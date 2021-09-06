Минобороны России «увеличивает число резервистов» и перебрасывает их под Калининград. Разбираем - что на самом деле происходит

Резервистам объявили боевую тревогу и бросили на стратегические военные учения «Запад-2021» Фото: Алексей ФОКИН

Народ с некоторой тревогой «перетирает» главную военную новость нынешнего дня: «Минобороны увеличит число резервистов». А кое-кто даже распускает панические и провокационные слухи, играя на чувствах и настроениях несведущих, - «Россия готовится к войне с НАТО!».

Давайте разбираться.

Внимательно читаем сообщение военного ведомства России, в котором говорится, что «дополнительные силы резервистов переброшены в Калининградскую область» (где уже в эту пятницу начнутся учения "Запад-2021"». Откуда переброшены – тоже известно: это подразделения Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота.

Обратите внимание на фразу «дополнительные силы». Это значит, что в Калининградской области свои резервисты есть. А их количество «нарастят» прибывшими на военно-транспортных самолетах из других регионов (правда, сколько душ направлено на усиление, не говорится, - это уже конфиденциальная служебная информация).

Читаем сообщение Минобороны дальше: «В ходе предстоящих учений граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, смогут в полевых условиях применить свои знания, усовершенствовать навыки по управлению военной техникой».

А вот здесь крайне важно понимать, кто же такие, эти «граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве»?

Это военнослужащие запаса, которые ранее добровольно заключили договор с Минобороны РФ. По его условиям они в мирное время регулярно (как правило, раз в месяц) участвуют в занятиях и сборах в воинских частях или в специальных учебных центрах, а при объявлении мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть. За пребывание вот этом мобилизационном людском резерве Минобороны (по условиям договора) им еще и денежки приплачивает.

Ежемесячная выплата резервисту-офицеру - 4 – 5 тыс.руб. А при прохождении 3х-дневных военных сборов – 7 - 10 тыс.руб.

Ежемесячная выплата прапорщикам, сержантам, солдатам – 2 – 3,5 тыс.руб. При прохождении 3х-дневных военных сборов – 3,5 - 5 тыс.руб. Но и это еще не все! Полагается еще и единовременная денежная выплата при заключении нового контракта: офицерам – от 34 до 66 тыс.руб. а прапорщикам, сержантам и солдатам – от 18 до 39 тыс.руб.

А если учитывать, что таких «мобилизационных резервистов» в России набирается более 1 тыс. человек (точная цифра – тоже секрет!), то траты получаются немалые. Вот Минобороны и решило на учениях "Запад-2021"» посмотреть, «а стоит ли овчинка выделки»? Что на самом деле умеют мобрезервисты? С толком ли тратятся деньги налогоплательщиков? Надо ли и дальше продолжать эксперимент с «Барсами» - (Боевой Армейский Резерв Страны)?

Ну а обыкновенные резервисты отличаются от «барсов» тем, что их по закону могут призывать на сборы продолжительностью не более 2 месяцев в год и в общей сложности – не более чем на 12 месяцев за все время пребывания в запасе.

У читателей «КП» наверняка возникнет неизбежный вопрос: а зачем все это делается? Ради чего Минобороны (считай, государство) тратит такие деньжищи на какой-то мобилизационный людской резерв? Да и еще намеревается расширить его. Отвечаю. В случае войны будут неизбежные людские потери. Кто в первую очередь заменит вышедших из строя? Конечно, не пацаны, отслужившие всего 12 месяцев. А резервисты, которые систематически обновляли свои знания и навыки в воинских частях. Которые осваивали модернизированную или же новую боевую технику. А ее у нас в армии уже больше 70%. И она с каждым годом становится сложнее.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на 9 девяти полигонах. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей. Также будут задействованы реактивные системы залпового огня. Эти учения одновременно проводятся на территории России и Белоруссии и являются плановыми.

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