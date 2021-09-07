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ЗДОРОВЬЕ7 сентября 2021 7:00

При каком давлении и уровне холестерина вы защищены от инфарктов и инсультов: ученые-кардиологи обновили нормы

Европейское общество кардиологов выпустило важный документ о том, как уберечься от самой частой причины преждевременной смерти
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Диастолическое давление выше 85? Добро пожаловать к терапевту или кардиологу

Диастолическое давление выше 85? Добро пожаловать к терапевту или кардиологу

Фото: Shutterstock

На эту «методичку» ориентируются ведущие врачи-кардиологи всего мира. Недавно важный документ был обновлен - Европейское общество кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) выпустило новые рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике (2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice).

О самых главных пунктах для врачей и пациентов рассказал на своей странице в соцсетях научно-медицинский просветитель, кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: КОГДА ПОРА СБИВАТЬ

- У большинства пациентов 18 – 69 лет систолическое (верхнее. - Ред.) артериальное давление должно быть снижено до уровня 120 – 130 мм рт.ст. Всем держаться на этом уровне! - призывает кардиолог.

Людям старше 70 лет сначала с помощью лекарств нужно снизить показатель до уровня меньше 140 мм рт.ст. Затем, если терапия хорошо переносится, – снижаем до 130 мм рт.ст., разъясняет тактику врач.

Главный железобетонный аргумент: уже четко доказано, что при таком давлении существенно меньше инсультов. «У нас в стране полмиллиона инсультов (в год. - Ред.) именно из-за того, что всем плевать на артериальное давление», - подчеркивает Ярослав Ашихмин.

Что касается диастолического (нижнего) давления, то практически для всех пациентов цель - ниже 80 мм рт.ст.

- Измерьте давление мужу: диастолическое выше 85 мм рт. ст.? ЭТО МНОГО! Добро пожаловать к терапевту или кардиологу, если семье нужен кормилец. Дорогие мужчины, напоминаю, что инсульт может быть и нефатальным, вы утратите источник дохода, вся семья будет вокруг вас крутиться, - предупреждает врач.

Кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин

Кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин

НЕ МЕДЛИТЕ СО СНИЖЕНИЕМ ХОЛЕСТЕРИНА

Повышенный уровень «плохого» холестерина - вторая составляющая мощного вклада в развитие инфарктов и инсультов. В России народ традиционно боится препаратов для снижения холестерина (статинов) и тянет с их приемом до последнего. Однако велик шанс не дотянуть - когда разобьет инсульт, «пить боржоми» будет поздно. Отмершую часть мозга не вернешь, напоминают врачи.

Вот, о чем говорят обновленные рекомендации ESC:

- У пациентов с установленным атеросклерозом (например, если обнаружены крупные бляшки в сонных артериях), а также с сахарным диабетом и высоким риском следует снижать липопротеины низкой плотности, ЛНП (так называемый «плохой» холестерин) до уровня ниже 1,4 ммоль/л.

! Обратите внимание, в большинстве лабораторий бланки с доисторическими нормами холестерина! - предупреждает эксперт.

«Еще раз повторю: ЛНП должен быть ниже одной целой и четырех десятых. Все младенцы живут с таким уровнем и прекрасно развиваются, - подчеркивает для сомневающихся доктор Ашихмин. - Если ЛНП выше и есть бляшки в сонных, коронарных, периферических артериях – приходите к любому адекватному кардиологу. О да, один очень тяжелый побочный эффект от снижения уровня ЛНП менее 1,4 ммоль/л все же есть – это продление жизни в ментально-токсичной среде», - шутит врач.

- У пациентов высокого риска с триглицеридами выше 1,5 ммоль/л несмотря на терапию статинами можно добавить омега-3 жирные кислоты (2 грамма 2 раза в сутки). Только сначала статин, а потом омега-3, а не наоборот, - поясняет Ашихмин.

- Пациентам высокого риска c сахарным диабетом, а также старше 70 лет можно назначать статины для первичной профилактики, говорится в рекомендациях ESC.

НА ЗАМЕТКУ

Какой анализ лучше сдавать

Самыи достоверныи и содержательныи анализ — развернутое исследование под названием липидограмма, говорит эксперт. Ее рекомендуется делать, начиная с 45 лет. А тем, кто ведет сидячии образ жизни, страдает от стрессов и имеет лишнии вес — с 35 лет.

В липидограмме указываются, в частности, уровень ЛНП (липопротеинов низкои плотности), которые в народе часто называют «плохим» холестерином, и ЛВП (липопротеинов высокои плотности), или «хорошего» холестерина.

Только для абсолютно здоровых людеи нормои будет ЛНП до 3,3 ммоль/л, подчеркивает Ярослав Ашихмин. Если у человека есть воспаление эндотелия, то есть внутренней выстилки кровеносных сосудов (это определяет врач; как правило, такое воспаление есть у курильщиков, лиц с диабетом, лишним весом и др.), то оптимальныи показатель ЛПНП 1,5 — 1,8 ммоль/л. При высоком риске - когда есть бляшки в артериях (см. выше) - ЛНП должен быть ниже 1,4 ммоль/л.

Оптимальныи показатель липопротеинов высокои плотности («хорошего холестерина») > 1,1 ммоль/л

! В зависимости от уровня «плохого» холестерина и общего состояния организма можно исправить ситуацию либо коррекциеи питания, либо, что бывает гораздо чаще, требуется назначение специальных препаратов. Решение принимает, разумеется, врач, оценив все факторы у конкретного пациента.

ДИАБЕТИКАМ - СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Как известно, сосуды и сердце могут серьезно страдать у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Для защиты от инфарктов и инсультов таким людям нужно использовать современные препараты. На сегодня их две группы:

- агонисты глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), в названии таких лекарств фигурирует «-глутиды»;

- ингибиторы SGLT2, в названии есть «-глифлозины».

Добивайтесь таких назначений от вашего эндокринолога.

«Бесполезные в плане профилактики вилдаглиптин, ситаглиптин, линаглиптин и сульфонилмочевина отправляются на свалку истории. Если в инструкции к вашему лекарству от диабета есть буквы «глиптин» или «сульфонилмочевина» - обратитесь к эндокринологу для замены их на более современный препарат», - советует Ярослав Ашихмин.

И ЕЩЕ 5 ВАЖНЫХ НОВШЕСТВ

1. Мигрень с аурой (то есть временным расстройством зрения, речи, движения и т.д.) признана фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты. Это нужно учитывать при выборе стратегии профилактики. «По сути, пациентам с мигренью чаще, чем другим нужны статины и препараты, снижающие давление. У женщин с мигренью с аурой ограничивается использование пероральных контрацептивов», - цитирует рекомендации врач.

2. Максимальная доза алкоголя – 100 граммов в неделю (в пересчете на чистый спирт). А лучше вообще не пить, отмечает кардиолог.

3. Официально прописана необходимость применения антидепрессантов у пациентов с ИБС (ишемической болезнью сердца) и депрессией.

4. Доказана роль загрязнения воздуха в повышении риска болезней сердца. «Это вообще катастрофа. Мелкие частицы гари при пожарах проходят через альвеолы (пузырьки, через которые идет газообмен в легких. - Ред.) и бомбят сосудистую стенку», - поясняет Ярослав Ашихмин.

5. Перечислены избыточные виды анализов и обследований, которые не рекомендуется использовать в рутинной клинической практике. Среди них:

- генетические шкалы риска,

- новые биомаркеры - например, определение риска инфарктов и инсультов по различным показателям в крови и моче,

- тесты для оценки функции сосудов и все методов визуализации.

! Последний пункт не относится к УЗИ сонных артерий и оценке коронарного кальция - эти два обследования признаны высокоэффективными, их роль постоянно растет, отмечает эксперт.

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