Стартует долгожданная гаражная амнистия: что нужно сделать после 1 сентября 2021 года

Прежде чем начинать что-то предпринимать, уточните в местной администрации, как на территории вашего муниципалитета будет реализовываться гаражная амнистия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября начинает действовать давно обещанная гаражная амнистия. В течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года — оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. Кто может воспользоваться новшествами и что нужно сделать — в инструкции «КП».

ЧТО ПОПАДАЕТ ПОД АМНИСТИЮ?

Гараж должен соответствовать одновременно трем условиям:

1) он капитальный (нельзя поднять и перевезти на другое место),

2) построен до 30.12.2004 года (начал действовать нынешний Градостроительный кодекс),

3) НЕ признан самовольной постройкой (нет такого решения суда или органов местной власти).

ВАЖНО

На некапитальные гаражи (в частности, ракушки) амнистия не распространяется, поскольку оформлять права собственности на них и землю под ними и не требуется. Их размещение регулируется по-другому — территориальной схемой, которую утверждают местные органы власти.

Есть исключение: некапитальные гаражи в старых гаражных кооперативах, которым земля была выделена в постоянное (бессрочное) пользование. На такие случаи гаражная амнистия тоже распространяется — можно бесплатно приватизировать участок под своим гаражом.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИСКАТЬ?

Оформить гараж по амнистии помогут:

- любое решение органа власти (в том числе советских времен), подтверждающее, что вам когда-то был предоставлен участок под гараж

- любое решение завода, фабрики, колхоза, совхоза или какого-то еще предприятия (которое организовывало гаражный кооператив) с тем же смыслом

- любой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе

- решение общего собрания кооператива, подтверждающее распределение вам гаража

- старый техпаспорт на гараж от БТИ

- документы о подключении гаража к электросетям или иным инженерным сетям

- документы о наследстве (если гараж выделялся не вам, а вам достался уже в наследство)

- документы, подтверждающие приобретение вами гаража у другого лица (которому он когда- то был выделен)

! Региональные органы власти вправе расширять этот перечень документов.

СОВЕТЫ ОТ РОСРЕЕСТРА

- ЛЮБЫЕ документы, которые у вас есть и имеют хоть какое-то отношение к гаражу, могут пригодиться при оформлении: справки и решения гаражного кооператива, технические описания и т. п.

- Обратитесь в местное БТИ — возможно, у них в архиве хранятся документы, касающиеся вашего гаража. Помимо прочего, это может сократить расходы на подготовку техплана гаража.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Прежде чем начинать что-то предпринимать, уточните в местной администрации, как на территории вашего муниципалитета будет реализовываться гаражная амнистия. Возможно, что-то будет делаться централизованно, что упростит вам жизнь. Важно, в частности, узнать, не будут ли проводиться необходимые для амнистии кадастровые работы (о них дальше) за счет бюджета (брать затраты на себя муниципалитеты не обязаны, но право такое у них есть).

Если вам подтверждают, что право на амнистию у вас есть, но все надо оформлять самостоятельно, прежде всего нужно выяснить статус земли под гаражом: стоит ли участок на кадастровом учете и установлены ли у него границы. Это можно сделать:

- в МФЦ

- непосредственно в муниципалитете

- в Росреестре (в том числе в режиме онлайн)

- в филиале кадастровой палаты в вашем муниципальном образовании

Если вы на «ты» с интернетом, проще всего обратиться к публичной кадастровой карте Росреестра — там есть сведения о всех участках, которые стоят на кадастровом учете.

Дальше возможны варианты.

ВАРИАНТ 1. Участок на кадастровом учете уже стоит, границы установлены.

Вам повезло: количество процедур, которые надо осилить, резко сокращается.

Обращайтесь к кадастровому инженеру за подготовкой технического плана гаража.

ВАРИАНТ 2. Вам предстоит заняться процедурой под названием «образование участка».

КАК «ОБРАЗОВАТЬ» УЧАСТОК ПОД ГАРАЖОМ?

Шаг 1. Уточнить в местной администрации, утверждался ли на территорию, где расположен гараж, проект межевания. Если такой документ есть, в нем должны быть определены и границы участков.

Шаг 2. Если проекта межевания нет, надо подготовить схему границ участка. Теоретически это разрешается сделать самостоятельно, воспользовавшись утвержденной формой, но во избежание проблем (если вы не ас в геодезии) лучше обратиться к кадастровому инженеру.

Шаг 3. Подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Оно подается:

- в муниципалитет — если участок в муниципальной или государственной неразграниченной собственности,

- региональным властям — если участок в региональной собственности,

- в региональное управление Росимущества — если участок в федеральной собственности.

Не пугайтесь, в муниципалитете вам по-любому скажут, куда идти.

Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

Шаг 4. Подготовить межевой план участка и техплан гаража.

Эти документы заказываются у кадастрового инженера — на основании того самого решения о предварительном согласовании (шаг3).

Шаг 5. Передать документы в Росреестр для постановки участка на кадастровый учет.

Это можно сделать:

- через МФЦ

- онлайн через портал Росреестра (нужна электронная подпись)

- воспользовавшись услугами кадастрового инженера, который вам составлял планы (заплатив за дополнительную услугу).

Шаг 6. Получить выписку из ЕГРН (единый госреестр недвижимости) на участок.

Это можно сделать тем же путем, каким вы передавали в Росреестр документы. Или заказать ее самостоятельно через портал Росреестра.

ЧТО ЕЩЕ НАДО СДЕЛАТЬ?

Остался последний этап — оформить право собственности на гараж и землю под ним. За этим возвращаетесь в местную администрацию, то есть свой муниципалитет.

На руках к тому времени у вас должны быть:

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (если он не стоял на кадастровом учете),

- технический план на гараж,

- выписка из ЕГРН на участок,

- документы, о которых мы говорили в самом начале («Какие документы искать?»).

Дальше уже все делает только сама местная администрация, вы больше никуда не ходите:

1) принимает решение о предоставлении вам в собственность земельного участка под гаражом бесплатно,

2) подает в Росреестр заявление о регистрации вашего права собственности на участок, государственном кадастровом учете гаража, регистрации вашего права собственности на гараж,

3) передает вам выписки из ЕГРН, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю.

Все! Вы наконец официально стали счастливым собственником гаража, выделенного вам или еще маме-папе-дедушке в давние «лохматые» годы.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Подробная пошаговая методичка для граждан по гаражной амнистии от Росреестра

НА ЗАМЕТКУ

К каким затратам готовиться?

Никаких платежей в пользу государства закон о гаражной амнистии не предусматривает. В частности, платить госпошлину за регистрацию прав на гараж и землю не нужно. Но! Скорее всего, понадобится заказывать ряд работ кадастровому инженеру, а эти специалисты трудятся платно, на договорной основе. Цена вопроса зависит от региона и конкретного кадастрового инженера. В ряде регионов под «амнистию» установлены предельные цены кадастровых работ для гаражей, они варьируются от 1000 до 5500 рублей. Это, к примеру, республики Адыгея, Коми и Мордовия, Астраханская, Владимирская, Смоленская, Тульская области, Ненецкий автономный округ. Кроме того, муниципалитет вправе заказать комплексные кадастровые работы за счет бюджета (это когда необходимые работы производятся на некоей территории оптом, сразу для всех расположенных там гаражных кооперативов). Именно поэтому в Росреестре рекомендуют прежде всего обратиться в свой муниципалитет и уточнить, какой помощи «сверху» вы можете ожидать в своем конкретном районе и сколько соответственно заплатить придется уже из своего кармана.