ФАС возбудила дело из-за роста цен на «борщевой набор» в магазинах России

Федеральная антимонопольная служба нашла первых виновных в аномальном подорожании этим летом «борщевого набора» - морковки, капусты, лука, картофеля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба нашла первых виновных в аномальном подорожании этим летом «борщевого набора» - морковки, капусты, лука, картофеля. Под подозрение попали рязанские «Магнит» и «Пятерочка», где, как установил ФАС, торговая наценка на эти овощи и корнеплоды составляла свыше 50%, а в ряде случаев — больше 100%.

«Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь», - говорится на сайте ведомства. - При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компаниям грозят штрафы согласно ст. 14.31 КоАП РФ (эта статья предполагает штрафы до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона — для организаций — Ред.)

Внеплановые проверки ФАС «по обращениям граждан о росте цен» проходят с августа. Антимонопольщики проверяют крупнейшие торговые сети - «Пятерочку», «Перекресток», «Карусель», «Ленту», «Магнит» - на предмет антиконкурентного сговора, который мог послужить причиной роста стоимости продовольствия.

С ценами на овощи в этом году и правда наблюдались странности. С начала года к началу августа свекла и капуста подорожали примерно вдвое, морковка — и того больше, и даже картофель — на 60%. Сейчас «борщевой набор» понемногу стал дешеветь — пришел сезон нового урожая. Но вопросы остались. В том числе и к сообщениям ФАС. Овощи вроде по всей стране резко дорожали. А «торговцы-спекулянты» нашлись только в Рязани? И как относиться к злоупотреблениям торговой наценкой «свыше 50», когда специалисты открыто рассказывают, что в некоторых магазинах у нас наценка и под 200% бывает — и никто вроде за это не наказывает?

-По нынешнему российскому законодательству, доказать доминирование на рынке овощей в каком- то регионе крайне сложно, - проводит для «КП» юридический ликбез председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - В той же Рязанской области, кроме федеральных сетей, есть местные магазины, рынки, ярмарки выходного дня. Нужно проводить серьезный анализ розничной торговли овощами с учетом всех этих точек — что малореально, тем более за пару недель. В случае с антимонопольным делом против рязанских «Магнита» и «Пятерочки» речь скорее идет о попытке административного давления на сети: снижайте цены, а не то замучаем проверками.

-А есть какие-то нормы, позволяющие определить: наценка свыше стольких-то процентов — злоупотребление положением?

-Нет. На самом деле, для сельхозпродукции у нас наценка и в 100% - дело вполне распространенное. Особенно для дешевой и тяжелой продукции, которая неудобна торговле с точки зрения затрат на логистику и приведения в привлекательный для глаз покупателя вид. А свежие овощи — именно такая продукция. «Борщевой набор» - одна из самых дешевых категорий, а возни с ним много. Если сеть сама привезла, не сгноила и расфасовала, 50% - не самая выдающаяся по нашим магазинным меркам наценка.

Не так давно стало известно, что ФАС готовит и предложения об ограничении торговой наценки сетей. Известие это, однако, экспертное сообщество встретило в штыки. Специалисты-аграрники опасаются, что это не только не улучшит, но наоборот ухудшит ситуацию: торговля начнет отказываться от невыгодных товаров из «дешевых» и хлопотных категорий, в итоге морковка со свеклой могут превратиться в деликатесы для избранных.