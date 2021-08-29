"Учиться кочегарному делу настоящим образом", "Молчите, пламенные звуки!", Поклонская, Кулеба и Великая Армада, злочинство на Крещатике, суд Божий над ветеринаром, блоггер-идиот, Меньшиков и Василиса

Ходя усиленные слухи, что Н. В. Поклонская может быть назначена послом на острова Зеленого Мыса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще-то первое, чему учат дипломатов – это именно как уничтожать посольские архивы в случае чрезвычайных обстоятельств. И в I, и во II мировую войну начало военных действий предполагало оставление дипломатами посольских зданий с последующей эвакуацией. Так после 22 июня 1941 г. советские дипломаты в Берлине были погружены в спецэшелон (равно как и германские в Москве) и на советско-турецкой границе произошел обмен посольствами. Причем методика универсальная, тут не было ничего нового. Но примечательно, что ни в Берлине, ни в Москве дипломаты не оставили ничего, что могло бы быть интересно РСХА (resp.: НКВД). Перед отъездом все сожгли.

В посольствах маленьких стран для этого используется камин в кабинете посла, державы покрупнее жгут архивы в котельной. В Кабуле резко континентальный климат, в январе-феврале средние температуры минусовые, так что камины и печи в здании посольства обязательно должны были иметься – не чукчи же служат Ее Величеству. И чтобы за десять дней не управиться со всесожжением, нужно было очень постараться.

Талибы же, наряду с изучением любопытных документов, заняты культурной политикой. Их официальный представитель Забихулла Муджахид сообщил, что готовится запрет на исполнение музыки в общественных местах, поскольку это противоречит учению Пророка.

Информация Забихуллы вызывает двойственные чувства. С одной стороны, средневковье и все такое. С другой стороны, как вспомнишь предприятия отечественного общепита, где так любят заводить оркестрион в режиме фортиссимо, ловишь себя на крамольной мысли, что и терпентин, т. е. религия мира и добра на что-нибудь сгодится. От желания записаться в талибы, возглашая: "Молчите, пламенные звуки, и колебать престаньте свет!", удерживает только то соображение, что выпить в заведении в таком разе тоже не дадут. Нет в жизни совершенства.

Талибы, наряду с изучением любопытных документов, заняты культурной политикой Фото: Александр КОЦ

Но если Форин-оффис под чутким руководством тов. Раба совсем мышей не ловит, то Смоленская площадь ловит и весьма, придумывая новые и смелые кадровые решения. Ходя усиленные слухи, не опровергаемые ни МИД, ни самой sujet de question, что крымский прокурор в 2014 г., а затем депутат-диссидент Н. В. Поклонская может быть назначена послом на острова Зеленого Мыса (Кабо Верде). Если раньше с восхищением говорили: "Ах, какая няша прокурор Наташа", то в будущем возможна другая формула – "Ах, какая няша наш полпред Наташа".

Однако не все рады возможному ответственному назначению. Глава МИД Украины Д. И. Кулеба в своем отношении к России и русским подражающий древнесеверному божку Локи – "Желчью испорчу им праздничный мед!" – уже заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь". Вероятно, Кулеба намерен послать к островам Зеленого Мыса Великую Армаду, чтобы пленить Н. В. Поклонскую и доставить ее в Киев на расправу. Тем более, что начальник Кулебы В. А. Зеленский уже обнародовал планы строительства могучего украинского флота. Возможно имея в виду именно пленение Поклонской.

Хотя пока что праздничный мед по случаю 30-летия украинской незалежности был испорчен не желчью, а зеленкой. В соответствии с популярным украинским обычаем бывшего президента Украины П. А. Порошенко, вышедшего на Крещатик, чтобы принять участие в народных гуляниях, облили зеленкой. Порошенко моментально установил, что автором и заказчиком злочинства был В. А. Зеленский, ибо кому же, как не ему, обливать своих оппонентов зеленкой.

Праздничный мед по случаю 30-летия украинской незалежности был испорчен не желчью, а зеленкой

Однако, приверженцы П. А. Порошенко не пали духом. В Риме в ходе гражданской войны некий сенатор в припадке воодушевления бегал по курии, призывая коллег посвятить себя Помпею по испанскому обычаю. Т. е. дать клятву не пережить Помпея, но покончить жизнь вместе с ним. Аналогичным образом сторонники Порошенко посвятили себя ему по украинскому обычаю, также вылив себе на лица раствор зелени бриллиантина.

Самого же злочинца, студента ветеринарного техникума И. П. Пустовгара после краткого задержания выпустили на волю, однако тут его постигла небесная кара. Он попал в реанимацию с алкогольной интоксикацией. "Но есть и Божий суд, наперсники разврата!".

Но если на Украине злочинства хотя бы имеют политическую мотивацию – Порошенко как-никак бывший президент, то в России даже обходятся без политики – один блоггинг, бессмысленный и беспощадный. Киберактивист Дмитерко в Измайловском парке опылил пожилую женщину из газового баллончика (под камеру, естественно, сейчас все делается под камеру), просто исполняя приказ старшего блоггера, которому для стрима была нужна эффектная картинка. При совместном с прочими блоггерами просмотре картинки Дмитерко и повязали, теперь ему светит семь лет.

Разница в значениях слов "блоггер" и "идиот" размывается до полного неразличения.

Так что понятно решение артистки Е. С. Васильевой уйти от злобы мира сего и принять ангельский образ. Теперь она инокиня Василиса.

Между тем, злоба очень распространена в артистической среде. Прения в МХАТ им. Горького между Т. В. Дорониной и Э. С. Бояковым, неистовые страсти в театре им. Ермоловой вокруг руководителя О. Е. Меньшикова. Про К. С. Серебреникова и К. Ю. Богомолова что же и говорить. И тут инокиня Василиса подала самый похвальный пример бывшим собратьям по цеху. Смиряй себя молитвой и постом, и весь лай рассеется, аки дым пред лицом огня. Для такого случая можно даже учредить академический спецмонастырь.

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