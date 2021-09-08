Как россияне провели это лето: Сто тысяч, пять звезд и неделя на сборы

Российские курорты по количеству отдыхающих выиграли у зарубежных с огромным отрывом. Фото: Евгения ГУСЕВА

МИР УЖЕ НЕ ЗАКРЫТ

Главное отличие лета 2021 от прошлогоднего – у туристов появился выбор и намного больше свободы. Год назад границы были полностью закрыты вплоть до середины августа, когда Россия возобновила авиасообщение с первыми зарубежными странами, ими стали Турция, Танзания с островом Занзибар и Великобритания. Сейчас нашим путешественникам доступны почти 50 государств (полный список и условия въезда – на kp.ru)!

Среди них есть и массовые курорты – Турция, Египет, Кипр, Греция, ОАЭ... И дорогие, как Мальдивы с Сейшелами. И экзотические, от Мексики до венесуэльского острова Маргарита.

Да, летать за рубеж сложнее, чем до пандемии. Кроме загранпаспортов и виз, нужны еще ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации, электронные анкеты, QR-коды. Мало прямых рейсов, особенно из регионов. И цены выше, чем хотелось бы. Но тем не менее: и мир уже не закрыт для туристов, и в России появляются новые варианты (о них ниже).

- Закрытые границы перегревали наш рынок, спрос кратно превышал предложение. И в условиях, когда у нас дефицит гостиниц, закрытые границы – не очень приятное дело, - резонно считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Главное отличие лета 2021 от прошлогоднего – у туристов появился выбор и намного больше свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ – ХИТ СЕЗОНА

При всем при этом, российские курорты по количеству отдыхающих выиграли у зарубежных с огромным отрывом. По стране в 2021 году успели попутешествовать 63 миллиона туристов, отчитались в Ростуризме. В Турцию, для сравнения, съездили 1,5 миллиона россиян, а в Эмираты – чуть больше 200 тысяч.

Да, в этой статистике есть некоторое лукавство. В отечественные 63 миллиона попали все: кто едет на выходные из Москвы в Питер, покупает короткие автобусные туры по Золотому кольцу или колесит на своих авто с ночевками в палатках. Если считать только тех, кто останавливался в отелях, санаториях, базах отдыха хотя бы на одну ночь, - то за 7 месяцев 2021 года по России ездили 31,5 миллиона человек (опять же данные Ростуризма). Но в ведомстве рассуждают так: есть же еще и те, кто снимал частное жилье. А это еще примерно столько же, как официально посчитанных. Вот и получилась цифра 63 миллиона туристов.

В Турции и ОАЭ статистику ведут прежде всего в аэропортах: пассажир прилетел и, скорее всего, проведет полноценный отпуск. Но разница впечатляет.

Главный летний маршрут – к Черному морю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧЕРНОМОРСКИЕ НЮАНСЫ

Главный летний маршрут – к Черному морю. Но ливни и штормы этим летом российские юга не пощадили. К тому же, власти Краснодарского края ввели строгие ограничения в пик пляжного сезона: с 1 августа в отели заселяли только вакцинированных постояльцев, либо обязывали сделать прививку прямо на курорте.

Однако именно Краснодарский край принял больше всего гостей (как и в прошлые годы, впрочем):

- С начала года к нам приехали 12 млн 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница всего 2%, - подытожил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Большинство туристов выполнили условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости.

Из курортов Краснодарского края на первом месте, конечно, Сочи – там отдохнули почти 4,5 млн человек. В Анапе 2,5 млн, в Геленджике около 2,3 млн. На Азовское побережье приехали 950 тысяч отпускников.

В Крыму, где не было строгих ограничений, сезон вообще рекордный:

- За 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня 2019 года, - доволен глава республики Сергей Аксенов.

В крымских отелях заняты 82% номеров, а в самых востребованных гостиницах – 90 – 95%. То есть места в дефиците. В 2019-м загрузка составляла 76%.

Так что, выходит, Краснодарский край в этом году все же не досчитался отдыхающих, если сравнивать с доковидным 2019-м годом, а Крым, наоборот, приобрел. Одна из причин – цены:

- Средний чек на туры в Сочи составил 52 150 рублей, в Крым - 38 тысяч рублей, - оценили расходы отдыхающих в сервисе подбора и бронирования туров Level.Travel. – А еще Абхазия стала отличной ценовой альтернативой российским курортам. Объем продаж летом 2021 вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а средний чек составил 51 752 рубля.

Кстати, рекордно дешевый пакетный тур летнего сезона был продан именно в Крым. За 3022 рубля (нет, мы не забыли ноль, именно три тысячи) какой-то особо экономный и удачливый отпускник приобрел путевку в кемпинг Оленевка Village на 6 дней, без питания. С перелетом.

А самый бюджетный тур за границу – как раз в Абхазию, добавляют эксперты портала Travelata.ru. Неделя в санатории в Гаграх за 12 800 рублей. Опять же без питания, но с перелетом до Сочи и трансфером.

Спрос на туры в Калининградскую область вырос в 6 раз по сравнению с летом 2019 года Фото: Shutterstock

ОТ БАЛТИКИ ДО САХАЛИНА

Разговоры о развитии внутреннего туризма, кажется, материализовались в реальные путешествия. В лентах соцсетей такого количества фото из самых разных уголков страны еще не было. Горные озера Дагестана и улицы древнего Дербента, янтарь с пляжа Светлогорска и Куршская коса, берега Байкала и Белого моря, полярный день на Кольском полуострове и бесконечные песчаные пляжи Сахалина...

Места называю не случайно, именно эти регионы привлекли летом 2021 года заметно больше туристов, чем раньше. По разным причинам. Кто-то искал замену перегруженным черноморским пляжам – и ехал на Балтику или Каспий.

- Спрос на туры в Калининградскую область вырос в 6 раз по сравнению с летом 2019 года, - подтверждают эксперты Level.Travel.

Путешествия на Байкал и Сахалин стали дешевле и проще (если говорить о любителях пакетного отдыха) – туда теперь летают чартеры, запущенные туроператором TUI Россия. На Байкал уже второй год, на Сахалин появились впервые. Туры можно было купить за 40 - 50 тысяч рублей. Конечно, нашлись желающие осуществить мечту и махнуть на Дальний Восток!

- Самым дорогим российским курортом стал Алтай, средний чек составил 57 тысяч рублей, а дешевле всего туристам обходились туры в Кабардино-Балкарию - всего 13 тысяч рублей в среднем, - продолжают приводить цифры в Level.Travel

Сервис BlaBlaCar, помогающий находить попутчиков и делить расходы по поездки на автомобиле, назвал 5 регионов-открытий минувшего лета: заметнее всего вырос интерес автопутешественников к Хакасии, Бурятии, Дагестану, Карелии и Калининградской области.

ТУРЦИЯ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, ЕГИПЕТ НА ПОДХОДЕ

Среди заграничных пляжей вне конкуренции Турция. Впрочем, так уже два десятка лет. Хотя в 2021 году полеты в страну были под запретом два с лишним месяца, с середины апреля до 22 июня. И эта временная невозможность добраться до любимых ол инклюзивов лишь подогрела интерес:

- Спрос на туры в Турцию вырос в 7 раз за первый час с момента объявления о возобновлении прямого авиасообщения со страной! - рассказали “КП” аналитики сервиса Level.Travel. - В первый же уикенд объем продаж туров на турецкие курорты превысил даже показатели до пандемии – он оказался на 29% выше, чем в июне 2019 года.

Самое долгожданное событие лета – открытие прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которых не было пять с лишним лет. Спрос на отдых на Красном море сразу подскочил в 10 раз.

Впрочем, по полной программы пользу этого решения мы еще оценим - когда на Черном море и даже в Турции бархатный сезон закончится, Красное море станет палочкой-выручалочкой. Тепло, близко, “Спутник” признан.

Среди заграничных пляжей вне конкуренции Турция. Фото: Shutterstock

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Отдых стал дороже – и в России, и за границей. Если до пандемии, в 2019 году, отпускники выкладывали за пакетный тур на двоих в среднем 88 тысяч рублей, то сейчас – 100 тысяч, констатируют сотрудники сервиса Travelata.ru, продающего путевки 120 отечественных туроператоров.

Предпочитающие загорать и купаться за границей платили в среднем 110 тысяч рублей (в 2019-м году – 92 тысячи), отдых в родной стране обходился вдвое дешевле – 52 тысячи рублей в среднем (до пандемии – 47 тысяч).

Но что интересно: даже при росте цен отпускники не начали экономить, а наоборот, стали чаще выбирать пятизвездные гостиницы! Почти половина пакетных туров, 42%, проданы именно в «пятерки» (и в основном в турецкие). В 2019 году шиковали лишь 27% отдыхающих по данным Travelata.ru. В трехвездочных гостиницах останавливались 19% отпускников, против 27% до пандемии. Потеряли клиентов санатории – скорее всего, из-за дополнительных справок: в 2019 году на долю здравниц приходилось 5% туров, сейчас лишь 2%.

ЗАРАНЕЕ НЕ ПЛАНИРУЕМ

Еще один очевидный тренд путешествий во время пандемии: заранее загадывать, планировать и тем более платить деньги путешественники не готовы. Так что и билеты, и путевки покупаем в последний момент: 40% отпускников делают это максимум за неделю до поездки. И лишь 8% - больше, чем за два месяца вперед.

РЕЙТИНГ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фото: Дмитрий ОРЛОВ