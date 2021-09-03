Советник офиса Зеленского предложил называть украинский язык "руським"

Арестович является автором многих неоднозначных предложений Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык “руським”. По его мнению, это логичное название в случае переименования страны в Русь-Украину - такую идею он тоже предложил на обсуждение властям страны.

Арестович считает, что Украина - это и есть Русь, тогда как Россия может “с натяжкой” претендовать на наследие страны. Потому язык, в угоду историческому контексту, должен называться “руським”.

“У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "руський" или "украинский", - заявил Арестович в эфире Youtube-канала Politeka Online.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший депутат Верховной рады Александр Доний заявил, что идея переименовать Украину в Русь-Украину опасна для Киева. По его мнению, даже сама эта мысль “не объединительная, а раскольническая”, поскольку одна часть населения Незалежной будет считать себя украинцами, а другая – “украино-русинами”.