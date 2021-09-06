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Звезды6 сентября 2021 16:50

Не знает Сталина, а "Отцы и дети" написал Толстой: королева Рунета Настя Ивлеева опозорилась у Собчак

Трехчасовое интервью пользователи YouTube назвали пустой тратой времени: оказалось, с популярной блогершей не о чем разговаривать
Елена ПЕТРОВА
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Настя Ивлеева, которая сама не раз брала интервью, стала гостьей очередного выпуска "Осторожно, Собчак!".

Настя Ивлеева, которая сама не раз брала интервью, стала гостьей очередного выпуска "Осторожно, Собчак!".

Фото: www.youtube.com

Настя Ивлеева, которая сама не раз брала интервью, стала гостьей очередного выпуска "Осторожно, Собчак!". Этот эфир на 2 часа 40 минут ведущая не стала сокращать: ей, мол, хотелось максимально раскрыть героиню, тем более, что о личном королева Рунета говорит очень неохотно. Однако, большинство комментаторов эфир не оценили. По мнению пользователей YouTube, на фоне начитанной и насмотренной Ксении Собчак ее гостья откровенно проигрывает: "не знает элементарных вещей", "хватает по верхам", "пытается пустить пыль в глаза, но для этого не обладает убедительным словарным запасом". Особенно ярко отсутствие эрудиции Анастасии Ивлеевой проявилось в так называемой суперигре, на которой однажды уже погорела тиктокерша Дина Саева.

Впрочем, если не касаться школьной программы, то героине было, что рассказать.

О РАЗВОДЕ С ЭЛДЖЕЕМ

- У нас с ним разные темпоритмы. Я вся такая стремительная, мне надо рано встать, куда-то бежать, тренироваться, спасать людей, идти на прямой эфир. А Леха замедленный, у него другая динамика жизни. Когда я по три недели пропадала на съемках "Орла и решки", эффект скучания все перекрывал. У нас не было времени разобраться, кто чем живет. А когда мы стали жить вместе, этот контраст начал ощущаться.

Все началось весной этого года. Март, плюс-минус. Мы долго не решались об этом сообщить. Хотя все всё видели, всё понимали. Написать пост в Инстаграме "Мы больше не вместе" и поставить разбитое сердечко это, конечно, классно. Но я подумала, что наши отношения заслуживают большего уважения. Так родилась идея с обложкой "Татлера". Это было комфортно для Леши, потому что в формате видеоинтервью он не разговаривает, а в текстовом формате чувствует себя более защищенно. Я люблю его до сих пор, он мой близкий человек.

О ДЕНЬГАХ И МУЖЕ-"НЕУДАЧНИКЕ"

- Почему он неудачник? Нет, Ксюш, ты не права. Ты должна извиниться за эти слова, это не красиво. Пока я была с Лешей, у нас не было финансовых проблем. И подарки, и путешествия - все было замечательно. И машины, и дом мы вместе покупали. Кому остался дом? Следующий вопрос. Подали ли мы заявление на развод? Следующий вопрос.

Леха разносторонний чувак, мне всегда было с ним интересно. Что значит, умный? Толстого мы с ним не цитировали. Я себя тоже умной не могу назвать. Когда мы сидим за столом, он участвует в беседе. Не бьется лицом об тарелку, не понимая, в какое отверстие ему есть. Он нормальный.

О ЖИВУЩЕЙ В ДЕРЕВНЕ МАМЕ

- Я предлагала ей переехать, но она не захотела уезжать из Разметелево. Ей здесь комфортно. Она всю жизнь проработала в поселке в продуктовом магазине. Года три назад, когда я стала стабильно зарабатывать, я начала содержать маму с младшим братом, и она наконец уволилась с работы. Каждый месяц я перечисляю ей 200 тысяч и отдельно даю на ее "хотелки".

Когда СМИ написали, что мать Ивлеевой живет в доме без раковины, они все перевернули. Несколько лет назад я предложила маме сделать ремонт на любой бюджет и на ее вкус. Та квартира, которую я показала в своем влоге, - это абсолютный выбор моей мамы, начиная от обоев и заканчивая какими-то мелочами. А люди прикопались к этой раковине, написали, что моя мать живет в гетто, в каких-то нищенских условиях...

ОБ ОТЦЕ, БРОСИВШЕМ СЕМЬЮ

- Следующий вопрос. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ксюш, почему ты думаешь, что это вызывает у меня боль (отец Ивлеевой ушел из семьи, сейчас снова женат, воспитывает двоих детей. Знаменитая дочь с ним не общается. - Ред.)? Я, наоборот, благодарна, потому что выросла бравой, клевой, уверенной в себе девчонкой. Я в балдеже-кураже от своего характера. Я не страдаю от того, что выросла в неполноценной семье.

СУПЕРИГРА

Собчак задала Ивлеевой несколько вопросов из школьной программы.

- В каком веке правил Петр I?

- Ну давай, 16-й... (правильный ответ - 18. - Ред.).

- Какая фамилия была у Петра I?

- Рюрикович..? (Романов. - Ред.).

- Какой город в России называют малый Сталинград?

- Петрозаводск... (Великие Луки. - Ред.).

- Кто написал роман "Отцы и дети"?

- Толстой? Ну я могу этого не знать, это нормальное явление! (Тургенев. - Ред.).

- Чем знаменита фамилия Джугашвили?

- Без понятия... (Сталин. - Ред.).

- Переведи на английский известную строчку "Быть или не быть".

- Би ор нот би.

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