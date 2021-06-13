35-летие певицы Глюкозы обернулось грандиозным скандалом из-за Ксении Собчак и Михаила Шаца

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Глюкоза, в миру Наталья Ионова, с размахом отметила 35-летие. На юбилей артистки съехался весь цвет российского шоу-бизнеса. Насыщенная праздничная программа порадовала звездных гостей не только столами, которые ломились от яств, но и веселыми конкурсами. Правда, внезапно что-то пошло не так, когда Ксения Собчак и Михаил Шац неудачно пошутили.

Грандиозным скандалом обернулся юбилей певицы Глюкозы, когда Ксения Собчак и Михаил Шац неожиданно решили устроить "прожарку" гостей. Предполагалось, что шутить будут про именинницу Наталью Ионову и ее супруга Александра Чистякова. "У Марюса Вайсберга Наталья Ионова сыграла в трилогии, прости Господи, «Бабушка легкого поведения». Это я просто напоминаю чисто факты, чтобы мы не забывали, в какой ... находится наш кинематограф", - сказала Собчак.

Гости весело смеялись и хлопали в ладоши. Кроме супруги режиссера - актрисы Натальи Бардо. Примечательно, что сам Вайсберг не присутствовал на празднике, так как работает сейчас над ремейком фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!", который снимает в США с голливудскими актерами. Бардо отдувалась за двоих.

Любящая и заботливая женщина сильно расстроилась, услышав такие слова. Вскоре она демонстративно покинула тусовку. А через несколько часов разразилась гневной отповедью. По мнению актрисы, Собчак и Шац повели себя неэтично, перешагнув все разумные границы.

"Я ушла с Дня рождения достаточно быстро, потому что началась «прожарка», но заодно прожарили и моего мужа, которого я очень люблю, которым я очень горжусь. И мне стало очень больно, потому что Ксюша Собчак и Миша Шац не могли упустить возможности пошутить над Марюней", - сообщила в блоге 33-летняя Бардо.

Впрочем, оконфузилась на вечеринке и сама юбилярша. В присутствии гостей она дала облизать своей 14-летней дочери пальцы.