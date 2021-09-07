Да мы их замочим! Что сделать с небывалым урожаем яблок, чтобы сохранить максимум пользы

Урожай яблок в этом году бьет все рекорды. Что делать с таким богатством? Ведь не съесть ни самому, ни с помощью коллег и соседей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Урожай яблок в этом году бьет все рекорды. Что делать с таким богатством? Ведь не съесть ни самому, ни с помощью коллег и соседей. А некоторым вообще опасно предлагать – ты им пакет яблок от всего сердца, они после следующих выходных тебе ответочку – ведро яблок и еще штук пять кабачков, да прям кабаков, кабачищев!

Так как можно распорядиться урожаем лучше всего, сохранить и заготовить яблоки на долгую зиму, чтобы было вкусно и полезные вещества сохранились? Об этом мы попросили рассказать известного врача-диетолога Елену Соломатину.

Самое ценное, по словам нашего эксперта, что яблоки богаты антиоксидантами - различными полифенолами, которые защищают наш организм от окисления и процессов старения, обладают эффектом продления молодости. Содержат они и кверцетин – вещество, защищающее сосуды и особенно мелкие капилляры. Кроме того, оно обладает сильным противовоспалительным действием, повышает иммунитет. Появились исследования, в которых показано, что это вещество обладает противораковыми свойствами и полезно в борьбе с ковидом. Как говорит Елена Соломатина, у нас не так много продуктов, где содержится кверцетин, чтобы разбрасываться яблоками. В зеленых сортах есть хлорогеновая кислота, которая ускоряет процессы обмена веществ, поэтому способствует похудению. Ну и общеизвестно, что яблоки очень богаты калием, этот микроэлемент поддерживает водно-солевой баланс, способствует правильной работе сердца, регулирует деятельность центральной нервной системы. А еще в них содержится много пектинов - растворимой клетчатки . Она притягивает и абсорбирует вредные вещества, растворяет в себе и выводит из организма токсины также радионуклиды, излишки холестерина.

Мы попросили Елену Соломатину составить рейтинг способов сохранения пользы от яблок на длительный срок.

1. Заморозка

При шоковой заморозке больше 90% полезных свойств яблок сохраняется. Потери главным образом связаны с частичным разрушением некоторых витаминов (хотя и они в значительной степени остаются), а вот важнейшие для нас калий, пектины и антиоксиданты никуда не деваются.

Замороженные яблоки могут храниться очень долго. Для употребления их даже и не обязательно размораживать. Можно посыпать замороженные ломтики орешками, какао, натертым на терке шоколадом.

Для сластен Елена Соломатина предлагает рецепт фруктового «эскимо». Замороженное яблоко насаживаем на палочку, макаем его в растопленный шоколад, обсыпаем сверху орешками. Получается прекрасное лакомство, которое куда полезнее обычного мороженого.

2. Сушка

Для этого метода переработки Елена Соломатина советует использовать специальное сушилки, в которых яблоки подвяливаются при невысокой температуре. Но можно просто нарезанные ломтики сушить в духовке на минимальной температуре, возможно, даже с открытой дверцей. Главное преимущество такого способа хранения, что все минералы и пектины в сушеных яблоках сохраняются, можно сказать, в концентрированном виде. Правда, витамин С и полифенолы при сушке разрушаются.

3. Мочим

При этом способе заготовки добавляется польза ферментации продукта. Благодаря работе молочнокислых бактерий в моченых яблочках начинается процесс брожения, что очень полезно для нашего ЖКТ и иммунной системы. Образуется молочная кислота, которой в самих яблоках изначально нет. А она благотворно действует на организм.

Как готовить: яблоки хорошенько вымыть, отбирая не поврежденные, не подгнившие, не побитые. На дно стерильной банки положить пару лавровых листьев, три шт. гвоздики. Плотно натолкать яблоки в банку. Можно для аромата и хруста добавить несколько листьев черной смородины и вишни. Для рассола в холодную кипяченую воду засыпаем соль (3 ст.л. на 1 л. воды), затем добавляем 3 ст.л. сахара. Когда сахар с солью растворятся, заливаем яблоки в банке рассолом. Оставляем банку на четверо суток при комнатной температуре, чтобы пошел процесс брожения. После этого закрываем банку крышкой и убираем в прохладное место. Можно также использовать и эмалированное ведро или кастрюлю, только надо следить, чтобы покрытие посуды было без сколов и трещин.

4. Пастила

Делается пюре из яблок, взбивается, добавляется яичный белок из расчета белок одного яйца на пять-шесть яблок, взбивается снова. Выкладываем получившуюся массу слоем в 1 – 2 см на противень, застеленный пергаментом. Противень ставим в духовку. И на небольшом огне сушим 5-6 часов. Готовый пласт пастилы нужно аккуратно снять с пергамента и разрезать – на две или четыре части. Как говорит наш эксперт, с точки зрения полезных свойств практически это тоже самое, что и сушка. Правда, концентрация полезных веществ становится меньше, поскольку в яблочную массу добавляется белок, но, с другой стороны, пастила вместе с белком получает дополнительные полезные свойства.

5. Пюре

Помыть яблоки, срезать кожуру и сердцевину. Затем порезать крупными кубиками и отправить в кастрюлю. Налить полчашки воды и поставить кастрюлю на плиту. Довести до кипения, а потом уменьшить огонь и варить в течении 20 минут, аккуратно перемешивая . Дождаться когда после варки яблоки остынут, а потом измельчить их при помощи блендера. Пюре снова вскипятить. Затем разлить по простерилизованным банкам, герметично закрыть.

К сожалению, при термическом воздействии вместе с бактериями разрушаются витамины и некоторые антиоксиданты, но калий, пектины и многие другие полезные вещества остаются.

6. Сок

Отбираем крепкие, без гнили яблоки. Хорошенько промываем в нескольких водах и разрезаем на несколько частей, удаляем огрызок. Пропускаем все фруктовые дольки через соковыжималку. Сок сливаем в глубокую кастрюлю и начинаем нагревать (но не кипятить!). Тем временем стерилизуем банки в духовке. Горячий сок разливаем в горячие стерилизованные банки и закручиваем металлическими крышками.

Сок стоит ниже пюре по степени полезности, поскольку концентрация полезных веществ в нем ниже. Из всех возможных видов сока наиболее полезен сок с мякотью, после него осветлённый сок и меньше всего советуем делать и пить сок с сахаром, поскольку там все полезные свойства практически полностью нивелируется вредом сахара.

Кстати, в соковыжималке остается яблочный жмых. Обычно его выкидывают, но вообще это прекрасное средство для похудения. С его помощью можно успешно подавлять аппетит. Если съесть пару столовых ложек жмыха, запить водой, то жмых в желудке начнет разбухать и впитывать желудочный сок, подавляя таким образом на какое-то время подавлять чувство голода. Так что если в течение дня пару раз таким образом использовать этот продукт, то можно сбросить какое-то количество лишнего веса.

7. Варенье

Любимое многими яблочное варенье полезно менее всего. Чтобы сохранить его на долгие месяцы, яблоки надо варить долго и обязательно добавлять сахар (природный консервант). Но при долгой варке разрушаются почти все витамины и антиоксиданты. Да, калий, пектины, клетчатка сохраняются, но их польза, по словам Елены Соломатиной, нивелируется большим количеством сахара. И все же, яблочное варенье как сладость к чаю все-таки лучше, чем покупной торт или печенье – уверяет наш эксперт.

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