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Звезды6 сентября 2021 18:45

Вся в черном, еле ходит, опирается на палочку: как выглядит Екатерина Васильева в монастыре

78-летняя актриса отреклась от мирского
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телезрителям были показаны уникальные кадры со звездой советского кино, снятые на территории обители

Телезрителям были показаны уникальные кадры со звездой советского кино, снятые на территории обители

Актриса Екатерина Васильева в августе 2021 года ушла служить Богу в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова Пустынь в Новой Москве. И хотя монашеский постриг 76-летняя звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Соломенная шляпка" не приняла, но известную артистку нарекли новым именем Василиса.

Жизнь в монастыре подчинена строгим правилам. Екатерина Васильева живет в своей келье по уставу монастыря. "Ты не можешь ничего без благословения сделать. Она сказала, что для нее это счастье", - поделилась близкая подруга знаменитости Наталья Виноградова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Телезрителям были показаны уникальные кадры со звездой советского кино, снятые на территории обители. Васильеву запечатлели в черной рясе с молитвенником в руках, голову покрывает апостольник. Глаза прячет за черными очками. Знаменитость еле ходит, опираясь на палочку. У женщины проблемы с ногами, она перенесла тяжелую операцию по замене сустава.

К слову, Васильева обратилась к Богу еще 30 лет назад. Последние несколько лет она всю себя посвящала служению церкви. "Катя к этому давно шла, отказывалась от всего - от больших гонораров, от публичности. Для нее это все потеряло смысл. Она поняла, что здесь, на земле, все временно", - делилась приятельница актрисы.

Вся в черном, еле ходит, опирается на палочку

Вся в черном, еле ходит, опирается на палочку

В свою очередь, игуменья Фаина объяснила, что при монастыре народная артистка живет уже несколько лет. Сначала она была послушницей, в силу возраста актриса не могла выполнять тяжелую работу, поэтому следила за местными козами. Теперь Васильева - инокиня, но до пострига в монахини и отречения от внешнего мира ей еще далеко.

В монастырь за актрисой приезжает ее внучка Прасковья - девушка увозит именитую бабушку домой. Всего у Васильевой восемь внуков. Правда, с самым старшим Арсением, сыном актрисы Елены Кориковой, она не общается. Да звезду сериала "Бедная Настя", о которой давно ни слуху ни духу, вычеркнула из своей жизни.

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