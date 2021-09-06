В Италии владелец лавки отнял у покупательницы лотерейный билет, выигравший 500 тысяч евро

В одной из табачных лавок итальянского Неаполя разыгралась настоящая драма Фото: Shutterstock

В одной из табачных лавок итальянского Неаполя разыгралась настоящая драма: 70-летняя покупательница сперва стала сказочно богата, а позже оказалась ограблена владельцем магазинчика.

Пожилая женщина зашла утром в лавку и приобрела там два билета моментальной лотереи. Первый из них оказался пустым, а вот под защитным слоем второго женщина увидела надпись «500000 евро».

Не поверив своему счастью, пенсионерка отдала билет кассиру и попросила его подтвердить выигрыш. Мужчина проверил билет через терминал и подтвердил: все верно, это действительно выигрышный билет, а сумма совпадает с напечатанной.

Чуть позже счастливый билет вручили владельцу магазинчика, чтобы он во всем удостоверился лично. Но реакция мужчины при виде суммы оказалась неадекватной – он выскочил на улицу, сел на мотороллер и уехал.

Покупательница вместе с продавцом вызвали полицию. Правоохранители опечатали всю партию лотерейных билетов, находившихся в лавке, сделав невозможным получение выигрыша, и занялись поиском похитителя.

Местные жители утверждают, что рано или поздно владелец лавки одумается и вернет украденный билет, поскольку сам он «человек положительный и из хорошей семьи».

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