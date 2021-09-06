"Позорище и безобразие!": Элла Памфилова обрушилась на кандидатов-двойников

Территориальная избирательная комиссия № 30 в Питере опубликовала плакат с данными о кандидатах. Там оказалось сразу 3 (три!) Бориса Вишневских. Фото: vk.com/visboris

Политтехнологи продолжают радовать нас "неожиданными" идеями. Предвыборное ноу-хау 2021 года — кандидаты-спойлеры перед голосованием официально меняют себе имя, чтобы запутать избирателей и отнять голоса у нежелательного оппозиционера.

Например, территориальная избирательная комиссия № 30 в Питере опубликовала плакат с данными о кандидатах. Там оказалось сразу 3 (три!) Бориса Вишневских. Удивительно, но они даже внешне похожи! У ходоков в Заксобрание отличаются только отчества (Геннадьевич, Иванович и Лазаревич). Кстати, закон не запрещает фотошопить изображения политиков — можно пририсовать себе бороду или сделать залысину, если очень хочется.

- Мои «двойники», ранее носившие совсем другие имена и фамилии (соответственно, Алексей Шмелев и Виктор Быков), но на время выборов ставшие «Борисами Вишневскими», сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались, - написал в соцсетях Борис Лазаревич Вишневский руководитель фракции «Яблоко" в Заксобрании Петербурга.

Про остальных Вишневских известно не много — Иванович (согласно предвыборному плакату) безработный, Геннадьевич числится в отделе продаж фирмы, занимающейся авторемонтным оборудованием.

- Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, - заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя историю с двойниками. Она добавила, что после сентябрьского голосования будет добиваться поправок в закон, запрещающих кандидатов-двойников.