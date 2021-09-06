Прокуратура проверит воспитательницу, связавшую 5-летнего мальчика скотчем

После публикации kp.ru видео, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела признали незаконными

Всё началось ещё в марте, в один из дней 45-летняя Елена (имя изменено), раздевая 5-летнего Сашу после детского сада в Одинцово обнаружила у мальчика синяки на руках. Мальчик рассказал, что во время тихого часа не хотел спать, а воспитательница наказала его за это, связав ему руки и ноги скотчем. Елена сообщила о рассказе сына заведующей дошкольного учреждения, но родительницу заверили, что мальчик всё выдумал, и в действительности такого быть не могло.

Но Елена в словах сына не сомневалась и написала заявление в полицию. Женщина была намерена выяснить правду и ей удалось. После нескольких встреч с заведующей и воспитателем, последняя созналась в содеянном. После этого воспитателю позволили уволиться из учреждения по собственному желанию, а правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. Дело переквалифицировали в административное, суды по которому до сих пор не завершились.

Но недавно в распоряжении kp.ru оказалось видео, на которое попал данный инцидент. После его публикации Прокуратура начала новую проверку, а постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенные ранее, назвала незаконными.

— По поручению прокуратуры Московской области Одинцовской городской прокуратурой дополнительно изучены материалы процессуальных проверок, проводимых органами предварительного расследования по обращениям местной жительницы о совершении противоправных действий в отношении ее 5-летнего сына воспитательницей детского сада. По результатам изучения, незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой отменены, — сообщает ведомство

В данный момент материалы по этому делу уже направили в Следственный комитет для проверки, которую так же будет контролировать прокуратура.