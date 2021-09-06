Менделеев-демограф, славянофил и лесбиянка, Шевченко, Валеев и унитазы, состязание мейстерзингеров, птица счастья, "Укрусь" и "Усрусь", Моника Лавлинская

Рэпер Моргенштерн. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Путин в беседе с дальневосточными школьниками говорил о революции 1917 г. и о распаде СССР в 1991 г.: "Надо ведь внимательно проанализировать, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн. человек".

Одним из этих специалистов был Д. И. Менделеев. В изданных в 1905 г. "Заветных мыслях" он предполагал, что к 2000 г. население России составит 594 млн. человек. Прогноз нашел отражение в романе "Август Четырнадцатого" в беседе двух инженеров летом 1914 г. Один говорит о менделеевском прогнозе, предсказывающем стране прекрасное будущее, другой замечает: "Это в том случае, если мы не начнем выпускать друг другу кишки". Случай вскоре имел место, и демография пошла не по Менделееву.

Дмитрий Иванович Менделеев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сам автор "Августа" в другом месте говорит: "Я понял ложь всех революций" – и случай с меделеевским прогнозом, должно быть, сильно способствовал пониманию. И не у него одного.

С другим классиком национально-консервативной мысли – не хуже Менделеева – также произошла незадача. В тульском доме-музее славянофила А. С. Хомякова решили провести чтения "Хомяков HOME", куда пригласили феминистку и сапфическую активистку О. Ю. Васякину, чтобы она рассказала о своем романе "Рана", в котором с большой силой отражена "ее женственность и гомосексуальность".

Конечно, А. С. Хомяков был чрезвычайно многосторонней личностью: кандидат математических наук при Московском университете, кирасир, затем конногвардеец, поэт, религиозный мыслитель, сельскохозяйственный изобретатель, углубленный знаток винокурения и языка санскритского. Очевидно, устроители чтений рассудили, что столь универсальный гений и в лесбиянстве был глубоко сведущ.

Однако, представители славянофильской общественности решили, что это уже будет чересчур, и воззвали к тульскому губернатору генерал-лейтенанту А. Г. Дюмину, после чего лесбийской публике дали окорот.

Хотя давно замечено: "Должны быть и разногласия между вами, чтобы открылись наиболее искусные". Другим примером разногласия является отношение к певцу речитативом и вообще демоническому человеку А. Т. Валееву-Моргенштерну.

Лидер РПСС (роспартии свободы и справедливости) М. Л. Шевченко заявил: "Я считаю Моргенштерна совершенно омерзительным существом" и присововкупил: "Эренбург воспевал товарища Сталина, а Моргенштерн — это современный Эренбург, воспевающий современного коллективного правителя, олигархическую, чиновничью, КГБшную сволотень, которая, как мы видели, сидит на золотых унитазах над нашей страной".

Рэпер Моргенштерн. в миру - Валеев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очевидно, башкирец Валеев вызвал в памяти М. Л. Шевченко написанное В. А. Жуковским в 1815 г. стихотворение "Певец в Кремле" –

"Бегите в Кремль, на холме том,

Где пели наши деды,

Как было встарь, пред божеством

Мы грянем песнь победы".

Хотя Василий Андреевич, воспевая победителей Наполеона, не изображал их восседающими на золотой (или даже всего лишь фаянсовой) сантехнике. Не делал этого и Эренбург. Тут вероятно, сила омерзения затмила в партийце разум. Впрочем, за две недели до выборов кандидаты еще и не такими удивительными образами мыслят.

При этом молодежь, которую Л. Д. Троцкий льстиво называл "барометром партии" придерживается иного мнения. Согласно данным социологов, в возрастной когорте от 14 до 21 года Валеева-Моргенштерна считают персоной, наиболее заслуживающей доверия. Хотя что значит доверять рэперу, и как юноши с отроками себе это представляют, тоже осталось неясным. В такой ситуации М. Л. Шевченко и А. Т. Валееву лучше всего вступить в певческое состязание навроде нюрнбергских мейстерзингеров. М. Л. Шевченко, как человек опытный, возможно победит и в симпатиях молодежи, и на выборах в Госдуму.

Правда, руководство РПСС может запретить своему лидеру участвовать в певческих состязаниях, подобно тому как Управление образования Хабаровска назвало неуместным и недопустимым танец живота, который исполнила педагог дополнительного образования на линейке 1 сентября в одной из школ города: "Подобное выступление молодого учителя-педагога, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы". Тем более сомнительны такие задумки на празднике представительной демократии.

Алексей Арестович Фото: Instagram.com

Но по части задумок всех кроет внештатный советник главы администрации президента Украины А. М. Арестович. Прежде он подвизался на сцене (впрочем, как и В. А. Зеленский), затем был тренером и кучером, что усилило его креативные способности. Теперь креатор Арестович придумал дать новое имя родному государству, которое должно называться "Русь-Украина".

Критики уже отметили возможные аббревиатуры типа "Укрусь", "Усрусь" etc., но это еще полбеды. Непонятно, как петь гимн в арестовичской редакции. "Ще не вмерла Русь-Украина"? Кроме того, совсем будут сбиты с толку иностранцы, и сейчас не очень твердые в различении Украины и РФ. Если В. А. Зеленский начнет агитировать за могучий русско-украинского флот, даже иностранные дипломаты и военные могут впасть в совершеннейший ступор.

Хотя иногда переименование бывает полезным. В США перепутали фамилию украинского руководителя, назвав его "президентом Левинским". В этой связи очень предусмотрительным оказался Захар Прилепин, в девичестве Е. Н. Лавлинский. Думая о своем будущем высоком поприще, он заранее изменил имя, чтобы в ходе поездки в Америку избежать неприличных недоразумении.

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