Для съемок Акиньшиной и Биковича в Подмосковье арендовали трехэтажный особняк с лифтом за 250 тысяч в сутки

Милош Бикович и Оксана Акиньшина в новом сериале. Фото: предоставлено more.tv.

Вот уж точно, российские сериалы выходят на новый уровень: если раньше телемыло снимали на коленке и актерам приходилось стыдиться этих фактов в своей фильмографии, то с появлением онлайн-платформ все стало дорого-богато и даже престижно. Звезды в кадре - первой величины, режиссеры - с именем, а интерьеры - сплошь "рублевские" (и это не бутафория!).

Так, в новом сериале "The Телки", который выйдет в 2022 году, главные роли сыграют Оксана Акиньшина и Милош Бикович. Он - амбициозный и неверный супруг, который легко идет по головам и соблазняет женщин ради собственной выгоды; она - красивая, богатая и глубоко несчастная жена, балансирующая на грани развода. Ругаться, мириться и исполнять супружеский долг (ну а как без откровенных сцен) пара будет в роскошном особняке, который арендовали специально для съемок в одном из подмосковных коттеджных поселков.

Дом в стиле хай-тек на 700 "квадратов" стоит от 250 тысяч в сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вагончики киношников с техникой и для актеров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дом супругов Миркиных (именно так по сюжету зовут героев Милоша и Оксаны), как выяснил сайт kp.ru, можно снять за 1,2 млн рублей в месяц, плюс 600 тысяч - комиссия агентству. Посуточно особняк сдают разве что для съемок и фотосессий: цена за сутки - 250-300 тысяч рублей в зависимости от количества человек, автомобилей и оборудования. За эти деньги заказчик получает в распоряжение участок на 70 соток с березками и трехэтажный дом в стиле хай-тек площадью 726 "квадратов". Пять спален, двухэтажная гостиная, шесть санузлов, сауна, бассейн, открытая терраса и даже лифт - чего здесь только нет! Но главная изюминка дворца - "парящая" лестница со стеклянными ступенями и перилами из оргстекла, которая заканчивается внутренним балконом. Именно по этой прозрачной конструкции под крики "Камера! Мотор!" вышагивала на съемках Оксана Акиньшина в развевающемся шелковом халате.

Оксана Акиньшина на той самой "парящей" лестнице. Фото: предоставлено more.tv.

- Сдавать богатые дома уже стало нормой, - рассказали kp.ru в агентстве элитной недвижимости. - Многие хозяева даже специально уезжают на лето, чтобы жилье "работало" и приносило деньги. Доходов от аренды вполне хватает на жизнь за границей: месячный прайс на "элитку" в Москве и Подмосковье стартует от 600-700 тысяч рублей. Верхней планки нет: можно найти "лоты" и за 2 млн рублей, и за 3. Посуточная сдача - в разы выгоднее, но требования к арендаторам жесткие. Под свадьбу или день рождения такой особняк никогда не сдадут: газоны непременно вытопчут, итальянскую посуду побьют, дорогие диваны прожгут окурками. А вот киношники или блогеры для таких владельцев - желанные клиенты. К тому же, многим приятно видеть свои интерьеры в фильмах и сериалах: это тешит их самолюбие.

Дворец для сериала "The Телки" арендовали на двое суток. Таким образом, лишь по приблизительным подсчетам, роскошные интерьеры в кадре с учетом 50%-ной комиссии агентам стоили создателям около 1 млн рублей.

Интерьеры особняка для нового сериала. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Интерьеры особняка для нового сериала. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Интерьеры особняка для нового сериала. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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