Элла Памфилова ответила на реакцию Запада на предстоящие выборы в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире Радио "Комсомольская правда" ответила на критику Запада предстоящих выборов в Государственную думу.

Она отметила, что на выборы было приглашено много иностранных наблюдателей, но с учетом рекомендаций Роскомнадзора.

- Мы пригласили всех, но в ограниченном масштабе. Будут международные наблюдатели. О реакции Запада - мы уважаем зарубежных коллег, но приоритет - избиратели. Мы заинтересованы в оценке коллег, но главное - наши избиратели, — заявила Памфилова kp.ru.

Ранее Элла Памфилова рассказала, как будет проходить электронное голосование на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. По ее словам, пока система не готова к повсеместному внедрению этого способа отдать свой голос. Она отметила, что регионы, в которых избиратели смогут проголосовать в электронном формате, это Москва, Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская область.