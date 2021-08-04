Почему Барак Обама не смог перезагрузить отношения с Россией

Владимир Путин и Барак Обама во время саммита "Большой двадцатки" в Мексике, 2012 г. Фото: EAST NEWS

В 2008-2009 годах он стал мировым любимцем. Молодой политик, не связанный с финансовой олигархией и старыми элитами, предлагавший вполне правильные лозунги. Социальная справедливость, борьба со всевластием банков, наконец, вывод американских войск из Афганистана и Ирака. Но в памяти россиян Барак Хусейн Обама остался чуть ли не главным врагом. Именно он после весны 2014 года вводил санкции и противостоял «русской агрессии»… А ранее, в конце нулевых, тот же самый человек говорил противоположное: о необходимости перезагрузить отношения с Москвой и прекратить гонку вооружений в Восточной Европе.

Впрочем, все это в прошлом. 4 августа теперь уже бывший президент-демократ в окружении пятисот гостей в своем поместье за $12 млн на острове у берегов Массачусетса отмечает 60-летие. Наверное, вспоминает былое. Почему же одно из его главных внешнеполитических начинаний — та самая попытка «перезагрузки» с Россией — провалилось? Об этом kp.ru побеседовал с директором Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) — Федором Войтоловским.

СТОЛЬКО БЫЛО ОЖИДАНИЙ — И ЗРЯ?

— Противники 44-го президента называют его «слабым и несамостоятельным». Это правда?

— Так рассуждают только люди, не понимающие, в сколь трудных социально-экономических и внутриполитических условиях (в разгар мирового финансового кризиса) он пришел к власти. Да, Обама не сумел реализовать все, что обещал, но «слабым» его точно нельзя назвать. В определенном смысле он, конечно, был заложником ситуации. Нужно также учитывать, что в идейно-политическом отношении американская элита весьма разобщена, в том числе внутри партий. Но на многие вопросы внешней политики — представители как республиканского, так и демократического истеблишмента смотрят почти одинаково.

Барак Обама приносит клятву президента США, церемония инаугурации 2008 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Да, прямо чувствуется общность их взглядов по «русскому вопросу».

— При предыдущем президенте, Буше-младшем, Москва поддержала Вашингтон после событий 11 сентября. Благодаря нашей поддержке США смогли успешно осуществить первую силовую фазу военной операции в Афганистане: мы помогали Северному Альянсу, а его бойцы — американцам. Поэтому были ожидания дальнейшего потепления отношений.

— И что же пошло не так?

— Продолжилось расширение НАТО, последовала поддержка авантюры режима Саакашвили в Южной Осетии в августе 2008 года. И Обаме на таком фоне было не так уж и сложно показать себя результативным президентом, просто начав развивать отношения со столь низкой базы. При этом у США были четкие прагматичные цели, которые можно было решить, улучшив отношения с Россией. Первая — обеспечение стабильного транзита грузов для сил США и их союзников в Афганистане. Вторая — снижение рисков роста военной напряженности по линии Россия – НАТО, достижение договоренностей по контролю над вооружениями.

— Про грузы в Афганистан поясните — почему это было важно?

— В конце 2000-х американцы поссорились с Пакистаном, их интересовала возможность транзита военных грузов для снабжения своего контингента в Афганистане по новому, самому дешевому пути — через территорию России. И благодаря «перезагрузке» они это получили. Причем именно на том этапе, когда требовалось высокая интенсивность боевых действий — ведь, чтобы вывести войска (одно из предвыборных обещаний Обамы), нужно было сначала добиться побед над противником.

— Да, в итоге в 2011 году американцы провели рейд из Афганистана в Пакистан и ликвидировали организатора атак 11 сентября — Усаму бен Ладена. То есть США под разговоры о «дружбе с Россией» прежде всего отстаивали свои интересы.

— Снижение напряженности с Россией позволяло также решать еще одну важную задачу администрации Обамы — сокращение военных расходов. 44-й президент пришел во власть в разгар тяжелейшего финансового кризиса, при чудовищных цифрах безработицы, прежде всего, среди небелого населения и молодежи. Нужны были деньги на программы социальной поддержки, инвестиции в инфраструктурные проекты, которые могли дать рабочие места. В этих условиях — зачем тратить дополнительные средства на военно-промышленный комплекс, который при Буше-младшем буквально пировал? И хочу напомнить, тогда же, в 2010 году при Обаме, мы подписали договор СНВ-3 о сокращении ядерных вооружений. Это пошло на пользу всем.

Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ, Прага, 2010 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» БЫЛА НУЖНА КРУПНОМУ БИЗНЕСУ США

— Если Обама являлся «частью системы», значит, примирение с Россией было в интересах той же системы?

— Да, его поддерживали влиятельные американские компании и банки. Они понимали (и до сих пор понимают), что российский рынок крайне недоинвестирован и при этом весьма перспективен. У него огромный потенциал: природные ресурсы, человеческий капитал, возможности для роста уровня жизни, а значит, и покупательной способности населения. Поэтому американцы очень хотели расширить свое присутствие в нашей экономике, снять торговые и иные барьеры. И поэтому их корпорации и часть политической элиты очень поддержали важнейшую экономическую составляющую «перезагрузки» — вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

— Вероятно, думая, что Кремль в ответ примет их правила. Но мы играли по своим. Например, во время событий в Крыму весной-2014… Хотя само «примирение с Москвой», по-моему, зашло в тупик еще раньше — уже году к 2012-му.

— Посмотрите с самого начала «перезагрузки»: что Соединенные Штаты при раннем Обаме готовы были нам предложить? Некую «новую форму асимметричного партнерства», очень ограниченного, при сохранении элементов «сдерживания России». Было понятно, что НАТО никуда не денется, отношения с европейскими союзниками тоже никак не поменяются в пользу Москвы. Да, русские не будет напрямую именоваться противниками, США будут всячески показывать «вовлечение России в диалог». Но на самом деле за всей этой красивой риторикой ничего не стояло, несмотря на то, что США действительно притушили кураж восточноевропейских неофитов Альянса. Но ни о какой совместной архитектуре не только мировой, но даже европейской безопасности и речи не было — достаточно вспомнить отношение Запада к российским инициативам по подписанию Договора о европейской безопасности. Нас такая игра в одни ворота нас не устраивала.

— Еще раз: это похолодание до 2014 года началось? Потому что у нас некоторые говорят: якобы отношения испортились из-за мифической русской агрессии.

— Еще до вмешательства США и их союзников в развитие украинского политического кризиса все было понятно. Достаточно вспомнить позицию администрации Обамы по многим вопросам российской внутриполитической жизни, а уж во время событий в Киеве на рубеже 2013-14 годов стало окончательно понятно, что нет джентльменских соглашений и компромиссов — есть только жесткая игра без правил и с «нулевой суммой». Все вернулось на круги своя.

Холодное рукопожатие Обамы и Путина на площадке Саммита по климату в Париже, 2015 год. Фото: EAST NEWS

— И потом «миротворец» Обама стал вводить санкции. А под занавес правления запомнился анекдотичным высказыванием о «порванной в клочья российской экономике». Я не говорю, что у нас все идеально — но уж точно не «клочья».

— Он политик, ему положено говорить яркими метафорами. Но, действительно, российская экономика показала возможность сопротивления экономическому и политическому давлению США и ЕС – ограничительным мерам и информационной войне. Другое дело, что санкции имеют кумулятивный, накопительный эффект и определенное негативное влияние, конечно, есть – в особенности в тех сферах, на которые было оказано целенаправленное воздействие. Финансы, технологии, доступ российских компаний на внешние рынки. Но тут опять неправильно кивать только на 44-го президента. В 2017 году его преемник, «друг России» Дональд Трамп, подписал закон «О борьбе с противниками Америки», где санкции получили правовую базу, то есть отменить их стало еще сложнее. Кстати, при Трампе новых санкций было введено гораздо больше, чем при Обаме.

— Подведем итог. Президентство первого темнокожего лидера США было по большей части провальным?

— Это тоже миф. Возьмите хотя бы его реформу здравоохранения, благодаря которой десятки миллионов небогатых американцев наконец-то получили медицинские страховки. Администрация Обамы совершила главное — преодолела последствия финансово-экономического кризиса, ограничила аппетиты банков и финансовых компаний, создала новые рамки регулирования фондового рынка, сохранила целые отрасли американской экономики, что было в конце концов полезно для всей мировой экономики.

— И что дальше? 60 лет — не возраст. Байдену вот под 80. Может ли Обама вернуться?

— На президентский пост, конечно, нет — для этого нет правового механизма, тут после Франклина Делано Рузвельта, правившего целых четыре срока, созданы ограничения. Но и «экс-президент» — сам по себе очень влиятельный статус, и в качестве идеолога и одного из лидеров Демпартии — Обама будет в политике еще долго.

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