"Зачем перетягиваться так, что пупок на нос полезет": вторая жена Кончаловского о пластике Анастасии Вертинской

Анастасия с экс-супругом Никитой Михалковым и их общим сыном Степаном. Фото: Архив "ЭГ"

Актриса Наталья Аринбасарова была второй женой Андрея Кончаловского. На ее глазах развивался страстный роман Анастасии Вертинской с Никитой Михалковым. С Анастасией Михалкова познакомил старший брат, который в юности был влюблен в ее сестру Марианну. Аринбасарова и Вертинская по сей день тепло общаются.

"Она умная и красивая, с великолепным чувством юмора…", - отзывается Наталья Аринбасарова, об Анастасии Вертинской. При этом вторая жена Андрея Кончаловского стареет красиво - не продевает молодость при помощи различных манипуляций с лицом. Но 74-летняя актриса ничуть не осуждает звезду культового фильма "Человек-амфибия", считая ее решение поддерживать красоту личным делом.

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

"Для меня пластические операции неприемлемы. Однако это личный выбор Анастасии. Если есть огромные недостатки - нос уродливый или еще что-то, можно сделать, а просто так все время перетягиваться, до такой степени, что пупок на нос полезет, зачем?", - цитирует Аринбасарову "Экспресс газета".

Напомним, Анастасия Вертинская вышла замуж за Никиту Михалкова в 1966 году. В этом браке на свет появился сын Степан. "Я была очень влюблена… Меньше всего мы задумывались о том, где нам жить, как зарабатывать деньги, да и жизнь тогда была дешевой", - вспоминала актриса.

Свадьбу молодые сыграли, когда у них уже был полугодовалый сын Степан. Он родился 24 сентября 1966 года. Вначале молодожены жили у Андрея Кончаловского, потом у Михалковых на даче. Через три года после рождения мальчика супруги расстались. Позже Анастасия Александровна называла развод трагедией и объясняла разрыв с мужем "жаждой самоутверждения" с обеих сторон.

Анастасия Вертинская Фото: Мила СТРИЖ

Вертинская с недавних пор - прабабушка. Внуки и правнук зовут ее "Нана". 76-летняя звезда давно не выступает в театре, не снимается в кино и игнорирует почти все светские мероприятия. Большую часть времени в последние годы актриса проводит с внуками. По словам актрисы, Михалков всегда находится в ее сердце. "В церкви я молюсь за него, за его семью, чтобы они были здоровы", - откровенничала артистка.