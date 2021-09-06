Роберт Уразов: «Мир дрейфует к тому, чтобы учиться не один раз - шесть лет, а шесть раз - по году»

Роберт Наилевич Уразов, генеральный директор Ворлдскиллс Россия Фото: Андрей Минаев

Масштабные изменения, которые происходят в мире в последние годы и, по оценкам экспертов, будут продолжаться в ближайшие 10 - 15 лет, приводят и к качественной трансформации рынка труда. Все более актуальным становится тренд на переобучение, повышение квалификации, освоении новых навыков. О том, как эти процессы идут в России, «Комсомольской правде» на ВЭФ-2021 рассказал генеральный директор Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов.

- Роберт Наилевич, на Восточном форуме заявили, что рынок труда восстановился до допандемийных значений. Можете рассказать, как Ворлдскиллс Россия участвует в программе «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»?

- Мы участвуем в этом проекте с точки зрения переподготовки граждан. Это несколько категорий. Первая - люди, которые потеряли работу или те, кто ищет работу. Это мамочки, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Это люди, которые находятся в возрасте 50+, имеют большой практический опыт и желание учиться.

Чему мы учим? Ворлдскиллс - практическое обучение, это не про дипломы и корочки. Мы учим тому, что сейчас самое современное в тех или иных профессиях, начиная от классических рабочих профессий до профессий, связанных с цифровизацией. Мы даем не теорию, а практические навыки, которые позволяют человеку тут же выйти на рынок труда.

Второе существенное отличие в том, что человек у нас проходит короткие программы - иногда три недели, максимум три месяца. Это означает, что человек не отрывается от своих привычных дел, но получает отличный интенсив.

Третья важная особенность - у нас большая и разветвленная сеть. Сейчас для обучения отобрано 4 тысячи площадок по всей стране. Только на Дальнем Востоке их порядка четырехсот, в них обучают по 85 компетенциям по тремстам различным программам. В целом по стране у нас больше 170 компетенций. Это позволяет человеку не сильно терять в расстоянии и передвижении, обучаясь тому, что нужно здесь и сейчас. Все это обучение осуществляется с наставниками, которые сами являются настоящими профессионалами, и очень часто эти наставники помогают в том числе найти рабочее место. Если у них есть бизнес, они позволяют человеку включиться в него.

Фото: Андрей Минаев

Результатом обучения является проверка практических знаний. Это не теоретическая выпускная работа, а практический демонстрационный экзамен. Если вы учитесь, например, на повара, вы готовите блюдо. Если учитесь машинному обучению, то сдаете в качестве выпускной работы нейросеть, которая, например, должна распознавать лицо вашего кота.

К чему это приводит? К тому, что более 80% прошедших обучение находят себе новую работу. И очень многие открывают собственное дело.

- Согласны, что в стране сейчас настоящий бум профессионального образования? Рабочие и инженерные специальности пользуются повышенным спросом, в стране запускаются мегапроекты, где готовы платить хорошие деньги людям с прикладными навыками.

- Спрос, действительно, высокий. На Восточном форуме говорили, что 60% школьников после 9-го класса выбирают колледж, а не ЕГЭ и последующее поступление в вуз. В 2014 году их было 40%, а в 2011-м - около 20%. Еще более показательно, что более половины выпускников 11-х классов тоже выбрали не университеты, а колледжи.

Мы видим, что в очень многих профессиях, которые раньше считались сугубо мужскими, теперь появляется большое количество девушек. С одной стороны, это говорит о том, что сам труд стал более красивым, чистым и аккуратным. С другой - что подрастающее поколение в меньшей степени подвержено влиянию мифов, которые сформировались в период становления нашей страны.

- Как часто приходят на программу Ворлдскиллс люди, которые хотят получить какую-то специальность, но не работать по найму, а стать самозанятыми?

- Это наметившийся тренд последних двух лет, но он очень сильный. Я считаю, что очень успешной оказалась идея специального налогового режима для самозанятых. В наших программах переподготовки взрослого населения более половины сейчас идет в самозанятость. И по поводу успешности: очень хорошо видно на платформах занятости - если человек получил квалификацию, то он получает доход в 2 - 2,5 раза выше, чем неквалифицированный. А в некоторых видах деятельности человек в шесть - десять раз может лучше работать, используя наши чемпионские практики. Соответственно наши выпускники хорошо себя чувствуют на рынке труда. И могут быстро свои навыки монетизировать.

Очевидно, что путь самозанятости сейчас перспективен. Раздутых штатов сейчас нет даже у крупных корпораций. Многие предпочитают не нанимать людей, а либо покупать стартапы с готовыми командами в виде субподрядчика, либо просто заказывать услуги у конкретных людей.

Фото: Андрей Минаев

- Мир сейчас очень быстро меняется. Нет ли опасности того, что профессиональное образование, которое молодой человек получит в колледже, устареет быстрее, чем он сможет применить на практике?

- Весь мир дрейфует сейчас к тому, чтобы учиться не один раз - шесть лет, а шесть раз - по одному году. Большинство людей хотят получить образование быстро, качественно и сразу перейти к практической деятельности. В этом отношении классические пятилетние и шестилетние программы во многом для современной молодежи не сильно подходят. Длинное образование - это про освоение фундаментальных дисциплин, это академический трек исследователя. Сейчас мы идем к смене парадигмы, когда у нас одно мощное первоначальное образование заменяется пожизненным набором навыков и умений.

- То, что называется непрерывным образованием.

- К сожалению, пока на практике это не реализовано ни в одной стране. Но почему есть феномен роста желающих учиться в системе профессионального образования? Там короче программы. Министерство сейчас еще больше хочет их сократить, но они и сейчас уже более интересные, чем четырех- или шестилетнее обучение в университете. За год обучения что угодно может поменяться. Классический пример - пандемия.

- Сколько людей прошло через обучение по программам Ворлдскиллс Россия? И стали ли они сообществом, то есть сохраняют ли они связь с движением Ворлдскиллс, закончив обучение?

- Только в прошлом году через наши программы прошли около 270 тысяч человек. Ворлдскиллс Россия - сейчас самый большой институт подготовки и переподготовки людей. Многие остаются в программах, выбирая карьеру наставника и преподавателя. У нас множество примеров, когда ребята в 17 - 19 лет являются наставниками для 40-, 50- и даже 60-летних людей. Иногда бывает забавно, когда, например, в какое-нибудь военное КБ приходят девчушки 19 лет и матерым конструкторам рассказывают, каким образом работать в программе инженерного проектирования. Там все фазы: от гнева до отрицания и потом признания. Когда эти девчушки начинают говорить на профессиональном языке, вся критика уходит. Остается только восхищение. Мы со своей стороны приветствуем карьеру наших чемпионов, которые какое-то время тратят на то, чтобы остаться в образовательном учреждении и сохранить преемственность потока.