Людмила Максакова: "Всю Москву сожгу! Уже Каретный ряд запалила"

Гостям театра и самим вахтанговцам показали отрывки из масштабной постановки Римаса Туминаса по роману Льва Толстого Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

7 сентября сбор труппы в Театре им.Вахтангова начался с презентации спектакля «Война и мир». Гостям театра и самим вахтанговцам показали отрывки из масштабной постановки Римаса Туминаса по роману Льва Толстого. Премьера запланирована на ноябрь на Основной сцене в канун 100-летия театра. Сам юбилей отметят 13 ноября.

Худрук Театра им.Вахтангова - Римас Туминас Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Лучшие силы брошены на эту эпическую постановку. Сценограф - Адомас Яцовскис, хореограф - Анжелика Холина, художник по костюмам – Мария Данилова, композитор - Гиедрюс Пускунигис. В спектакле прозвучит музыкальная тема, сочинённая Фаустасом Латенасом, который скончался в прошлом году.

Людмила Максакова в роли тетушки Элен Курагиной Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Все поколения вахтанговцев участвуют в репетициях. Это и звёздный состав: Ирина Купченко, Людмила Максакова, Мария Аронова, Марина Есипенко, Юлия Рутберг, Андрей Ильин, Евгений Карельских, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Виктор Сухоруков, Юрий Шлыков, Анна Дубровская, Елена Ивочкина, Ольга Чиповская, Виктор Добронравов, Юрий Красков, Олег Макаров… И молодежь театра: Анна Антонова, Мария Бердинских, Мария Волкова, Ольга Лерман, Юрий Поляк, Павел Попов и многие-многие другие.

Первая премьера сезона наверняка вызовет много споров, как и все спектакли Туминаса, поставленные по русской классике. Но то, что «Война и мир» в Театре им.Вахтангова будет одним из самых ярких и обсуждаемых событий нового сезона, не вызывает сомнений. Чего стоит сцена пожара в Москве с неподражаемой Людмилой Максаковой, которая появляется перед зрителями с канистрой бензина в руках: «Всю Москву сожгу! Уже Каретный ряд запалила! Чтобы ничего не досталось врагу!». Уже сегодня публика из числа журналистов и самих вахтанговцев встречает народную артистку аплодисментами. Максакова играет тетушку Элен Курагиной, княгиню-поджигательницу.

Юлия Рутберг Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следующая большая премьера запланирована на весну 2022 года: режиссёр Алексей Франдетти поставит спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна «В джазе только девушки».

На Новой сцене запланирована совместная постановка Вахтанговского и Дрезденского театра по пьесе Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе». Режиссёр – Йозуа Рёзинг. Спектакль будут попеременно играть в Москве и в Дрездене.

Режиссёр Светлана Землякова планирует начать работу над новым спектаклем по прозе Юрия Трифонова.

Сергей Маковецкий и Григорий Антипенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссёр Сергей Яшин приступит к репетициям «Уроков музыки» по пьесе Терренса МакНелли. В главной роли – Людмила Максакова. Премьера запланирована на январь 2022 года.

На Симоновской сцене выйдет документальный спектакль «С художника спросится!» о Леопольде Антоновиче Сулержицком – учителе и духовном наставнике Евгения Вахтангова. Режиссёр – Ася Князева. Премьера - в декабре.

Режиссер Елена Котихина приступит к репетициям «Осенней сонаты» Ингмара Бергмана. В главных ролях – Ирина Купченко и Анна Дубровская.

Подводя итоги прошлого сезона директор театра Кирилл Крок вспомнил ушедших Василия Ланового, Нину Нехлопоченко, Фаустаса Латенаса… Их светлой памяти посвятили минуту молчания.

Крок рассказал, что впервые в театре был сделан спектакль променад, где зазвучали голоса артистов-вахтанговцев. В прошлом сезоне вышло 16 премьер на шести сценах театра. «Они разные: есть победы, есть вещи, которые не совсем получились», - уточнил Крок. Он объявил, что до конца сезона рядом с так называемой Симоновской сценой поставят памятник выдающимся актёрам Юрию Яковлеву, Владимиру Этушу и Василию Лановому. Этот проект уже согласован с комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме. Рассказал, что в пандемейный год (а иначе прошедший сезон не назовешь) театр сыграл 1021 (!) спектакль, не было ни одной отмены, для этого делали срочные вводы, замены. Никто не потерял ни копейки в зарплате, несмотря на то, что театр по-прежнему работает на 50% зала. За это спасибо не только самим вахтанговцам, но и Министру финансов Антону Силуанову и Министру культуры Ольге Любимовой.

На собрании труппы поздравили юбиляров, отметивших свои дни рождения летом: Владимира Вдовиченкова (50), Нонну Гришаеву (50), Олега Лопухова (50).

Начало сезона ознаменовано юбилейными датами творческой деятельности: 60 лет – Людмила Максакова; 40 лет – Ольга Чиповская и Наталья Молева; 25 лет – Олег Лопухов...

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова – Елена – передаст театру личные вещи и мебель из квартиры своего знаменитого отца. В театре появится мемориальный зал Ульянова – Михаил Александрович был не только ведущим актером, но и худруком театра в течение 20 лет.

Александр Олешко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Нынешний художественный руководитель Римас Туминас рассказал, что на столетие театра старый занавес разрежут на части и всем подарят по кусочку, как талисман. Поделился, что спектакль «Ромул великий» перенесут на большую сцену. Что в его постановке «Война и мир» будет несколько составов. Рассказал, как после операции находился в реанимации в течение месяца в полной темноте (этого требовало лечение). А когда вышел из сумрака больницы на свет в театре, ему пришлось снять несколько спектаклей: «Из 16 премьер прошлого сезона мы можем гордиться только 4-5 спектаклями. Это очень мало, это катастрофа», - был категоричен выздоровевший худрук. По его мнению, театру нужны сказки на сцене и в жизни…

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