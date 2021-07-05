Украина намерена требовать от Германии компенсации за «Северный поток – 2»

Украина намерена потребовать от Германии компенсации за «Северный поток – 2» Фото: REUTERS

Украина намерена потребовать от Германии компенсации за возможные убытки от запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе форума «Украина 30. Международная политика».

По словам министра, Киев сформулировал два принципа, согласно которым можно говорить о компенсации – гарантия безопасности Украины и обеспечение выполнения Минских соглашений.

«Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности - это большой вопрос, на который нет ответов», – сказал Кулеба.

Как сообщил глава МИД Украины, Киев работает над изменением позиции Берлина по ряду вопросов, таких как «четкая и прямая поддержка европейской перспективы Украины, ее членства в ЕС и НАТО», а также вопросы продажи вооружения. Как заявил Кулеба, последний момент является для Киева принципиальным. «Эта поставка должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Кулеба заявлял, что Украина рассчитывает на компенсацию после реализации проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что намерение США компенсировать Украине потери от запуска проекта «выросло».

Напомним, что газопровод «Северный поток –2» протянется от России до Германии по дну Балтийского моря. Общая протяженность составит 2,5 тысячи километров. США активно выступает против проекта, потому как рассчитывает поставлять в Европу свой природный сжиженный газ. Но европейские государства отмечают, что в перспективе строительство и поставки газа по газопроводу «Северный поток – 2» будут дешевле. США неоднократно вводили против проекта санкции. Строительные работы приостанавливались из-за боязни партнеров попасть под американские рестрикции.