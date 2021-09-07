Певица Глюкоза рассказала, как у нее на два дня отшибло память после таблетки от Лолиты

Глюкоза довольно часто и откровенно рассказывает о своем настоящем и прошлом

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) довольно часто и откровенно рассказывает о своем настоящем и прошлом: отношениях, опыте употребления наркотических веществ. Визит в ютуб-блог «Джарахов» исключением не стал — артистка призналась, как один раз выступала на концерте в полусонном состоянии, почему не понимает разговоров о старости и предпочитает буддизм христианству.

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ПРО ТАБЛЕТКУ ОТ ЛОЛИТЫ

«Лет пять назад мы летим в Магадан на гастроли. Там есть Сан Саныч (очевидно, речь про Александра Басанского— руководителя крупного золотодобывающего предприятия «Арбат», депутат пяти созывов Магаданской областной думы, 4 место в списке Forbes среди госслужащих — Авт.). Он такой крутой и классный. Но перелет долгий — 7 часов. А я очень плохо сплю в самолете. Когда летаю на длинные дистанции, выпиваю снотворное. Люблю, чтобы раз и я уже на месте. Вышло так, что таблетки в тот раз я не взяла. А рядом была Лолита. И она говорит: «Я сейчас усну за пять секунд». Я говорю: «Как?!». «Выпью таблетку. После нее прилетишь румяной, будешь работать, как фея». Я беру у нее эту таблетку. И не помню два дня. Хотя я выступала на том концерте! Я прилетаю туда — меня выносят из самолета. Потом сплю в отеле. Потом каким-то макаром тащат на сцену. Но самое обидное, что когда я отошла, то пришла Лолита вся в золоте! Она съездила с Сан Санычем на его предприятие. И затарилась по полной. А я все тупо проспала на ее таблетке»

ПРО ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И СТАРЕНИЕ

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«Женщины сегодня недовольны собой. Бабы все перешитые. Половину знакомых узнать не могу. Можно насосом откачивать (ботокс). И всем хочется быть молодыми. А завтра нам всегда будет на день больше. Мы не Бенджамины Баттоны. Все постареем. Ничего не имею против возраста. Мне даже странно, когда люди пишут, что «она постарела». А кто не постарел? Кто не будет старым? Почему люди делают на этом акцент? Кайфовать надо от того, что мы красивы и счастливы прямо сейчас»

ПРО БОЯЗНЬ СМЕРТИ

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я никогда не пыталась прощаться с жизнью. Для меня современное поколение в этом смысле страшное. Они не ценят жизнь. У меня в голове была цена этой жизни. Я обожаю жизнь. И вообще боюсь умирать. Потому что нас воспитали в христианстве — там все время стращают тем, что умрешь и будешь жариться на раскаленной сковородке. Поэтому понимаю, что буддизм мне ближе. Там есть реинкарнация. Сделал плохо — ответил. Можно стать тараканом, но смерти не боишься. Уважаю эту религию за то, что там не пугают смертью. И поэтому они живут без страхов».

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