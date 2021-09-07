Алиса Теплякова – не единственная студентка, поступившая в этом году в университет в 9 лет Фото: Личный архив

После того, как Аллегру Кларк (Allegra Clarke), ученицу начальной школы австралийского города Голд Кост, приняли в государственный университет Нового Южного Уэльса, она стала на шаг ближе к своей мечте стать космонавтом.

Или инженером...

Или ученым...

В общем, она еще не определилась окончательно. А чего вы хотите от девочки, чьи ровесники еще играют в куклы и прыгают на батуте.

- Я еще довольно молода, у меня есть время, чтобы решить, - отмахивается от вопросов она.

Ее увлечение космосом и физикой началось несколько лет назад. Мать девочки Келли Кларк говорит, что дочь уже в четыре года читала энциклопедии и книги по главам, и в пять лет рассказывала своим сверстникам о черных дырах.

«Она всегда была довольно умной и красноречивой. И очень любознательной. Ее всегда интересовал мир вокруг нее. И нам бесспорно повезло, у дочки были отличные учителя и школы с увлекательными программами.

Когда ей было пять лет, они в школе изучали солнечную систему (в Австралии в школу идут в пять лет), и учительница поручила Аллегре: « Почему бы тебе не рассказать классу про черные дыры, ты знаешь по этой теме больше, чем я».

Возможно, это был просто такой прием педагогики – поощрить и вдохновить - но не исключено, что во многом благодаря именно учителям Аллегра так глубоко прониклась наукой.

В какой-то момент она серьезно увлеклась физикой и математикой. Взахлеб прочитала учебники старших классов по этим предметам.

- Честно говоря, это все было так увлекательно и просто, что я как-то незаметно стала читать дальше, - говорит Аллегра.

«Дальше» - это были лекции для первокурсников по курсу физики. Но их просто так в интернете не скачать. Родителям вундеркинда пришлось связаться с университетом Нового Южного Уэльса. После того, как они убедились, что это не шутка и девочка прошла все экзамены, ее зачислили на первый курс.

Пока она будет изучать один предмет, физику. Все онлайн. Ведь помимо вуза, ей придется продолжать обучение в школе – среднее образование никто еще не отменял.

Аллегре нужно рассчитывать только на свои силы, с университетской программой по физике родители ей не помощники.

«Мы музыкальная семья, - поясняет мама девочки, - отец Аллегры много лет был профессиональным дирижером в Новой Зеландии. А я - учителем музыки, поэтому, у нас очень мало знаний или опыта в науке. Мы не смогли бы помочь ей, даже если бы захотели».

Кстати, напомним, что москвичка Алиса Теплякова также поступила в вуз в девять лет - на факультет психологии в МГУ. А аттестат о среднем образовании она получил еще раньше - в 8 лет.