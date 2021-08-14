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Экономика14 августа 2021 20:11

ФАС предлагает ограничить наценки торговых сетей на продукты

Пока ведомство рекомендует ретейлерам скорректировать наценки добровольно
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
ФАС предлагает ограничить наценки торговых сетей на продукты

ФАС предлагает ограничить наценки торговых сетей на продукты

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект по ограничению наценок на продукты в торговых сетях. Соответствующее предложение ведомство сделало на совещании с представителями ретейлеров.

ФАС считает, что ограничения на наценки позволят сделать ценообразование более прозрачным. Пока ведомство предлагает торговым сетям скорректировать наценки добровольно, и на следующей неделе ожидают от них методику таких корректировок, пишет Forbes.

Между тем источник ТАСС подтвердил факт совещания ФАС с представителями торговых сетей. Он рассказал, что ведомство рассматривает различные варианты влияния на продуктовые наценки.

Как писал сайт kp.ru, ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей – «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Ленты» и «Магнита» – после обращений граждан о росте цен на продукты.

Представители службы сообщили, что супермаркеты проверяются на предмет антиконкурентного сговора, из-за которого может появиться рост и поддержание цен.