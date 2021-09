При каком давлении и уровне холестерина вы защищены от инфарктов и инсультов: ученые-кардиологи обновили нормы

Диастолическое давление выше 85? Добро пожаловать к терапевту или кардиологу Фото: Shutterstock

На эту «методичку» ориентируются ведущие врачи-кардиологи всего мира. Недавно важный документ был обновлен - Европейское общество кардиологов (European Society of Cardiology, ESC) выпустило новые рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике (2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice).

О самых главных пунктах для врачей и пациентов рассказал на своей странице в соцсетях научно-медицинский просветитель, кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: КОГДА ПОРА СБИВАТЬ

- У большинства пациентов 18 – 69 лет систолическое (верхнее. - Ред.) артериальное давление должно быть снижено до уровня 120 – 130 мм рт.ст. Всем держаться на этом уровне! - призывает кардиолог.

Людям старше 70 лет сначала с помощью лекарств нужно снизить показатель до уровня меньше 140 мм рт.ст. Затем, если терапия хорошо переносится, – снижаем до 130 мм рт.ст., разъясняет тактику врач.

Главный железобетонный аргумент: уже четко доказано, что при таком давлении существенно меньше инсультов. «У нас в стране полмиллиона инсультов (в год. - Ред.) именно из-за того, что всем плевать на артериальное давление», - подчеркивает Ярослав Ашихмин.

Что касается диастолического (нижнего) давления, то практически для всех пациентов цель - ниже 80 мм рт.ст.

- Измерьте давление мужу: диастолическое выше 85 мм рт. ст.? ЭТО МНОГО! Добро пожаловать к терапевту или кардиологу, если семье нужен кормилец. Дорогие мужчины, напоминаю, что инсульт может быть и нефатальным, вы утратите источник дохода, вся семья будет вокруг вас крутиться, - предупреждает врач.

Кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин

НЕ МЕДЛИТЕ СО СНИЖЕНИЕМ ХОЛЕСТЕРИНА

Повышенный уровень «плохого» холестерина - вторая составляющая мощного вклада в развитие инфарктов и инсультов. В России народ традиционно боится препаратов для снижения холестерина (статинов) и тянет с их приемом до последнего. Однако велик шанс не дотянуть - когда разобьет инсульт, «пить боржоми» будет поздно. Отмершую часть мозга не вернешь, напоминают врачи.

Вот, о чем говорят обновленные рекомендации ESC:

- У пациентов с установленным атеросклерозом (например, если обнаружены крупные бляшки в сонных артериях), а также с сахарным диабетом и высоким риском следует снижать липопротеины низкой плотности, ЛНП (так называемый «плохой» холестерин) до уровня ниже 1,4 ммоль/л.

! Обратите внимание, в большинстве лабораторий бланки с доисторическими нормами холестерина! - предупреждает эксперт.

«Еще раз повторю: ЛНП должен быть ниже одной целой и четырех десятых. Все младенцы живут с таким уровнем и прекрасно развиваются, - подчеркивает для сомневающихся доктор Ашихмин. - Если ЛНП выше и есть бляшки в сонных, коронарных, периферических артериях – приходите к любому адекватному кардиологу. О да, один очень тяжелый побочный эффект от снижения уровня ЛНП менее 1,4 ммоль/л все же есть – это продление жизни в ментально-токсичной среде», - шутит врач.

- У пациентов высокого риска с триглицеридами выше 1,5 ммоль/л несмотря на терапию статинами можно добавить омега-3 жирные кислоты (2 грамма 2 раза в сутки). Только сначала статин, а потом омега-3, а не наоборот, - поясняет Ашихмин.

- Пациентам высокого риска c сахарным диабетом, а также старше 70 лет можно назначать статины для первичной профилактики, говорится в рекомендациях ESC.

НА ЗАМЕТКУ

Какой анализ лучше сдавать

Самыи достоверныи и содержательныи анализ — развернутое исследование под названием липидограмма, говорит эксперт. Ее рекомендуется делать, начиная с 45 лет. А тем, кто ведет сидячии образ жизни, страдает от стрессов и имеет лишнии вес — с 35 лет.

В липидограмме указываются, в частности, уровень ЛНП (липопротеинов низкои плотности), которые в народе часто называют «плохим» холестерином, и ЛВП (липопротеинов высокои плотности), или «хорошего» холестерина.

Только для абсолютно здоровых людеи нормои будет ЛНП до 3,3 ммоль/л, подчеркивает Ярослав Ашихмин. Если у человека есть воспаление эндотелия, то есть внутренней выстилки кровеносных сосудов (это определяет врач; как правило, такое воспаление есть у курильщиков, лиц с диабетом, лишним весом и др.), то оптимальныи показатель ЛПНП 1,5 — 1,8 ммоль/л. При высоком риске - когда есть бляшки в артериях (см. выше) - ЛНП должен быть ниже 1,4 ммоль/л.

Оптимальныи показатель липопротеинов высокои плотности («хорошего холестерина») > 1,1 ммоль/л

! В зависимости от уровня «плохого» холестерина и общего состояния организма можно исправить ситуацию либо коррекциеи питания, либо, что бывает гораздо чаще, требуется назначение специальных препаратов. Решение принимает, разумеется, врач, оценив все факторы у конкретного пациента.

ДИАБЕТИКАМ - СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Как известно, сосуды и сердце могут серьезно страдать у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Для защиты от инфарктов и инсультов таким людям нужно использовать современные препараты. На сегодня их две группы:

- агонисты глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), в названии таких лекарств фигурирует «-глутиды»;

- ингибиторы SGLT2, в названии есть «-глифлозины».

Добивайтесь таких назначений от вашего эндокринолога.

«Бесполезные в плане профилактики вилдаглиптин, ситаглиптин, линаглиптин и сульфонилмочевина отправляются на свалку истории. Если в инструкции к вашему лекарству от диабета есть буквы «глиптин» или «сульфонилмочевина» - обратитесь к эндокринологу для замены их на более современный препарат», - советует Ярослав Ашихмин.

И ЕЩЕ 5 ВАЖНЫХ НОВШЕСТВ

1. Мигрень с аурой (то есть временным расстройством зрения, речи, движения и т.д.) признана фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты. Это нужно учитывать при выборе стратегии профилактики. «По сути, пациентам с мигренью чаще, чем другим нужны статины и препараты, снижающие давление. У женщин с мигренью с аурой ограничивается использование пероральных контрацептивов», - цитирует рекомендации врач.

2. Максимальная доза алкоголя – 100 граммов в неделю (в пересчете на чистый спирт). А лучше вообще не пить, отмечает кардиолог.

3. Официально прописана необходимость применения антидепрессантов у пациентов с ИБС (ишемической болезнью сердца) и депрессией.

4. Доказана роль загрязнения воздуха в повышении риска болезней сердца. «Это вообще катастрофа. Мелкие частицы гари при пожарах проходят через альвеолы (пузырьки, через которые идет газообмен в легких. - Ред.) и бомбят сосудистую стенку», - поясняет Ярослав Ашихмин.

5. Перечислены избыточные виды анализов и обследований, которые не рекомендуется использовать в рутинной клинической практике. Среди них:

- генетические шкалы риска,

- новые биомаркеры - например, определение риска инфарктов и инсультов по различным показателям в крови и моче,

- тесты для оценки функции сосудов и все методов визуализации.

! Последний пункт не относится к УЗИ сонных артерий и оценке коронарного кальция - эти два обследования признаны высокоэффективными, их роль постоянно растет, отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не пил, не курил и умер от рака»: что важнее - наследственность или образ жизни, объяснил врач-генетик

Эксперт разобрал отклики читателей kp.ru к недавней публикации о том, в какой степени за наши привычки и здоровье отвечает переданная от родителей ДНК-информация (подробности)