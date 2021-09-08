Индусы подтвердили: американцы были на Луне

Индийский снимок: Аполлон 11 виден на поверхности Луны Фото: Кадр видео

Индийское космическое агентство (Indian Space Research Organisation — ISRO) обнародовало снимки, которые в апреле 2021 года передала автоматическая межпланетная станция Chandrayaan 2 (Лунный корабль-2). Shri Nilesh M. Desai, директор Центра прикладной космонавтики (Space Application Centre), показал их их 3 сентября 2021 года на онлайн-конференции (Lunar Science Workshop 2021), устроенной по поводу того, что станция совершила 9 тысяч витков вокруг Луны и вообще работает на лунной орбите уже 2 года.

Идусы сфотографировали место посадки американского космического корабля Apollo 11 (Аполлон 11), доставившего в июле 1969 года американских астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на Луну. На индийских снимках хорошо различима оставшаяся на Луне посадочная ступень, с которой астронавты стартовали к Майклу Коллинзу, поджидавшему их на орбите Луны, чтобы воссоединиться и вместе отправиться на Землю.

Кстати, еще два года назад мне представлялось, что было не худо, если бы индусы сфотографировали какое-нибудь из шести мест посадок американцев на Луне и уняли бы тем самым многочисленных скептиков, которые не устают сомневаться в лунных победах США. На подобную мысль навели снимки участков вблизи южного полюса Луны, которые были сделаны камерой Orbiter High Resolution Camera (OHRC), установленной на борту Chandrayaan 2. На них были весьма четко видны булыжники размеры которых не превышали одного метра. То есть, объекты меньше посадочной ступени.

Булыжники на южном полюсе Луны, снятые камерой Chandrayaan 2. Фото: Кадр видео

OHRC – современная камера, снимает с высоты около100 километров с разрешение 0,3 метра. Оно выше разрешения в 0,5 метра, которое дает уже явно устаревшая американская камера, установленная на борту их орбитального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), летающего вокруг Луны с 2009 года.

LRO много раз снимала места посадок. И на американских фото можно было различить посадочные ступени, оставленные на Луне приборы, лунные автомобили и даже цепочки следов астронавтов. Но скептиков подобные свидетельства не убеждали.

Посадочный модуль улетает, посадочная ступень остается. Ее и фотографируют с орбиты Луны. Фото: nasa.gov

Индусы, что называется, вняли. И наконец-то сделали убедительные фото. По сути, их снимки и американские отличаются лишь ракурсом. И четкостью. Но объект на них один и тот же - посадочная ступень Apollo 11. Это в который раз доказывает: американцы на Луне все-таки были.

Для справки: специалисты ISRO пока не предъявили оригинальные снимки. Те, что пока имеются, энтузиасты, включая меня, скопировали с экрана видеозаписи состоявшейся онлайн-конференции. Но то, что они имеются, можно не сомневаться.

Индусы показали снимок места посадки Аполлона 11 на онлайн-пресс-конференции. Фото: снимок с экрана.

Место посадки Аполлона-11, сфотографированное камерой на борту LRO: рядом с посадочной ступенью различимо оставленное на Луне оборудование.

Посмотреть, насколько похожи американские и индийские снимки можно еще и тут - в публикации, которую подготовил "космический блогер" Зеленый кот.