Врачей скорой помощи проверяют за кражу миллиона рублей у больной коронавирусом 89-летней бабушки

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража в крупном размере. Полицейские проводят проверку и расследуют исчезновение 1 миллиона рублей из квартиры пожилой женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько месяцев назад 68-летняя москвичка Ирина В. (имя изменено) попала в больницу с коронавирусной инфекцией Covid-19. Дома у нее осталась старенькая мама, 89-летняя Наталья Петровна (имя изменно).

Спустя несколько дней и бабушка почувствовала себя плохо. Наталья Петровна сообщила об этом внучке и вызвала себе скорую помощь. Медики оперативно приехали в квартиру на Ярославском шоссе и забрали пожилую женщину в больницу. Внучка Натальи Петровны успела приехать к бабушке, но застала ее уже лежащей на носилках в карете скорой помощи. Один из фельдшеров в это время зачем-то поднимался в квартиру пожилой женщины.

После того как скорая увезла Наталью Петровну в больницу, внучка поднялась домой к бабушке и увидела в квартире беспорядок. Об этом она сообщила маме, 68-летней Ирине В.* Женщины решили, что бабушка просто второпях собирала вещи в больницу и могла сама устроить бардак. Через несколько дней Ирина выписалась из больницы и уже сама осмотрела жилище пожилой мамы. Проверив тайник матери, женщина обнаружила, что пропали все ее сбережения - 1 000 000 рублей. Ирина обыскала всю квартиру, но нигде не нашла сверток с крупной суммой денег, которые бабушка много лет откладывала для внуков.

Спустя несколько дней 89-летнюю Наталью Петровну выписали из больницы лечиться домой. Женщина была очень слаба, не могла ни ходить, ни даже разговаривать. Родные решили не тревожить ее еще сильнее расспросами о деньгах и оставили разговор на время, когда пожилой женщине станет лучше.

Несколько месяцев бабушка приходила в себя после перенесенной болезни. В первых числах сентября Наталья Петровна почувствовала себя лучше и наконец-то заговорила. Тогда-то она и пролила свет на историю с исчезновением денег. Оказалось, что в день госпитализации, бабушка чувствовала себя настолько плохо, что испугалась больше не вернуться домой.

Тогда Наталья Петровна решила достать из укромного места свою заначку, чтобы внуки, в случае ее смерти, смогли найти деньги, скопленные бабушкой для них. В этот момент в дверь квартиры постучали, приехали врачи скорой помощи. В спешке пожилая женщина забыла сверток со своими сбережениями на диване в комнате. Медики осмотрели Наталью Петровну и решили ее госпитализировать. Самочувствие бабушки с каждой минутой становилось хуже, она уже с трудом могла передвигаться и говорить. Тогда Наталья Петровна вручила ключи от квартиры девушке-фельдшеру и попросила ее закрыть дверь. Медики помогли пожилой женщине спуститься до машины скорой помощи и сами заперли дверь ее квартиры.

Наталью Петровну уложили на носилки и уже были готовы выезжать в больницу, как вдруг девушка-фельдшер вспомнила, что забыла что-то в квартире. Поскольку ключи все еще были у нее, врач решила сама сходить и забрать оставленную вещь. Пока фельдшер отлучалась в квартиру пациентки, на место приехала внучка Натальи Петровны. Она и заметила странную картину: ее бабушка лежит в карете скорой помощи, а врач зачем-то поднялся в квартиру пожилой женщины. Сложив воедино все факты того дня с исчезновением денег, Ирина отправилась в полицию писать заявление о краже.

«В полицию обратилась 68-летняя Ирина В. Женщина сообщила о краже из квартиры ее матери 89-летней Натальи Петровны. Потерпевшая рассказала, что во время госпитализации ее мамы в больницу, из квартиры пропал 1 000 000 рублей, которые пожилая женщина откладывала для внуков. Сверток с деньгами лежал на видном месте, но после визита врачей исчез», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража в крупном размере. Полицейские проводят проверку и расследуют исчезновение 1 миллиона рублей из квартиры пожилой женщины. Оперативники отрабатывают все возможные версии случившегося, однако основная версия - к краже могут быть причастны врачи скорой помощи.

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