Операция «Двор без автохлама»: Как я пыталась очистить придомовую территорию от брошенных машин и что из этого вышло

- Да чтоб я свою «ласточку» на металлолом пустил?! - возмущаются водители... И бросают свои машины гнить во дворах. Фото: PHOTOXPRESS

КЛАДБИЩЕ СТАРЫХ КЛЯЧ

Пока он был один, это немного раздражало. Но еще не бесило.

Серебристая иномарка Chery «поселилась» под моим окном года два назад и с тех пор не сдвинулась ни на сантиметр. А как она сдвинется, на спущенных-то колесах? Помимо сдутой «резины», машина отличалась от здоровых собратьев дырой в бампере, стыдливо прикрытой засунутым туда куском старого бело-голубого целлофана.

Наверное, так бы я и бродила годами вокруг да около несчастного «китайца», но минувшим летом рядом с ним материализовался товарищ по несчастью. Компанию брошенке составил изъеденный ржавчиной красный «Форд» с зазывно приоткрытым передним окном. Шины, впрочем, пока целы: надо же ему было как-то сюда доехать.

Это было уже слишком! Два странных авто заставили меня, принципиального пешехода, присмотреться к другим парковкам в округе. И я ужаснулась - практически возле каждого дома в нашем районе торчат одна-две брошенные машины. Стоят годами, вросшие спущенными шинами в асфальт, и, судя по всему, мало кого беспокоят.

Все авто стоят не под запретительными знаками - значит, как объяснили мне автоэксперты, гаишники тут бессильны. При этом все с номерами - получается, у каждой машины есть хозяин. Но как его найти?

ИНОГДА ОНИ ОТКЛИКАЮТСЯ

Этим же вопросом задаются скупщики старых авто. Оказывается, есть люди, которые хотят купить этот мусор на колесах! Визитку одного из них нахожу на капоте покрывшегося метровым слоем грязи Mitsubishi Lancer.

- Вы про ту «японку», что на бордюре уже 5 лет стоит? Она мне интересна, хочу выкупить и восстановить. Заплачу 100-200 тысяч рублей в зависимости от того, что под капотом. Пытаюсь найти хозяина. Уже пробивал его по специальным базам, но по этому адресу живет другой человек, а телефон городской не отвечает.

Те два авто под моим домом его не заинтересовали - это на металлолом. По словам скупщика, таких машин по Москве тысячи. В каком-то районе больше, в каком-то меньше, но они повсюду. И практически у всех есть хозяева.

И иногда они даже откликаются. Из тех, что он пытался выкупить, соглашались продать только 5-10 процентов владельцев. Да и те созревают лет через пять, когда авто раза в три упало в цене. Машина, по его словам, приходит в негодность, если простоит без движения два-три года: страдает двигатель, вся техническая часть, нужно менять масла, шины, ее очень трудно снова запустить.

Бросают машины, по словам скупщика, по самым разным причинам. Кто-то уезжает в длительную командировку, кто-то болеет, кто-то умирает и родственники машиной не занимаются. У кого-то серьезная поломка и нет возможности восстановить, а продавать не хочется. Причем бросают все - от «Жигулей» до «Лексусов».

ТОННА МЕТАЛЛОЛОМА ЗА 15 ТЫСЯЧ

А что скажут те, кто принимает черный лом? Звоню в ближайший.

- Привозите! - обрадовались на том конце провода. - Если машина на вас оформлена, с радостью примем, переработаем. Цена вопроса - 24 рубля 90 копеек за кг. И 40% вычет за сор (обшивка, стекла). То есть если машинка весит тонну, то вы получите денежку за 600 кг — итого почти 15 тысяч.

- А если это бесхозная машина во дворе, хозяин неизвестен?

- Это не к нам вопрос. Это дело государственное. Такие нам привозит только префектура - там есть определенный механизм.

Ага, вот куда нужно обращаться! Пишу электронное письмо в управу района. Ссылаюсь на постановление мэрии «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств», а также документа «О мерах по обеспечению безопасности, общественного порядка и противодействию возможным террористическим актам». Прилагаю фото, адрес и прошу принять меры. Тоже самое дублирую на портал Правительства Москвы «Наш город». Также обращаюсь к участковому, который предлагает написать по этому поводу заявление.

«А ДАВАЙТЕ СНЕСЕМ ВАШУ КВАРТИРУ!»

Без особых надежд на реакцию чиновников пишу сообщение в группе района в соцсетях: спрашиваю у соседей, что они знают про эти машины и их хозяев, есть ли такие же у них во дворах и можно ли с этим что-то поделать. В ответ многие солидарно возмущаются, пишут адреса парковки подобного автохлама. Кто-то ссылался на опыт Германии, где таких «стояльцев» убирают очень быстро. Кто-то предлагает «пробить» по госномеру в специальных телеграм-ботах телефон и адрес хозяина, а кто-то начинает истерить в стиле «руки прочь, это частная собственность!», «Давайте снесем вашу квартиру!», «Купите себе гараж!». Некоторые предложили действовать, скажем так, за пределами правового поля: «Номера скрутите у них и заявите, что стоит непонятное авто, а вдруг там бомба. Быстро уберут».

Владельца хотя бы одной из трех машин в группе из 4 тысяч участников найти не удалось. Но все-таки толк от поста был. Ситуация с машиной в соседнем дворе прояснилась, выяснилась уважительная причина: хозяин несколько месяцев в запое. Совпадение ли, но через неделю лежащий на асфальте бампер от этой машины кто-то аккуратно прикрутил на место. И на этом все.

А заодно один из соседей, оказавшийся по другую сторону проблемы, пожаловался, что недавно власти эвакуировали две его машины с номерами. Он их нашел на спецстоянке, одну уже продал на металлолом. Значит, все-таки машинами с номерами власти занимаются. Но, как выяснилось, не в моем случае.

Те самые иномарки, от которых я пытаюсь избавиться Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

«ЭВАКУАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОЙ»

Спустя несколько дней я дождалась первого ответа насчет одной из машин от портала «Наш город». Мне сообщили: «Владелец автомобиля выявлен и имеет все документы на транспортное средство, от ТС в установленном порядке не отказывался. Принудительной эвакуации и утилизации не подлежит, уборке прилегающей территории не препятствует. Свободный доступ в салон ТС отсутствует». Еще через три дня пришли ответы по оставшимся машинам, совпадающие слово в слово.

Спустя шесть дней после обращения мне ответили и из Управы района. В переводе с чиновничьего языка там сказано следующее. Те авто, на которые я пожаловалась, не считаются брошенными или разукомплектованными (а только такие власти имеют права эвакуировать), так как двери, колеса, стекла, капоты, крышки багажников, крылья, шасси или приводы у них на месте. Резюме: «Принудительная эвакуация вышеуказанных ТС не представляется возможной. Благодарим Вас за неравнодушное отношение к жизни района». Полиция продолжает хранить молчание.

P.S.: хозяина той самой Chery мне удалось найти в этих самых телеграм-ботах. Владельцем оказался далеко не запойный алкоголик, а молодая соседка-учитель. И стоять ее колымаге в нашем дворе можно вечно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда - только на суд

Можно ли избавиться от брошенных машин законно? С этим вопросом звоню вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

- Тут навряд ли можно что-то сделать, - вздыхает Шапарин. - Если есть номера, значит, есть и человек, имеющий право собственности на автомобиль. И он может разместить его на парковке на любое время, если не нарушает правил. Даже если это ржавая рухлядь, сдвигать ее с места может только собственник. А позволить кому-то другому убрать машину с этого места может только суд. Единственное, что можно сделать - это обратиться в Ростехнадзор, если из машины что-то вытекает.

Если авто настолько достало, что вы готовы судиться, пишите заявление в суд того района, где она стоит. И тогда владельца будут искать судебные приставы. Когда они к нему явятся и вызовут в суд, большинство нормальных людей предпочтет убрать авто подобру-поздорову.

Если же номеров на машине нет или ее владельца найти не удастся, ее могут признать бесхозной. На этот счет есть статья 225 Гражданского кодекса «Бесхозные вещи». Такую машину по суду могут обратить в муниципальную собственность. И тогда местная администрация заберет ее на штрафстоянку, а потом может пустить на металлолом или продать на торгах.

В судебной практике описан такой случай. На территории Даниловского района Москвы стояли брошенные «Жигули» седьмой модели. Управа обратилась в суд с иском о признании автомобиля бесхозным. Хозяйку нашли и оповестили об этом, но она никак не отреагировала. Тогда машину признали собственностью московских властей и забрали на штрафстоянку. Дальнейшая судьба автомобиля неизвестна.

ЛЕД ТРОНЕТСЯ?

За брошенные машины предлагают штрафовать

В правительстве сейчас обсуждают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые могут заработать в следующем году. Одно из возможных новшеств - появление штрафа за автохлам во дворах. Его владельцев предлагают штрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Автохламом будут признаны машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, пробки топливного бака), нет одного или нескольких стекол, фар, колес, шин. К автохламу будут относиться и сгоревшие автомобили.

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