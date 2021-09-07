Правительство поддержало "Единую Россию" и отменило обязательный техосмотр

Андрей Турчак отметил, что идея отмены обязательного техосмотра пришла из народа Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

В Правительстве России прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. На ней и было решено поддержать инициативу "Единой России" по отмене обязательного техосмотра почти для 50 миллионов владельцев личных машин и мотоциклов.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что парламентарии "Единой России" совместно с Кабмином доработают законопроект на этот счет и внесут его в Госдуму. Он отметил, что Госдума в новом созыве наверняка "оперативно примет этот документ".

Депутаты - разработчики законопроекта подчеркнули, что техосмотр автовладельцев обяжут проходить только при продаже транспортного средства, которому на момент продажи исполнится 4 и более лет. А оставят ежегодный обязательный техосмотр для общественного транспорта и такси. За исправное состояние личных машин автомобилисты будут отвечать сами.

Турчак отметил, что идея отмены обязательного техосмотра пришла из народа: больше всего обращений и жалоб в партию поступило именно от автомобилистов и мотоциклистов. Они писали, что техосмотр превратился в формальный оброк, который кладут себе в карман менеджеры страховых компаний перед заключением договоров ОСАГО.

Собственно это и было причиной законодательной инициативы, которая стала частью народной программы "Единой России". И после ряда консультаций со всеми службами и ведомствами правительство согласилось отменить норму, которая существовала с 1994 года.

"Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", — заявил Марат Хуснуллин.

А идея в том, что ответственность за безопасность транспортного средства должен нести его собственник.

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