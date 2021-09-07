Диверсанты рассказали ФСБ, как украинская разведка учила их взрывать газопровод в Крыму: Бомбу провезли в головке сыра

32-летний диверсант Асан Ахтымов рассказал, как его учили взрывать газопровод в Крыму. Фото: Кадр видео

- Приехали в Херсон с Украины на обычном рейсовом автобусе, - рассказывает сотрудникам ФСБ России 32-летний диверсант Асан Ахтымов. - Там в Макдоналдсе с нами встретился человек в красных кроссовках, красной кепке и назвал себя Саидом. Он сказал, что хочет сделать плохую вещь с газовой трубой. Показывал взрывное устройство Сергей, и сказал, что это кумулятивный снаряд, которому хватить силы пробить трубу. Дали нам сыр, который надо вспороть, чтобы достать бомбу. Сначала мы хранили его в старой хлебнице в гараже, а 23 августа года поехали с ним в село Перевальное, где закрепили взрывное устройство на газовой трубе.

По инструкции Асан выдернул чеку из взрывателя. Через 4 часа бомба взорвалась и повредила газопровод.

Такие же показания дал брат Асана Азиз, с которым они состояли в запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа» ("Меджлис"). Он в своих показаниях отметил, что Сергей и Саид попросили выкинуть их сырную оболочку бомбы (сыр с бомбой доставили с Украины) и удалить переписку в телефонах.

- В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис"), - прокомментировали в ФСБ России.

По данным ведомства 4 сентября сотрудниками ФСБ России кроме непосредственных исполнителей диверсии Асана и Азиза задержан житель Крыма – посредник преступления – заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов.

- По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса»" в июне исполнители теракта выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США, - пояснили в ФСБ.

Примечательно, что взрывное устройство украинские разведчики привезли в сырной головке на территорию Крыма еще в июле, чтобы лишить жителей полуострова газа ко дню независимости Украины.

Российские контрразведчики выяснили у своих источников на Украине все детали подготовки этого теракта. По данным российского ведомства диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".

- А вот организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский, - уточнили в ФСБ России.

По факту теракта возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает для всех выше перечисленных лиц наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Задержанным диверсантам уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Отметим, что украинские спецслужбы заявили в украинских СМИ об арестах своих террористов в Симферополе намного раньше. Еще в день их задержания - 4 сентября. Сообщили, что 3-4 сентября люди в форме ФСБ "задержали и похитили" пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Эльдара Одаманова, Шевкета Усеинова, Асана Ахтемова и заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов.