Живущая затворницей Анастасия Вертинская появилась на публике: "С пластикой перебор"

Анастасия Вертинская впервые за долгое время появилась на публике

Анастасия Вертинская давно не снимается и не выходит в свет, игнорируя почти все светские мероприятия. 76-летняя звезда фильмов "Человек-амфибия" и "Алые паруса" большую часть времени проводит с внуками, живет затворницей. Не так давно она обосновалась в шикарном особняке в Подмосковье.

Анастасия Вертинская впервые за долгое время появилась на публике. Знаменитая актриса снялась с семье для шоу "На даче" Натальи Барбье на Первом канала. Звезда охотно познакомила телезрителей со своей невесткой, показала внука и сына от Никиты Михалкова, а также похвасталась новым роскошным загородным домом.

Вертинская переехала в роскошный особняк около года назад. История с домом началась после того, как она, устав от московской суеты, сняла трехэтажный коттедж у воды. Вскоре знаменитость поняла, что ей хочется обзавестись собственной загородной недвижимостью.

К поискам жилья Анастасии Александровне помогал сын Степан Михалков. В процессе безуспешного поиска выяснилось, что дом, который арендовала его мать, выставлен на продажу.

По словам Вертинской, она с первого взгляда влюбилась в дом у озера с белыми лебедями. "Этот дом был куплен совершенно внезапно. Заканчивался год и долго Степан выбирал что-то в окрестностях. И внезапно оказалось, что этот дом выставлен на продажу. Лебеди сразу приземлили меня в любви к этому месту. Глядя на них, попадаю в вечность и вспоминаю отца. Его любимой сказкой, которую он нам рассказывал, было произведение Андерсена «Дикие лебеди»", - поделилась она сокровенным.

Поддерживать красоту вокруг дома актрисе помогает ее невестка. Модель Елизавета Ильина - вторая супруга Степана. Девушка по профессии является ландшафтным дизайнером. Благодаря ее стараниям на участке появились грядки с огурцами, цукини и помидорами.

Анастасию Вертинскую считали одной из самых красивых актрис. Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»

Особое внимание поклонники обратили на то, как выглядит Вертинская. Анастасия Александровна считалась одной из самых красивых актрис. Она никогда не раскрывала свои секреты, но, по слухам, артистка не раз бывала на приеме у пластического хирурга. На это и обратили внимание внимательные россияне.

"Люблю Анастасию, но с пластикой по-моему перебор. Мне кажется, у нее неплохая генетика и ей совсем необязательно было себя настолько уродовать. Это мое мнение", "Ни одну актрису пластические операции не омолодили - все выглядят на свой возраст, только хуже, к тому же полностью теряют свою индивидуальность и естественность, губы лепешки неподвижные... Ужас", "Как же изуродовала себе лицо Вертинская!", - сокрушаются фолловеры.

Как бы то ни было, чудесная актриса счастлива. Она обожает своих внуков. Александра Михалкова родилась в 1992, училась в МГУ на историческом факультете. Василий появился на свет в 1999-м, Петр - в 2002-м, а Лука родился весной 2017 года. 22 декабря 2017 года старшая внучка вышла замуж, а в 2018 году стало известно, что она родила сына Федора - первого правнука Анастасии Александровны. Внуки и правнук зовут ее "Нана". "У меня нет никакого комплекса одинокой женщины. Мне хватает опек и забот, но меня никто ни к чему не принуждает. Сын самостоятелен, у внуков есть родители, няни, и я могу ехать куда и когда хочу. Другое дело, я их обожаю", - признавалась актриса.