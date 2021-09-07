Эксперт: Американские санкции уже давно неэффективны

Санкции США уже давно перестали быть грозным и, самое главное, эффективным инструментом международной политики. Фото: Shutterstock

Профессор факультета права и дипломатии американского университета Тафтса Даниэль Дрезнер написал и опубликовал в издании Foreign Affairs статью, в которой проанализировал механизм и эффективность столь излюбленных американскими правительствами экономических санкций. И пришел к выводу, что санкции уже давно перестали быть грозным и, самое главное, эффективным инструментом международной политики.

- Во время первого срока президента Барака Обамы Соединенные Штаты ежегодно включали в санкционный список в среднем по 500 организаций. Делали они это по разным причинам – обвиняя кого-то в нарушениях прав человека или в нарушениях территориального суверенитета. – пишет Дрезнер. - За время президентства Трампа эта цифра почти удвоилась. Президент Джо Байден за первые несколько месяцев своего пребывания в Белом доме ввел новые санкции против Мьянмы (за переворот), Никарагуа (за репрессии) и России (за хакерство). Чтобы наказать Саудовскую Аравию за убийство диссидента Джамаля Хашогги, администрация Байдена ввела санкции против некоторых саудовских чиновников. Американские активисты требовали ввести санкции против - Китая за преследование уйгуров, Венгрии за отказ от демократии и Израиля за обращение с палестинцами.

- Необходимость введения экономических санкций была бы объяснимой, если бы они были эффективными, но это не так. – уверен автор. - В 2019 году Университет Северной Каролины провел исследование, в результате которого выяснилось, что даже федеральное правительство не всегда знает, когда введенные санкции работают. Чиновники Госдепартамента и Министерства торговли заявили, что «не проводят ведомственных оценок эффективности санкций в достижении более широких политических целей США». Зацикленность Вашингтона на санкциях имеет мало общего с их эффективностью. Перестав быть сверхдержавой, Соединенные Штаты уже не могут разбрасываться своим силами так, как раньше. Военная мощь и дипломатическое влияние США уменьшились, а санкции ухудшают отношения с союзниками, раздражают противников и создают экономические трудности для невинных гражданских лиц. Такие запреты не только показывают упадок Америки, но и ускоряют его.

Дрезнер дает краткий историко-экономический экскурс:

- Экономическая политика была жизненно важным компонентом дипломатии США с первых дней существования государства. Еще президент Томас Джефферсон настоял на принятии Закона об эмбарго 1807 года, чтобы наказать Великобританию и наполеоновскую Францию за преследование американских кораблей. Эта попытка ввести санкции обернулась катастрофой. И во все дальнейшие годы американские санкции терпели неудачу. В годы холодной войны США ввели эмбарго против стран соцлагеря. Но санкции оказались малоэффективны, поскольку СССР вмешался и предложил экономическую поддержку странам, против которых введенные санкции были направлены. В начале 1960-х годов, когда Соединенные Штаты ужесточили эмбарго на экспорт на Кубу, Советский Союз протянул режиму Фиделя Кастро экономический спасательный круг, направив в Гавану огромные объемы помощи. Соединенные Штаты в течение десятилетий вводили санкции против Беларуси, Кубы, России, Сирии и Зимбабве, и все они не дали ощутимых результатов. Но американские политики настолько увлеклись санкциями, что перестали замечать долгосрочных издержек этого инструмента.