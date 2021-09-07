Ален Делон опустошен после смерти Жан-Поля Бельмондо: «Было бы неплохо, если бы мы умерли в один день»

Журналисты обратились к Алену Делону - еще одному легендарному актеру, который прославился одновременно с Бельмондо, в начале 60-х. Их связывала многолетняя дружба, и одновременно они считались соперниками. Фото: EAST NEWS

Замечательный актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября. Хотя ему было 88 лет, он тяжело болел и много лет не снимался в кино, эта новость стала шоком для всей Франции. Журналисты обратились к Алену Делону - еще одному легендарному актеру, который прославился одновременно с Бельмондо, в начале 60-х. Их связывала многолетняя дружба, и одновременно они считались соперниками.

«Я совершенно опустошен», - сказал 85-летний Делон. - «Сейчас я стараюсь держаться, чтобы не сделать то же самое [умереть] в течение пяти часов… Вообще-то было бы неплохо, если бы мы с ним ушли вместе. Мы вместе начинали 60 лет назад. Мы встретились на съемках картины «Слабые женщины» (тут Делона, похоже, подводит память: они вместе снимались в другом фильме 1958 года, который назывался «Будь красивой и заткнись». - Ред.). Он тогда был не больше, чем я, а я - не больше, чем он…»

Еще Делон рассказал, что Бельмондо в последние месяцы был очень слаб. «Моя печаль сейчас не так остра, какой могла бы быть. Честно говоря, мы думали об этом [о смерти Бельмондо] на протяжении нескольких недель, и сейчас уже не так больно».

«Был Бельмондо, был Жан Габен, был Лино Вентура, немногие могут встать в этот ряд… Мы с ним сделали французское кино таким, каким оно было, он и я. Мы - две иконы французского кинематографа, и нельзя говорить про одного из нас, не вспоминая другого».

Бельмондо и Делон встречались на экране несколько раз, самым известным их совместным фильмом стала криминальная комедия «Борсалино», вышедшая в 1970 году, когда оба были в зените славы. На съемках их соперничество разгорелось, происходили комические случаи: согласно контракту, имя Бельмондо должно было стоять в титрах первым, но Делон был еще и продюсером картины, и начал ее с титра «Ален Делон представляет», чтобы таким образом вырваться вперед. Бельмондо обиделся и подал на Делона в суд. Говорили, что они насмерть рассорились и никогда больше не будут сниматься вместе, однако в 1998 году пожилые актеры сыграли главные роли в комедии «Один шанс на двоих».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Идеальный француз: как Жан-Поль Бельмондо был признан хулиганом, «дебилом» и бездарностью, а потом стал легендой кинематографа

На 89-м году жизни скончался замечательный актер, горячо любимый всеми французами и русскими (подробности)