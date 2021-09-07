Германия не будет поставлять Украине вооружение

Строительство газопровода «Северный поток-2» практически уже завершено. Фото: REUTERS

Строительство газопровода «Северный поток-2» практически уже завершено. Вместе с тем, его запуск вызывает негодование и волнение со стороны киевских властей. Они понимают, что когда «Северный поток» наберет обороты, это приведет к закономерному снижению поставок топлива через газопровод, пролегающий через территорию Украины.

Летом Киев выдвигал Берлину целый перечень требований о компенсациях в связи с запуском «Северного потока-2». Среди них - миллиардные выплаты и открытие кредитной линии. Власти Германии в свою очередь заявляли, что «Северный поток-2» не станет геополитическим оружием России, что ко всем опасениям Киева в Берлине относятся крайне серьезно. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заверила, что транзит газа через Украину будет продолжен после 2024 года.

На сегодня немецкая стратегия по нивелированию потерь Украины в связи с «Северным потоком-2» определена общими мазками.

- Если говорить о «Северном потоке» и сотрудничестве с Украиной, то определены две сферы, - сказал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, отвечая на вопрос kp.ru. - Первая - это активная деятельность немецкого правительства в интересах продления транзита газа через Украину в Европу. Здесь предполагается дополнительные соглашения с Российской Федерацией. Вторая - активное участие Германии и других стран Европы в модернизации инфраструктуры Украины. Мы будем оказывать поддержку Украине с помощью различных механизмов, в том числе выработки энергии на Украине за счет возобновляемых источников энергии.

Что же касается поставок оружия, то об этом на сегодня речь не идет, подчеркнул дипломат.

- Мы не будем поставлять вооружение Украине, - заверил посол ФРГ. - Это не является частью наших договоренностей, хотя по этому поводу звучали ложные сообщения ранее.

Сегодня была сварена и уложена последняя труба второй нитки «Северного потока-2». Газопровод связывает Россию и Германию, он проложен по дну Балтийского моря. По двум его ниткам будет прокачиваться 55 млрд кубометров газа в год.