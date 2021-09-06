«Тоскую по театру. Очень хочу работать»: Инна Чурикова объяснила, почему не пришла на сбор труппы в «Ленком»

Инна Чурикова в одном из спектаклей. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Инну Чурикову очень любят зрители. Сейчас она занята в трёх спектаклях. И все они – в постановке ее мужа режиссера Глеба Панфилова.

- «Аудиенция» - замечательный спектакль, он идет на сцене театра им.Вахтангова. Не меньше люблю свои спектакли в «Ленкоме»: «Аквитанскую львицу» и «Ложь во спасение». Очень хочу играть, - сообщила kp.ru Инна Михайловна.

Когда бушевали первые две волны коронавируса, Чурикова не приезжала в театр: людям старше 65 лет в то время не рекомендовали выходить из дома. Инна Михайловна строго соблюдала самоизоляцию. Но обещала выйти на сцену, как только улучшится ситуация с коронавирусом.

- "Ленком" – мой родной театр. Это театр Марка Анатольевича Захарова, о котором я бесконечно грущу. Он был такой смелый, остроумный, хулиганистый, талантливый и красивый человек. Сейчас у нас в театре немного другая ситуация… Но работать все равно надо. В работе я неуемная. Я не смогла прийти на сбор труппы, потому что была очень занята в этот день.

- У вас появится новый спектакль в этом сезоне?

- Есть задумка, но пока нет определенного решения, как реализовать. Поэтому пока буду играть свой репертуар. 16 сентября у меня спектакль «Ложь во спасение» в «Ленкоме». Потом будет «Аудиенция» в Вахтанговском театре. В следующем месяце сыграем «Аквитанскую львицу». Мы сейчас все завязаны на ситуации с коронавирусом. Говорят, в октябре будет очень сложный период, снова рост заболеваемости. Надо быть осторожным и действовать по обстоятельствам. Но я очень хочу работать. Тоскую по театру.

- Вы прививку сделали?

- Конечно, сделала. Я же на фестивале в Локарно работала (там был представлен фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» - Ред.). Восемь тысяч человек посмотрели наш фильм с большим интересом.