы за долгие годы привыкли жить вместе, и сейчас этой проблемы нет.

Бородач с автоматом неотступно сопровождает спецкора на территории святыни. Фото: Александр КОЦ

Видно, что афганские хазарейцы опасаются новой власти – слишком свежи воспоминания о прошлых преступлениях талибов. И к их «второму пришествию» они относятся очень настороженно. Часть пыталась бежать эвакуационными самолетами, часть – через Пакистан. Однако оставшиеся уповают на то, что нынешнему Талибану во что бы то ни стало нужно хотя бы частичное признание международного сообщества. А через массовые казни его не добиться.

- Если кто-то будет обижать, сразу обращайтесь ко мне, - покровительственно помахал талиб стволом пулемета. Фото: Александр КОЦ

- К нам претензии есть? – спрашивает бородач лавочников.

- Нет-нет, все в порядке, - машут те руками.

- Если кто-то будет обижать, сразу обращайтесь ко мне, - покровительственно помахал талиб стволом пулемета.

Уже 22 дня, как талибы заняли Кабул и уровень безопасности серьезно вырос. Фото: Александр КОЦ

«Толерантный Талибан», - мелькнуло в голове. Оксюморон.

*Запрещенная в России террористическая операция.

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