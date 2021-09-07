Кристина Асмус находится на грани нервного срыва и собралась судиться: «Порванные связки, задержка месячных, давление и бессонница»

Кристина Асмус. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Развод — штука непростая. Дележка имущества, внимания ребенка и это не говоря про душевные терзания. Однако поначалу Кристина Асмус, разошедшаяся с Гариком Харламовым, держалась бодро.

Выкладывала массу откровенных фото, сыграла любовь с Милошем Биковичем в фильме с говорящим названием «Хочу замуж», подкалывала бывшего мужа и всячески хорохорилась.

Но прошло время — и жизнь в одиночестве начала наносить первые удары. Два месяца назад Кристина травмировала связки ноги.

А на днях актриса призналась, что случился нервный срыв. Асмус снимается в сериале «Люся» и фильме «Булки». И, видимо, не смогла рассчитать силы и перегрузила себя, заработав нервный срыв.

- Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, - написала артистка в инстаграме (орфография и пунктуация авторские). - Лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты…….а мне только 33. Сказать, что физическое и ментальное здоровье в критическом состоянии - ничего не сказать.

Кристина сообщила, что с 20 по 22 сентября у нее должен был быть перерыв в съемках, который она собиралась потратить на лечение («лечь в клинику не в Москве»). Однако из-за классических срывов сроков съемок, судя по всему, актрису не захотели отпускать и вынуждали продолжить работу. Даже морально шантажировали, намекая на муки совести, штрафы и суды.

- Один из моих фильмов хотел забрать эти даты на съемки, - честно объяснила Асмус. - Хотя это не были их утвержденные дни. И если (цитата) моя «совесть позволит мне отказаться», то штрафы и суд. Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение - на самом деле отпуск, якобы моя прихоть и надо найти на это все другие дни. Которых у меня нет от слова — совсем. Да и тянуть больше невозможно. Как и работать в таком ритме… Но все наложилось, я ничего не могла сделать. Слава Богу, передумали после того, как я хотела снять свое имя с титров. Но больно очень… Кто там во всем винит «зажравшихся актеров»? Боже, храни российское кино.

Крик души поддержали коллеги. Слова поддержки тут же написали актриса Полина Максимова, комик Андрей Аверин, певица Люся Чеботина и другие звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Настоящая причина развода": Кристина Асмус шокировала накладными волосами

Актриса показала себя без прикрас (подробности)