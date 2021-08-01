«Путем девочки Алисы, сдавшей ЕГЭ в 8 лет»: что делать родителям, чьи дети пишут - читают, но до школы не доросли

Многие к эксперименту Тепляковых относятся настороженно Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, девочка из многодетной семьи в этом году сдала ЕГЭ и поступает на психфак МГУ. Более того, другие братья и сестры Алисы тоже ускакали вперед по сравнению со сверстниками. Ее семилетний братишка уже освоил программу 9 класса...

Родители юной абитуриентки объясняют: они не ставили себе задачу вырастить вундеркинда. Просто следовали за интересами ребенка. Если девочка в 4 года писала, считала, читала книжки одну за другой - странно было бы тянуть до семи лет и отправлять ее в класс, где остальные три десятка детей только-только узнавали бы буквы... Аналогичная проблема, пусть и не в 4 года, встает перед тысячами других родителей. Малыши сейчас пошли продвинутые: к своим шести-семи годам многие уже бегло читают, пишут, считают. И папы-мамы ломают голову: отправлять ребенка на учебу пораньше? Но младше шести лет не возьмут по закону. Ждать положенного возраста, а потом наблюдать, как дите скучает на уроках и теряет мотивацию? Может, сразу стартовать со второго-третьего класса?

КЛАСС НА ДОМУ

Но в школе такой возможности не дадут. А предложат семейное обучение. Дети учатся дома, под руководством родителей, а аттестацию проходят в школе, к которой прикреплены: пишут контрольные, проверочные работы. Программу и школяры, и «семейники» проходят одинаковую, аттестаты получают единого образца, медали - тоже.

Алиса Теплякова тоже была на семейном, занимались с ней папа с мамой, у которых по два высших (математика, кибернетика, финансы, психология). В четыре года быть готовым к школе, а в 8 окончить нормально для любого ребенка, уверяют родители вундеркинда.

- Программа в школе рассчитана на среднего ребенка, она несложная и растянутая. Освоить можно за пять-шесть лет, а то и быстрее, если проходить предметы интенсивами: учишь один - сдаешь, потом второй и так далее, - подтверждает «КП» гендиректор питерского Центра образовательных технологий Advancе Александр Згода. - Я и сам школу экстерном окончил в 14 лет в 1998-м: четыре последних класса закрыл за год.

- Отличником были?

- Нет - двоечником, а школу окончил без троек, юрфак – со средним баллом 4,8. Занимался сам. Интуитивно вышел на некоторые мнемотехники, которые здорово помогли. Это было процентов пять от того, что сейчас осваивают наши ученики.

- Чему учите?

- Первым делом учим учиться. Тренируем психические функции как в спорте. Сначала внимание, воображение, память. Чтобы запоминать тысячу иностранных слов за день, понадобится около недели интенсивных тренировок - 30-40 часов. Далее интеллектуальная выносливость - способность мозга работать в сверхконцентрированном режиме час-два-три... Работа с информацией: выделение главного, классифицирование, понимание. И, конечно, английский, тайм-менеджмент, планирование, критическое мышление.

Алиса папины ожидания пока оправдывает. Фото: из ЖЖ Евгения Теплякова.

ТВОРЧЕСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ

В реестре рекордов России кроме Алисы Тепляковой есть еще одна высокоскоростная выпускница. Веронику Куркину из Самары в 2019-м признали самой юной десятиклассницей в 11 лет. С Вероникой с 10 месяцев занималась мама по специальным методикам для интенсификации интеллекта ТРИЗ (расшифровывается как теория решения изобретательских задач — прим. ред.), которые она профессионально преподает. В три года малышка бегло читала, в четыре знала таблицу умножения и монтировала обучающие клипы на стихи Агнии Барто. Ну а потом перещелкала как орешки программы всех классов. Теперь по этой методике обучаются около сотни детей в Самаре, опережая сверстников по школе. 6-летняя Алиса Черноусова в сентябре пойдет в третий класс, а в три года победила в телешоу “Лучше всех!”, сразив ведущего Максима Галкина знанием всех-всех геометрических фигур, включая тело Мейснера, тор, двухфазный гиперболоид, призматоид.

- Они не вундеркинды - обычные дети, из разных семей. Весь секрет - в методе и усердной работе, - пояснил руководитель центра Рашид Шарипов. - Занятия дистанционные, от 20 до 60 минут в день, уроки - озвученные клипы с картинками. Главная идея ТРИЗ - формирование мыслительного аппарата, эффективнее всего это делать с полугода до трех лет. Параллельно развиваем интеллект, воображение, логику с помощью мнемотехник, даем информацию об окружающем мире, базу школьных знаний. Школу рассматриваем как вынужденную необходимость, оценки не важны.

ЗАЧЕМ ГНАТЬ ЛОШАДЕЙ

Школьные 11 лет можно прожить более рационально - с этим понятно. Непонятно, что потом делать с этими выкроенными годами? Возьмут ли на работу 13-15-летнего дипломированного психолога, врача, юриста? Цели у экстернов такие:

Успеть все

«Идти в школу в 7-8 лет - это же искусственное замедление развития. Во сколько ребенок закончит школу - в 18? Еще шесть лет программа бакалавр+магистр в вузе. Четыре года аспирантура. А жить когда? Карьеру строить, семью заводить, детей рожать?» Это из интервью с папой Алисы Тепляковой Евгением.

Алиса папины ожидания пока оправдывает. Но многие к эксперименту Тепляковых относятся настороженно. Мол, были и раньше такие «досрочники», особенно в советское время, многие закончили печально. К примеру, гений математики Павел Коноплев. В пять лет вычислял в уме логарифмы, в восемь постиг таблицу Менделеева. В 15 лет поступил в университет, в 18 - в аспирантуру. А в 27 лет умер в психушке. Но есть и хорошие истории. Чудо-мальчик из Баку Костя Славин, который в 12 лет поступил в мединститут (в 1981-м), сейчас один из ведущих американских нейрохирургов.

Выиграть время для диссертации или стартапа

Веронике Куркиной скоро 14. У нее уже есть школьный аттестат. Девочка хочет стать врачом и придумать, как лечить болезнь Паркинсона. 4-5 «лишних» лет ей нужны, чтобы собрать материалы для диссертации. А может передумает и откроет свой бизнес: еще в семь лет Вероника разработала автомобиль-кузнечик, который ездит-летает-прыгает, чуть позже - мультифабрику по очищению водоемов в Чернобыльской зоне отчуждения ряской. Все запатентовано.

Еще пример - Илья Раевский из Ярославля школу окончил в 14 и вместе с родителями открыл собственный детский научный центр, где сам проводит занятия по химии, физике, робототехнике.

Подготовиться к ЕГЭ

Вариант для старшеклассников: в 10-11 классе перейти на семейное, чтобы экстерном сдать неважные предметы, а потом прицельно и углубленно штудировать нужные. Дома, без отвлечений на глупости, в удобном режиме.

Начать работать

- Старшеклассник, который знает элементарную веб-верстку или программирование, может зарабатывать 30-40 тысяч в месяц. Часто это больше, чем получают его родители, - говорит гендиректор центра Advance. - Семейное образование позволяет совмещать учебу и работу, а экстернат - побыстрее начать работать в полную силу.

ЧТО ВЫБРАТЬ

На семейное образование уходят, как правило, дети, чьи родители недовольны качеством школьного образования, как Тепляковы, а заодно хотят оградить отпрысков от пустой траты времени на дорогу, ненужные предметы, риска травли.

Занимаются хоумскуллеры (от англ. Home — дом и School — школа, то есть сторонники домашнего обучения — прим. ред.) и по обычным школьным учебникам, и с репетиторами (по всем или отдельным предметам), и в онлайн школах, которых сейчас появилось много. Но далеко не все родители могут не то что научить собственных чад, но и организовать учебный процесс на дому. Поэтому если не уверены, отдавайте ребенка в первый класс и наблюдайте. Может, ему там будет неплохо, и вы зря себя накручивали?

Школа не всегда так уж плоха, как нам кажется из своего опыта. Гений программирования Саша Кравченко, тоже звезда телешоу «Лучше всех!», в 10 лет окончил 4-й класс московской школы – как все. Родители хотят, чтобы сын нормально общался со сверстниками.

- В школе с учеников серьезный спрос. Мне нравится, что сын приучается выполнять ежедневные рутины, чего часто не хватает одаренным детям, - рассказывала мама Саши.

В семье даже есть программа по «приземлению» сына: выгоняют гулять с ребятами, книги подсовывают художественные. Втолковывают: мол, если кто-то знает меньше тебя, не значит, что этот человек глупее. Впрочем, Саша и сам уже понимает: жизнь гораздо шире обожаемого им программирования.

КСТАТИ

Сколько стоит «семейка»

Дешевле всего учиться самому по учебникам. Потратиться придется только на компьютер. Средняя цена занятий с репетитором в Москве – 1500 рублей за полтора часа. Самый дешевый пакет в топовой онлайн-школе - занятия по видеоурокам в записи – порядка 30 тысяч рублей в год. Индивидуальная программа для старшеклассника - в десять раз дороже. Впрочем, и ученикам школ родители нередко нанимают репетиторов или отдают на курсы, особенно перед ЕГЭ.

ОФИЦИАЛЬНО

«Массового запроса нет»

Людмила Духанина, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования:

- Массового запроса на семейное обучение нет. Опрос ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования» в 2020 году показал, что только 5% родителей могут организовать домашнее обучение ребенка не хуже, чем в школе. По официальным данным, в прошлом учебном году семейную форму выбрали около 10 тысяч семей. Ассоциации семейного образования иногда приводят другую статистику: от 20 до 50 тысяч учеников. Общая численность российских школьников - более 16 миллионов.

С 1 сентября вступает в силу новый порядок организации школьного обучения. Теперь при выборе семейного образования родители должны проинформировать об этом органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней после отчисления или не менее чем за 15 дней до начала учебного года, в котором планируется это сделать. Ученик может вернуться в школу в любой момент, выбрать другой формат обучения или сочетать разные формы. Образовательная организация не несет ответственности за качество семейного обучения. Она обязана организовать и провести промежуточную и итоговую аттестацию. Дети, находящиеся на семейном обучении и не освоившие программу начальных или средних классов, не переводятся на следующую ступень. А если у них не закрыты академические задолженности, они возвращаются в школу.

При получении семейного образования обучающиеся имеют право брать учебники и учебные пособия из школьной библиотеки или из специализированного библиотечного фонда региона. Вопросы иной поддержки родителей (выплата компенсаций – Ред.) относятся к полномочиям регионов.

Освоение школьной программы — это не только предметные знания, но и личностные результаты. Это целостное мировоззрение, гражданская идентичность, осознанность выбора дальнейшей траектории образования, умение ставить цели обучения, выбирать наилучший способ решения задач, работать в команде, коммуникативная компетентность и многое другое. Без этого нельзя говорить о том, что выпускник освоил школьную программу.

Нет однозначного ответа, стоит ли форсировать процесс окончания школы и если да, то насколько. Нет единого мнения относительно возраста начала обучения — шесть или семь лет. Ведь психологи справедливо считают, что дошкольное детство — важное время, определяющее всё последующее развитие личности. И ребенок должен прожить его полноценно.

Нет консенсуса и в том, какой возраст является оптимальным для выбора профессии. В подростковом возрасте ведущей деятельностью становится общение со сверстниками, их оценка важнее оценки взрослых. Поэтому ежегодно в России звучат предложения узаконить gap year — перерыв в учебе, который берут выпускники школ, чтобы набраться опыта и впечатлений, прежде чем поступать. Самостоятельный, уверенный в себе человек, не боящийся общаться с другими, имеет больше шансов стать счастливым и успешным. Об этом нужно помнить, планируя как школьное, так и семейное обучение ребенка.

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