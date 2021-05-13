Инна Чурикова раскрыла правду о сыне Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова

Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известие об уходе Ольги Дроздовой из "Современника" стало громом среди ясного неба не только для поклонников жены Дмитрия Певцова, но и для коллег актрисы. Инна Чурикова давно знакома со звездным семейством. Народная артистка СССР рассказала, чем они живут, а также о сыне актерской пары Елисее.

Театральная тусовка который день стоит на ушах из-за того, что Ольга Дроздова не только уволилась из "Современника", которому она отдала 32 года своей жизни, но и ушла из актерской профессии. "Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына. Все это, естественно, привело к обдуманному шагу - подаче заявления. Никаких трагедий, слез, истерик. Это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации", - заверил муж артистки Дмитрий Певцов.

В свою очередь, Инна Чурикова полностью поддерживает решение Дроздовой. "Откровенно говоря, дороже сына нет ничего на свете. Я думаю, что Ольга очень талантлива, и знает, что делает. Значит, так надо. А потом опять будет и сниматься, и работать. Ольга и ее муж преподают, воспитывают молодых актеров, у них очень много замечательных дел", - заявила актриса.

Народная артистка СССР Инна Чурикова. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Она уверена, что со временем жена Певцова изменит свое решение. "Я считаю, что это непременно временно, потому что наши дети тоже растут и мужают. И Ольга вернется. Она знает, что хочет и поэтому так делает", - цитирует Чурикову Teleprogramma.pro.

Инна Михайлова давно знает Дроздову и Певцова. "Я играю с Димой в одном спектакле, Глеб Панфилов снимал его в своих картинах. Очень ценит его и Олю, которая также снималась у Глеба. Они замечательные люди, актеры и деятели культуры", - сообщила именитая артистка.

Она в восторге от ребенка звездной четы. "Елисей - чудный мальчик, я его видела, просто прелестный парень. Дай Бог им здоровья. Значит, нужна помощь мамы, и она должна быть рядом с ним. Я, наверное, повела бы себя также. Это очень ответственно и правильно. Нельзя бросать своих детей, потому что это обнаружится потом, когда человек станет взрослым. Ольга любит своего сына и все правильно чувствует", - резюмировала она.