ФАС предлагает ограничить наценки торговых сетей на продукты Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект по ограничению наценок на продукты в торговых сетях. Соответствующее предложение ведомство сделало на совещании с представителями ретейлеров.

ФАС считает, что ограничения на наценки позволят сделать ценообразование более прозрачным. Пока ведомство предлагает торговым сетям скорректировать наценки добровольно, и на следующей неделе ожидают от них методику таких корректировок, пишет Forbes.

Между тем источник ТАСС подтвердил факт совещания ФАС с представителями торговых сетей. Он рассказал, что ведомство рассматривает различные варианты влияния на продуктовые наценки.

Как писал сайт kp.ru, ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей – «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Ленты» и «Магнита» – после обращений граждан о росте цен на продукты.

Представители службы сообщили, что супермаркеты проверяются на предмет антиконкурентного сговора, из-за которого может появиться рост и поддержание цен.